Lada Niva получит новый двигатель

АВТОВАЗ в 2025 году намерен начать выпуск Lada Niva с 90-сильным мотором

АВТОВАЗ намеревается в 2025 году начать производство семейства Lada Niva с двигателем мощностью 90 л.с. Уточняется, что первым мотор получит внедорожник Niva Travel, а затем и Niva Legend.

Сейчас эти автомобили оснащаются мотором объемом 1,7 литра мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой МКП. Известно, что у нового двигателя будет 8-клапанная конфигурация. Крутящий момент нового агрегата будет равен 151 Нм, а шатунно-поршневая группа будет «безвтыковой».

Lada Niva Travel

Увеличение объема позволит более эффективно реализовать потенциал тяги на высших передачах.

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Источник: Российская газета