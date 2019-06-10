Renault Arkana или Haval F7: какой кроссовер выгоднее?

Две самых ярких новинки этого года на нашем рынке — Renault Arkana и Haval F7 — находятся в разных «весовых категориях». Однако идея сравнить их не лишена смысла, так как стоимость кроссоверов вполне сопоставима. Давайте посмотрим, какой автомобиль предпочесть.

Продажи Renault Arkana начались с экземпляров в топовых комплектациях: 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и 1 499 990 рублей за автомобиль с полным приводом. Оба варианта оснащаются вариатором и 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с.

Компания Haval представила F7 сразу во всех комплектациях. Самая доступная переднеприводная версия стоит 1 449 000 рублей, то есть всего на 30 тыс. рублей дороже переднеприводного Renault. Полноприводный F7 обойдется минимум в 1 529 000 рублей — и снова разница всего в 30 тысяч. Оба варианта оснащаются 7-ступенчатым роботом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с.

Размер имеет значение

Габариты автомобилей почти одинаковы, и нельзя сказать, что на Аркане из-за несколько более скромных размеров будет намного удобнее ездить и парковаться. Длина французского кроссовера — 4545 мм, а китайского — 4620 мм: разница всего 75 мм. «Китаец» шире на 26 мм (1820 против 1846) и выше на 125 мм. А это подразумевает не только более высокий потолок, но и гораздо более вместительный багажник, в том числе за счет ровной линии крыши. Правда, тем, кому по душе кросс-купе с покатой линией крыши, можно подождать Haval F7x. Появится он чуть позже. Пока же доступна только версия F7 с традиционным типом кузова.

Багажное отделение Haval F7 имеет объем 723 литра, тогда как у Renault всего 508 литров. Кстати, колесные базы машин практически идентичны (2725 и 2721 мм). При этом дорожный просвет оказался больше у Арканы — 208 мм против 190 мм у F7.

Обтекаемые формы Renault Arkana делают силуэт кроссовера динамичным.

Вертикальная передняя часть Haval F7 и большой воздухозаборник заставляют думать, что кроссовер гораздо мощнее, чем кажется.

Аппетиты и масса

Удивительно, но при практически одинаковых габаритах масса китайского кроссовера на 227 кг больше, и это портит всю картину. Снаряженная масса автомобиля достигает 1605 кг. Несмотря на более высокий крутящий момент (280 Нм против 250 Нм у Арканы) разгоняется F7 до скорости 100 км/ч медленнее примерно на одну-полторы секунды, потребляя при этом в среднем 8,2 литра 95-го бензина на 100 км. Тем временем французский кроссовер при снаряженной массе 1378 кг разгоняется до 100 км/ч за приемлемые 10,2–10,5 секунды, сжигая в среднем 7,1–7,2 литра, внимание, более дешевого 92-го бензина.

«За рулем» уже успел протестировать оба кроссовера: Renault Arkana отличается сбалансированностью настроек, в то время как Haval не понравился излишними кренами в поворотах. Правда, F7 мы тестировали еще в Китае. Не исключено, что настройки подвески российской версии еще изменят для нашего рынка. Выясним это в самом скором времени на тестах.

Кросс-купе Renault имеет высокий и сужающийся книзу загрузочный проем.

Пользоваться багажным отделением Haval F7 удобно благодаря широкому и ровному загрузочному проему и относительно низкому порогу.

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Renault

Arkana

представлен в максимальной комплектации, а

Haval

F

7 — пусть и в богатой, но все же минимальной. Именно поэтому французский кроссовер имеет полностью светодиодные фары и задние фонари, кожаный салон. Но и

Haval

не слишком отстает. У него есть светодиодные задние фонари и дневные ходовые огни, кожаная оплетка руля. Оба автомобиля оборудованы климат-контролем, обогревом руля и всех сидений, бесключевым доступом в салон и возможностью выбора режимов работы двигателя и трансмиссии, а также другими современными системами, отвечающими за комфорт и безопасность. Проще перечислить ключевые отличия, кроме уже упомянутых.

Arkana оборудована электрообогревом лобового стекла, а не только зоны покоя щеток стеклоочистителей, кроме того — обогревом форсунок омывателя. Зато у Хавейла спинки задних сидений могут менять угол наклона, а экран мультимедиасистемы имеет диагональ 9, а не 8 дюймов (как у «китайца»). Но у F7 в минимальной комплектации нет ни премиальной аудиосистемы Bose, ни атмосферной 8-цветовой подсветки салона, ни системы кругового обзора. В базе у китайского кроссовера нет ни системы мониторинга слепых зон, ни датчика давления воздуха в шинах — большинство этих опций появляются у F7 в более дорогих комплектациях, увеличивая стоимость машины с 1,5-литровым двигателем до 1,7 млн рублей.

