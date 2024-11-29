Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел: известна цена
В России заметно подешевели кроссоверы Skoda Kamiq: если в июне эти машины стоили от 2,5 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 2,3 млн рублей. За такую сумму в Новосибирске можно заказать новый Skoda Kamiq с китайского рынка. У автомобиля кожаный салон, кожаный мультируль, однозонный климат-контроль и прочие опции.
Аналогичный кроссовер за 2 769 000 рублей продают из наличия в Воронеже. В российской столице цены на этот автомобиль начинаются от 2 799 000 рублей.
Под капотом всех этих авто 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л.с. и классическая 6-ступенчатая АКП.
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Источник: Автоновости дня