Что спасет рынок тяжелых грузовиков — ситуация может измениться в один момент

Татьяна Арабаджи, НАПИ: Ожидается уход с рынка части мелких перевозчиков

В Открытой студии «За рулем», которая работает в рамках проходящей сейчас в Москве выставки «Comtrans / Urbantrans 2024», обозреватель «За рулем» Кирилл Милешкин обсудил с Татьяной Арабаджи из Национального агентства промышленной информации (НАПИ) ситуацию, которая сложилась на рынке тяжелых грузовиков и перевозок.

Есть опасения, что треть некрупных компаний могут закрыться в течение года. И поэтому сейчас особо важно понимание того, что происходит. Маржа перевозчиков сокращается из-за роста ставки по кредитам и удорожания техники.

Кроме того, что в 2023 году было закуплено много тяжелой техники, и даже возник некоторый переизбыток, перенасыщение рынка.

— Результаты продаж тяжелых грузовиков в 2023-2024 годах, вроде бы, неплохие. Это действительно так или иллюзия?

— 144 тысячи проданных грузовиков в 2023 году – это неплохой результат. Но как он сформировался? Были отложенный спрос, пандемия, уход западных компаний и необходимость обновления автопарка. Сейчас наблюдается снижение продаж грузовиков на 10-12%, но, несмотря на это, результат остается очень хорошим, почти равным докризисному уровню.

Сейчас рынок тяжелой техники стремительно меняется. Это связано с изменением логистики и с ориентацией на другие направления – теперь это не Европа, а Азия и Китай. Увеличились расстояния: если раньше продолжительность среднего рейса составляла 7 дней, то теперь это 9-10 дней.

Есть факторы, ограничивающие рынок. Повышение ключевой ставки привело к удорожанию стоимости заемных средств. В этом году лизинговым компаниям было досрочно возвращено около 35 тысяч лизинговых автомобилей. Клиенты либо не смогли вносить платежи за них и вернули машины, либо произошли случаи изъятия техники.

Перевозчики отмечают, что прибыль снизилась, издержки выросли на 20-30%, цены повысились, зарплаты водителей увеличились, а возможности для обновления техники сегодня очень ограничены.

Какие решения могут помочь в этой ситуации? Одним из вариантов является использование изъятой лизинговой техники, так как она обходится дешевле. Также существуют государственные программы, можно воспользоваться услугой аренды, если техника слишком дорогая для покупки в лизинг. Это подойдет компаниям, которые работают по контрактам на определенный срок, и поможет пережить трудные времена.

Стоит отметить, что в 2023 году было закуплено много тяжелой техники, и даже возник некоторый переизбыток, перенасыщение рынка. На этом фоне рынок может продержаться некоторое время. Однако в этом году ожидается уход с рынка части мелких перевозчиков.

— Дефицит водителей – насколько он ощущается?

— Водители есть, но удержание их требует больших затрат. По разным оценкам, зарплаты водителей сегодня составляют 200-300 тысяч рублей, и их активно переманивают другие работодатели. Однако все зависит от региона, специфики работы и самой техники.

Важно понимать, что 250 тысяч рублей платят за работу с опасным грузом, при условии недели в дороге, то есть за работу действительно тяжелую и некомфортную.

По понятным причинам, в 2025 году ожидается снижение продаж тяжелой техники до 90-100 тысяч единиц. Однако многое зависит от изменений в геополитической ситуации: если вдруг снизится активная фаза СВО, может потребоваться больше техники для восстановления, и все может резко измениться. Поэтому прогнозировать рынок пока сложно.

— Перестройка рынка тяжелой техники завершена?

— Безусловно, нет. Мы живем в такое время, когда трудно строить даже среднесрочные прогнозы. Нужно постоянно адаптироваться к текущей ситуации.

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