Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x

Первые серийные кроссоверы Haval F7 уже сошли c конвейера завода под Тулой. Кросс-купе F7x ждем во второй половине года. «За рулем» уже протестировал обе машины.

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В китайском городе Баодин, который расположен в двухстах километрах от Пекина, я впервые оказался лет десять назад. Если бы не обширная территория и многочисленное население, его и городом-то назвать язык не поворачивался — деревня деревней. Теперь же о недалеком прошлом напоминают лишь несколько старых кварталов. А вокруг — небоскребы, огромные торгово‑развлекательные центры и современная техника, причем в основном на электротяге. Китайское экономическое чудо во всей красе!

Автомобильная сфера не отстает от всекитайского прогресса. По-настоящему я удивился дважды. Первый раз — когда попал в научно-исследовательский центр компании Great Wall с новейшим оборудованием для разработки и доводки автомобилей и электромобилей, включая отдельный корпус, где занимаются перспективными моделями на топливных элементах. А во второй — когда меня провезли по испытательному полигону, которому позавидуют многие европейские компании: скоростное кольцо с наклонными виражами, спецдороги с разными профилями и покрытиями, аэродинамическая труба, климатические камеры, акустические лаборатории. По идее, при таких возможностях можно делать весьма достойные автомобили. Вот и проверим.

С конвейера российского завода Haval под Тулой первым сойдет кроссовер Haval F7.

Система кругового обзора опирается на камеры на носу и корме, а также на боковые, расположенные в наружных зеркалах.

Машинам для китайского рынка во всех комплектациях, кроме самой бюджетной, полагается бесключевой доступ.

В переднем бампере установлен радар активного круиз-контроля и системы автоторможения.



Китайская грамота

Haval — cуббренд марки Great Wall, под которым выпускают кроссоверы и внедорожники. В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные. От сородичей с буквой H в индексе (эти для дома, для семьи) они должны отличаться броской внешностью и жизнерадостным интерьером, «динамичными» настройками шасси, двигателей и трансмиссии. При этом многие модели из той и другой линейки будут делиться не только агрегатами, но и платформами. Так, F7 и F7x поставят на одно шасси с моделью H6 следующего поколения, которая уже продается в Китае (но не факт, что доедет до России).

Одно из украшений интерьера — селектор режимов движения. Рядом расположены клавиша электроручника, джойстик-шайба мультимедийной системы и площадка бесконтактной зарядки телефона, которая для пущей экономии энергии включается кнопкой.

Если закрыть эмблему на руле, можно предположить, что сидишь в корейской машине. Дизайн, материалы отделки, оснащение и даже эргономика — всё на добротном уровне.

На большом центральном дисплее отображаются данные мультимедиасистемы, навигационные карты, картинки с камер по периметру автомобиля. Графике позавидуют некоторые более дорогие машины.

Двигатели — бензиновые, с турбонаддувом и непосредственным впрыском: 150‑сильный 1.5 и 2.0 с 190 силами (это мощностные данные машин в российской спецификации). Оба мотора будут работать в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом с мокрым сцеплением, что хорошо в плане надежности. Но сама коробка — кот в мешке. Во‑первых, это собственная разработка Хавейла. Во‑вторых, никакой статистики по этим коробкам нет, ведь на наш рынок этот агрегат придет вместе с моделью F7. В Китае есть альтернатива роботу — 6-ступенчатая механика. В России же машин на «ручке» не будет — по крайней мере, пока.

Зато с конвейера российского завода Haval под Тулой (ЗР, № 4, 2019) будут сходить как передне-, так и полноприводные машины. Первым по сборочной линии пойдет Haval F7. У полноприводных машин за подключение задних колес отвечает электромагнитная муфта BorgWarner (китайцы решили не изобретать велосипед), которая при необходимости передаст назад до 50% тяги. В архитектуре подвески тоже без откровений: спереди стойки McPherson, сзади многорычажка.

