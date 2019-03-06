Седан Geely подешевел на 144 тысячи рублей

В угоду российским клиентам марки китайский производитель Geely расширил диапазон версий модели Emgrand 7. Выводили на рынок седан гольф-класса с единственным мотором 1,8 л, теперь к нему добавили младший бензиновый объемом 1,5 л и мощностью 103 л.с. Отныне автомобиль представлен в комплектациях «Стандарт» (новая) и «Комфорт» для версии с 1,5-литровым мотором и в комплектациях «Комфорт» и «Люкс» для версии с 1,8-литровым.
В начальной комплектации «Стандарт» с механикой за 736 990 рублей автомобиль оснащен системой бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, бортовым компьютером с цветным 4,2-дюймовым дисплеем, задними датчиками парковки, креплениями Isofix, системой контроля давления в шинах, системой курсовой устойчивости, системой удерживания автомобиля при подъеме и многим другим.
Версии «Комфорт» и «Люкс» дополнены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа (в базе — рулевое колесо с отделкой из пластика), мультимедийной системой c 8-дюймовым цветным экраном, Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильных устройств, системой MirrorLink для подключения смартфонов на Android и системой громкой связи Bluetooth hands-free.
В комплектации «Люкс» сиденья отделаны искусственной кожей и есть аудиосистема с 6 динамиками.
Актуальные цены и комплектации обновленного Geely Emgrand 7
|
Двигатель
|
1.5 L
|
1.8 L
|
Трансмиссия
|
5MT
|
5MT
|
CVT
|
Комплектация
|
Стандарт
|
Комфорт
|
Комфорт
|
Люкс
|
Стоимость, руб.
|
735 990
|
799 990
|
809 990
|
899 990
- Наш автор разобрал основные достоинства и несколько недостатков обновленного седана.
- В течение 2019 года на нашем рынке появятся еще три новые модели Geely: кроссовер, хэтчбек и седан, подробнее об этом — в нашем материале.
Фото: «За рулем»
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