Китайские турбомоторы: у них есть одна большая проблема!

Китайцы активно продвигают на наш рынок автомобили с турбодвигателями. Эксперт «За рулем» сравнил разработки конструкторов из Поднебесной, устанавливаемые на Geely Atlas и Haval F7, и выяснил, в чем их слабые места.

Автопроизводители в большинстве своем стараются максимально долго держать в российской моторной линейке атмо­сферники — спрос хороший. Иногда даже вычеркивают малообъемные турбомоторы, заменяя их безнаддувными агрегатами большей кубатуры. За примером далеко ходить не надо — на кроссовере Hyundai Tucson, который стал участником сравнительного теста, опубликованного в сентябрьском номере журнала «За рулем», установлен двигатель 1.6 T‑GDi с непосредственным впрыском и турбонаддувом. Дни этого мотора на нашем рынке сочтены — его сменит атмосферник 2.4 GDi сравнимой мощности. Такую же рокировку недавно сделала фирма Kia.

Китайцы, наоборот, активно продвигают на наш рынок турбодвигатели. Geely Atlas весной обзавелся новым турбомотором объемом 1,8 литра. В гамме кроссовера Haval F7 — только наддувные агрегаты: 1.5 GDIT и 2.0 GDIT. Может, китайцы знают какой-то секрет? Познакомимся с этими моторами поближе.

Мотор для Атласа создан не на пустом месте. Его прародитель, двигатель JL4G18TD, знакóм российским покупателям по седану Geely Emgrand GT. Новый двигатель JLE‑4G18TD китайцы делали сами, но, очевидно, не без помощи мотористов компании Volvo, которая принадлежит китайскому гиганту. Добавили регулировку фаз газораспределения на выпуске, оптимизировали рабочий процесс — мотор на 21 л.с. мощнее предшественника, крутящий момент прибавил 35 Н∙м, а его полка стала шире: 1500–4000 об/мин.

Haval

Geely

Портрет двигателя Атласа содержит черты большинства четырехцилиндровых моторов с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Система изменения фаз газораспределения DVVT (на впуске и выпуске), два балансирных вала для снижения вибрации. Лопастный масляный насос переменной производительности обеспечивает смазку деталей на малых оборотах двигателя и при этом экономит топливо, не отбирая лишнюю мощность на высоких оборотах. Двухслойный выпускной коллектор с интегрированным перепускным клапаном снижает потери тепла, благодаря чему увеличивается эффективность турбонаддува. Интересные решения- насос системы охлаждения, который установлен на блоке цилиндров сбоку и приводится отдельным ремнем от заднего конца балансирного вала, и полые выпускные клапаны, заполненные жидким натрием для лучшего охлаждения.

Двухлитровый мотор, установленный на тестовом Хавейле F7, наддут несильно — на более тяжелых моделях концерна Great Wall с него снимают много больше 200 сил. Вероятно, поэтому и полка крутящего момента у него ýже, чем у мотора Атласа, что сказывается на ездовых характеристиках в определенных режимах.

По конструкции хавейловский 2.0 GDIT схож с мотором Geely. Ничего выдающегося: турбонаддув, непосредственный впрыск, управляемые фазы газораспределения на впуске и выпуске, балансирные валы. А вот мотор 1.5 GDIT более продвинутый. Например, система CVVL регулирует продолжительность открытия и высоту подъема впускных клапанов, что повышает экономичность и мощность. Оптимальную рабочую температуру в двигателе обеспечивают два термостата, обслуживающие блок цилиндров и головку блока. Кстати, этот мотор разработан самостоятельно подразделением Great Wall Motors. В процессе работы компания подала заявку на 91 патент.

Занятные факты можно выудить, покопавшись в регламенте сервисных операций. Оба производителя предписывают менять масло каждые 10 000 км. И это оправданно, тем более если машина эксплуатируется в тяжелых условиях российских мегаполисов. Но менять свечи зажигания на Атласе каждые 20 000 км или топливный фильтр на F7 каждые 10 000 км?! Причем это не единственные расходники, которые подлежат столь частой замене. Обслуживание таких автомобилей может влететь в копеечку!

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Фото: фирмы-производители