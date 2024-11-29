#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома
29 ноября
Собственника автомобиля теперь можно проверить в два клика не выходя из дома
Автовладельцы могут подтвердить собственность...
Omoda C5
29 ноября
Обновленный популярный «китаец» поступил в продажу в России: известна цена
АГ «Авилон»: у дилеров появились обновленные...
Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России
29 ноября
Дешевле только Лада: составлен рейтинг самых дешевых китайских седанов в России
Jetta VA3 и Geely Emgrand вошли в топ-9 самых...

Знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел: известна цена

В России появились в продаже новые Skoda Kamiq из КНР по цене от 2,3 млн рублей

В России заметно подешевели кроссоверы Skoda Kamiq: если в июне эти машины стоили от 2,5 млн рублей, то сейчас цена снизилась до 2,3 млн рублей. За такую сумму в Новосибирске можно заказать новый Skoda Kamiq с китайского рынка. У автомобиля кожаный салон, кожаный мультируль, однозонный климат-контроль и прочие опции.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq
«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Аналогичный кроссовер за 2 769 000 рублей продают из наличия в Воронеже. В российской столице цены на этот автомобиль начинаются от 2 799 000 рублей.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq

Рекомендуем
Лопнувший шатун, подергивания, коррозия и другие неисправности Geely Coolray

Под капотом всех этих авто 1,5-литровый бензиновый атмосферник MPI мощностью 112 л.с. и классическая 6-ступенчатая АКП.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие седаны с проверенными атмосферными моторами.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 24
29.11.2024 
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
-9