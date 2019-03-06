Седан Geely подешевел на 144 тысячи рублей

У обновленного седана, который с сентября продается на нашем рынке, появился еще один двигатель — 1,5 литра. Теперь семейный седан третьего поколения доступен у дилеров Geely по цене от 735 990 рублей.

Geely Emgrand 7
Geely Emgrand 7

Geely > Emgrand 7

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Обновленный Geely Emgrand 7 подорожал на 170 тысяч рублей

В угоду российским клиентам марки китайский производитель Geely расширил диапазон версий модели Emgrand 7. Выводили на рынок седан гольф-класса с единственным мотором 1,8 л, теперь к нему добавили младший бензиновый объемом 1,5 л и мощностью 103 л.с. Отныне автомобиль представлен в комплектациях «Стандарт» (новая) и «Комфорт» для версии с 1,5-литровым мотором и в комплектациях «Комфорт» и «Люкс» для версии с 1,8-литровым.

В начальной комплектации «Стандарт» с механикой за 736 990 рублей автомобиль оснащен системой бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, бортовым компьютером с цветным 4,2-дюймовым дисплеем, задними датчиками парковки, креплениями Isofix, системой контроля давления в шинах, системой курсовой устойчивости, системой удерживания автомобиля при подъеме и многим другим.

Версии «Комфорт» и «Люкс» дополнены мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой и кнопками управления мультимедиа (в базе — рулевое колесо с отделкой из пластика), мультимедийной системой c 8-дюймовым цветным экраном, Bluetooth-интерфейсом для подключения мобильных устройств, системой MirrorLink для подключения смартфонов на Android и системой громкой связи Bluetooth hands-free.

В комплектации «Люкс» сиденья отделаны искусственной кожей и есть аудиосистема с 6 динамиками.

Актуальные цены и комплектации обновленного Geely Emgrand 7

Двигатель

1.5 L

1.8 L

Трансмиссия

5MT

5MT

CVT

Комплектация

Стандарт

Комфорт

Комфорт

Люкс

Стоимость, руб.

735 990

799 990

809 990

899 990

Фото: «За рулем»

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