Тест по-китайски

Автомобильная инфраструктура в Китае быстро совершенствуется, но местная автомобильная культура достигнет европейского уровня лишь тогда, когда здесь научатся по-европейски проводить тест-драйвы. Невозможно понять машину за несколько минут, проехав несколько сотен метров по ровному асфальту заводского трека. Но даже из беглой поездки я вынес несколько «фи».

Модель F7x имеет схожие базу и габаритные размеры, за исключением высоты — кросс-купе на 30 мм ниже.

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Например, не понравились настройки 2-литрового двигателя на F7. Не едет он на заявленные 190 сил. Возможно, российские калибровки системы управления вдохнут в него больше жизни.

Не исключено, что для нас перенастроят и подвеску. Машины в китайской версии ощутимо кренятся в поворотах, при этом мелкие и средние неровности (нас провезли по нескольким участкам спецдорог с разными покрытиями) улавливаешь всем телом. Кроме того, я не заметил разницы в настройках шасси у кроссовера и кросс-купе. А она должна быть!

Неплохое по форме сиденье, множество регулировок и их достаточные диапазоны позволяют неплохо устроиться за рулем. Но даже мне с ростом чуть за метр семьдесят подушка оказалась коротковата. И я усилил бы боковую поддержку для бедер и спины. А то елозишь по креслу при каждом повороте руля.

Двое из ларца

Несмотря на панорамную крышу, над головой водителя много воздуха — даже рослые не будут подпирать потолок.

Сзади просторно. Разницы между кроссовером и кросс-купе практически не ощущаешь. Ровный пол позволяет усесться комфортно даже троим. Но зачем шесть (возможно, я даже сбился при под­счете) фиксированных положений спинки?

Объем багажника 490–1254 л — скромный, хотя под полом уложена докатка и нет дополнительных мест для мелких вещей. Проем невелик, в такой не пропихнешь велосипед или детскую коляску. А погрузочная высота — аж 90 см.

Стоп! Где я — в кроссовере или в кросс-купе? С водительского места — никакой разницы. И снаружи до середины кузова F7 и F7x — близнецы-братья. Современный азиатский дизайн с заост­ренными углами и рублеными формами нравится не всем, но в целом выглядят обе машины гармонично, особенно кросс-купе. Есть в облике некая перетяжеленность, но новый шеф-дизайнер Фил Симмонс, которого Haval переманил из концерна Jaguar Land Rover, уже ломает голову над тем, как визуально облегчить машины. Результаты его работы мы увидим через два-три года — при обновлении моделей F7 и F7x.

Несколько раз я пересаживался из кросс-купе в кроссовер и обратно, оценивая задние места. В ногах мéста одинаково много, и можно развалиться по-королевски. Но корону не наденешь. В кроссовере между макушкой и потолком влезает четыре пальца, в купе — только два.

На багажник у разработчиков, видимо, сил не осталось. Он получился скромным для автомобилей этого класса — и у кросс-купе, и у кроссовера. Рулетки под рукой не было, а менее точными подручными средствами я намерил не более 90 см в длину (это нормально) и всего лишь 40 см от пола до полки (маловато). В подполье — докатка.

Не замахнуться ли…

Haval

Первые серийные кроссоверы Haval F7 должны вот-вот сойти c конвейера завода под Тулой. Кросс-купе ждем во второй половине года. Шансы у них неплохие. Выглядят привлекательно. Интерьер современный. Неплохо нафаршированы электроникой — современная мультимедийка, система бесключевого доступа, активный круиз-контроль с функциями автоторможения и распознавания пешеходов, подушки безопасности и системы удержания детских кресел. А российская сборка поможет слегка опустить цену.

Однако конкуренты очень сильны. У нас кроссоверам Haval F7 и F7х предстоит сражаться не с земляками, а с японскими, корейскими и европейскими машинами, среди которых Kia Sportage, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4. Навязать серьезную борьбу столь сильным соперникам на начальном этапе крайне сложно. Или все-таки возможно?

Усаживайтесь поудобнее и наблюдайте. Шоу продолжается.

Интересная внешность, аккуратный интерьер, хороший уровень оснащения Динамика не соответствует заявленной мощности

Фото: автора и компании Haval