Таким образом, можно сделать вывод, что Arkana за те же деньги будет лучше оснащена, точнее в управлении, но у нее меньше багажник и теснее в салоне.

Кузов Renault Arkana менее пригоден для перевозки грузов, но смотрится весьма эффектно.

Кузов Haval F7 отличается практичностью, а его дизайн не лишен элегантности.

От ТО до ТО

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Гарантия на Haval F7 действует 3 года или 150 000 км пробега, а на Аркану — 3 года или 100 000 км пробега. Загонять китайский кроссовер на плановое ТО придется чаще — каждые 10 тыс. км, но не реже чем раз в год, а после первых 5 тыс. км пробега у него придется поменять масло. Самым дорогим обслуживанием станет ТО-5 (50 тыс. км пробега или 5 лет), во время которого придется менять не только масло и топливный фильтр, но и масла в коробке передач, раздаточной коробке и в заднем редукторе. Свечи Хавейла служат по 30 тыс. км. Большинство ТО у

F

7 укладываются в 11–18 тыс. рублей.

Межсервисный пробег Renault Arkana немного больше и составляет 15 тыс. км, но проводить ТО следует не реже, чем раз в год. Стоимость ТО на эту модель пока не объявлена, но можно предположить, что она будет сопоставима со стоимостью обслуживания Haval F7, — с той лишь разницей, что при больших пробегах заезжать в сервис придется реже.

К сожалению, дилерская сеть Haval в России не так развита, как у Renault, и включает в себя чуть более 40 центров. В ряде регионов это может стать поводом для отказа от покупки нового китайского кроссовера, но следует отметить, что бренд представлен во всех крупных городах России и число дилерских центров постоянно растет: совсем скоро, заявляют в компании, их станет 80.

Салон Renault Arkana аккуратен, но старомоден, а монитор мультимедиа находится слишком низко по современным меркам.

Дизайн салона Haval F7 имеет более современную архитектуру с высоко размещенным экраном мультимедиасистемы.

Что потом?

При выборе автомобиля следует учитывать и его ликвидность: насколько просто будет избавиться от автомобиля через 3–4 года. Автомобили Renault более ликвидны, чем китайские. Но учитывая малообъемный 1,3-литровый мотор, с которым на российском рынке еще никто не сталкивался, сложно сказать, сколько людей захотят выкупить у вас машину в экстравагантном кузове и с двигателем, чей реальный ресурс не так велик, как хотелось бы. В компании заявляют о 220 тыс. км ресурса, но многое зависит от манеры вождения и нагрузок, а еще от качества технического обслуживания.

Ресурс китайского 1,5-литрового турбодвигателя не озвучивается, но можно предположить, что он вполне сопоставим с ресурсом мотора Renault и тоже превышает 200 тыс. км пробега. Сегодня это норма для малообъемных двигателей. Что касается роботизированной коробки, то Haval заявляет о ее способности работать на протяжении 300 тыс. км.

Следует отметить, что Renault дает гарантию от сквозной коррозии кузова на 6 лет, в то время как Haval ограничивается гораздо меньшим сроком. Вызвано это качеством металла и оцинковки либо простой предосторожностью — неизвестно, и для определения устойчивости новой модели китайского бренда к коррозии потребуется некоторое время.

Вывод «За рулем»

Даже в минимальной комплектации Haval F7 способен конкурировать с французской новинкой, представленной в топе, и больше подойдет тем, кто ценит просторный вместительный салон и классический тип кузова. При этом эксплуатация автомобиля может оказаться несколько дороже. Есть вопросы по ликвидности, но благодаря современным программам трейд-ин их, так или иначе, можно будет решить. Кроме того, за дополнительные 100 тыс. рублей можно выбрать F7 со 190-сильным двигателем объемом 2 литра, а за 1,8 млн приобрести мощный автомобиль в максимальной комплектации, которая значительно превосходит уровень оснащения Арканы.

Renault Arkana за те же деньги богаче оснащен, но при этом салон автомобиля не столь вместителен, а экстравагантный тип кузова при повседневном использовании может оказаться не таким удобным. Вопросы вызывает не только ресурс мотора, но и некоторые узлы автомобиля. Например, многим потенциальным клиентам не по нраву задние барабанные тормозные механизмы — такова специфика нашего рынка. Но в Renault уже думают над этим вопросом.

Остановить свой выбор на одной из этих новинок не так просто, и многое зависит от привычек и предпочтений покупателя, который часто боится ошибиться, забывая, что ездить на автомобиле предстоит ему, а не окружающим.

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Тем временем в пятерке самых популярных кроссоверов остались лишь две бюджетные модели.

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Фото: Renault, Haval