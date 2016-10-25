Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф — журнал За рулем

Новый выпуск «За рулем»: УАЗ с АКП, тест «липучек», оспариваем штраф

Сентябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №9/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Можно ли отделаться штрафом, если уехал с места ДТП?
  • Карта камер фиксации нарушений — как она изменит нашу жизнь?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Событие века: на УАЗ Патриот поставили автоматическую коробку!
  • Kia Seltos — могильщик Креты или он на голову выше?
  • Новая Mazda 3 и выглядит бодро, и едет тихо
  • Обновленный Audi A4: прощай, маленький турбомотор!
  • Kia GT и Kia GT Line: чем отличаются друг от друга и кто их покупает

ЗР АКТИВ

  • Почему приходят ошибочные штрафы с камер и как их оспорить
  • Каршеринг выгоден, но и проблем от него много. Как быть?

ЗР ТЕСТ

  • Haval F7 пытается одолеть Hyundai Tucson, а заодно и своего земляка Geely Atlas
  • Фрикционные зимние шины — от недорогих до лидеров: выбираем лучшее из 12 комплектов
  • Кого убьет Renault Arkana? Бюджетный Duster или примодненный Kaptur?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Препараты для сухой мойки
  • Средства типа «антидождь»: есть ли от них реальная польза?
  • Ликбез. Как работает кондиционер и нужен ли он зимой
  • Все преимущества новых зимних шин Pirelli Ice Zero 2
  • Четыре типа шипов! Новые зимние шины Continental IceContact 3
  • Новые зимние шины Dunlop: SP Winter Ice 03 для легковушек и Grandtrek Ice 03 для внедорожников
  • Выбираем б/у: Skoda Octavia третьего поколения (А7) и Subaru Forester четвертого поколения (SJ)

ЗР РЕСУРС

  • Простая диагностика: ищем неисправность в тормозной системе
  • Парк ЗР: Chevrolet Niva пенсионного возраста и Renault Logan Stepway

А также:

  • Один из самых неординарных автомобилей шестидесятых — Citroen Ami 6
  • УАЗ Профи с двухрядной кабиной и полным приводом — за 875 900 рублей
  • Грузим «тонник» Renault Master с огромным кузовом-фургоном

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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Фото: Онлайн-редакция
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