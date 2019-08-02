Новый кроссовер: все плюсы и минусы (помимо цены) Haval F7

Новинку рынка, собранную в России на тульском заводе Haval, ждали с любопытством. И кое-что в машине оказалось совершенно неожиданным.

Haval — cуббренд марки Great Wall, под которым выпускают кроссоверы и внедорожники. Для России предназначены две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х.

Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные. От сородичей с буквой H в индексе (эти для дома, для семьи) они должны отличаться броской внешностью и жизнерадостным интерьером, «динамичными» настройками шасси, двигателей и трансмиссии. При этом многие модели из той и другой линейки будут делиться не только агрегатами, но и платформами.

Салон: такого мы не ожидали

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Haval F7 рушит стереотипное представление о китайской машине — внутри пахнет не дешевым пластиком, а новым европейским автомобилем. Интерьер продуманный, в салоне находиться приятно. Водителя Хавейл словно обнимает — такое ощущение создается благодаря развитому мягкому подлокотнику слева, высокому подлокотнику справа и высокой центральной консоли. При этом места действительно много: даже водитель внушительного роста совершенно не рискует достать до потолка головой.

На центральном тоннеле есть подстаканники, куда можно поставить кофе — правда, есть риск его разлить, невзначай сдвинув вперед подлокотник рукой: фиксация у него откровенно слабая. В остальном все отлично: рядом с селектором АКП небольшая ниша для брелока; под центральной консолью скрытая полочка с резиновым покрытием — сюда удобно класть телефон; в подлокотнике есть ниша под документы и место для мелких вещей.

Что разочаровывает, так это обивка потолка: при нажатии она легко вдавливается и издает страшные звуки. Обзорность тоже далека от идеальной: очень широкие заваленные назад стойки кузова, из-за которых лобовое стекло кажется маленьким, плюс высокая линия остекления по бокам и крошечная амбразура окошка задней двери. Ситуацию спасают разве что большие информативные зеркала.

Просторно и во втором ряду. Если сесть за сильно сдвинутым назад водительским креслом, колени пассажира все равно не будут в него упираться и над головой останется место. Отсутствие центрального тоннеля позволит с комфортом ехать и на среднем сиденье второго ряда. Спинки кресел здесь регулируются по углу наклона. А вот подушки коротковаты и расположены почти горизонтально. Такая посадка не устроит высоких пассажиров.

Много приятных опций

Тачскрин мультимедийной системы большой, с хорошей графикой, но экран бликует.

Привычных кнопок для включения обогрева передних сидений нет. Эту функцию нужно еще поискать в меню мультимедийной системы.

В неожиданном месте расположена и кнопка аварийки — в нижней части на центральной консоли.

Кстати, двигатель на Хавейле тоже запускается и глушится с помощью кнопки, но это вполне ожидаемо в автомобиле стоимостью под 2 млн. А вот климат-контроль однозонный.

Haval оснащен активным круиз-контролем, что очень удобно. Стоит нажать кнопку, и автомобиль будет послушно держать дистанцию до впереди идущей машины, замедляться, если перед вами кто-то влез, и при необходимости ускоряться.

Багажник: комод не пройдет

Багажник у F7 неудобный. Об его открытую дверь легко удариться головой, а низкая линия крыши и высоко расположенный порог багажного отсека (погрузочная высота — аж 90 см) наверняка превратят погрузку габаритных тяжелых вещей в то еще мученье. Зато объем багажника внушительный — 490 л. И его можно увеличить до 1254 л, если снять шторку багажника и сложить сиденья второго ряда. На боковинах багажника предусмотрены небольшие кармашки. Под полом — полноразмерная докатка с шиной марки ChaoYang, набор инструментов, простой домкрат и знак аварийной остановки.

Как едет Haval F7

Haval F7 в максимальной комплектации оснащен 2-литровым двигателем мощностью 190 л.с. Это рядная «четверка» с турбонаддувом. Мотор легко раскручивается до максимальных оборотов, но… ожидаемой разгонной динамики не ощущается. Машина худо-бедно начинает ускоряться, только если утопить педаль газа в пол. Отчасти в этом «заслуга» задумчивого 7-ступенчатого робота.

Привод у Хавейла полный, но есть и переднеприводная версия.

Подвеска у F7, когда он едет по неровной дороге, иллюзий не создает — все заплатки и стыки ощущаются очень хорошо. А вот при резких поворотах кроссовер почему-то пасует, начиная излишне крениться и неточно реагировать на повороты руля.

Помимо стандартного и спортивного режимов работы трансмиссии можно выбрать «Снег», «Грязь» и «Песок». На бездорожье при включенном режиме «Грязь» предусмотрена имитации блокировок, и машина, хоть и очень неуверенно, но все же гребет вперед. Пороги, кстати, после такой поездки остаются чистыми.

В целом Haval F7 не разочаровал. Этот кроссовер с продуманным салоном отлично выглядит и неплохо справляется с бездорожьем. В базовой версии автомобиль стоит примерно 1,5 млн рублей, в максимальной комплектации с 2-литровым 190-сильным мотором, полным приводом и кучей приятных опций вроде панорамной крыши и активным круиз-контролем — 1,8 млн. Цена, да и сам Хавейл, вполне конкурентоспособны.