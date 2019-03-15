Стоимость кроссовера Geely Atlas с турбированным 163-сильным мотором составила от 1 439 990 до 1 639 990 рублей.

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Кроссовер Geely Atlas получил новый турбированный 1,8-литровый бензиновый двигатель, которым автомобиль будет оснащаться как в комплектации «Комфорт», так и в версии «Люкс».

Новый мотор оказался мощнее 2,4-литрового атмосферного двигателя объемом 2,4 литра. В результате, имея 163 л.с. и 250 Нм, он стал топовым в линейке силовых агрегатов кроссовера.

Несмотря на высокую мощность, автомобиль будет предлагаться не только с полным, но и с передним приводом, но в любом случае с автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Максимальная скорость кроссовера с новым мотором составляет 195 км/ч, а средний расход топлива — от 7,8 до 8,2 литра на 100 км пути, в зависимости от системы привода.

В комплектации «Комфорт» Geely Atlas с новым мотором имеет все популярные опции, среди которых однозонный климат-контроль, электростеклоподъемники, боковые зеркала с электрорегулировками, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, круиз-контроль, обогрев передних сидений, парктроники, сигнализация и система бесключевого доступа в салон, а также ряд систем безопасности и 17-дюймовые колесные диски.

Комплектация «Люкс» дополнена электроприводами складывания зеркал заднего вида, двухзонным климат-контролем, навигацией, электроприводами регулировок передних кресел, передними парктрониками и камерой кругового обзора, а также кожаным салоном, светодиодными фарами 18-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, что кроссовер также оснащается атмосферными моторами объемом 2 и 2,4 литра мощностью 139 и 149 л.с. Стоимость кроссовера составляет от 1 089 990 рублей.

Стоимость комплектаций Geely Atlas с новым двигателем 1.8T

Двигатель, коробка, привод 1.8 T, 6AT, 4x2 1.8 T, 6AT, 4x4 Комплектация Комфорт Люкс Комфорт Люкс Стоимость, руб. 1 439 990 1 539 990 1 539 990 1 639 990

Турбированный «китаец» за полтора миллиона — что так дорого?!

Новый двигатель появился и у обновленного седана Geely Emgrand 7, который благодаря этому подешевел на 155 тыс. рублей.

В этом году на российском рынке в продаже появятся три новые модели от Geely. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Фото: Geely