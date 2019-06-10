Renault Arkana или Haval F7: какой кроссовер выгоднее?

Продажи Renault Arkana начались с экземпляров в топовых комплектациях: 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и 1 499 990 рублей за автомобиль с полным приводом. Оба варианта оснащаются вариатором и 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с.
Компания Haval представила F7 сразу во всех комплектациях. Самая доступная переднеприводная версия стоит 1 449 000 рублей, то есть всего на 30 тыс. рублей дороже переднеприводного Renault. Полноприводный F7 обойдется минимум в 1 529 000 рублей — и снова разница всего в 30 тысяч. Оба варианта оснащаются 7-ступенчатым роботом и 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с.
Размер имеет значение
Багажное отделение Haval F7 имеет объем 723 литра, тогда как у Renault всего 508 литров. Кстати, колесные базы машин практически идентичны (2725 и 2721 мм). При этом дорожный просвет оказался больше у Арканы — 208 мм против 190 мм у F7.
Аппетиты и масса
Удивительно, но при практически одинаковых габаритах масса китайского кроссовера на 227 кг больше, и это портит всю картину. Снаряженная масса автомобиля достигает 1605 кг. Несмотря на более высокий крутящий момент (280 Нм против 250 Нм у Арканы) разгоняется F7 до скорости 100 км/ч медленнее примерно на одну-полторы секунды, потребляя при этом в среднем 8,2 литра 95-го бензина на 100 км. Тем временем французский кроссовер при снаряженной массе 1378 кг разгоняется до 100 км/ч за приемлемые 10,2–10,5 секунды, сжигая в среднем 7,1–7,2 литра, внимание, более дешевого 92-го бензина.
«За рулем» уже успел протестировать оба кроссовера: Renault Arkana отличается сбалансированностью настроек, в то время как Haval не понравился излишними кренами в поворотах. Правда, F7 мы тестировали еще в Китае. Не исключено, что настройки подвески российской версии еще изменят для нашего рынка. Выясним это в самом скором времени на тестах.
Начиненные технологиями
Arkana оборудована электрообогревом лобового стекла, а не только зоны покоя щеток стеклоочистителей, кроме того — обогревом форсунок омывателя. Зато у Хавейла спинки задних сидений могут менять угол наклона, а экран мультимедиасистемы имеет диагональ 9, а не 8 дюймов (как у «китайца»). Но у F7 в минимальной комплектации нет ни премиальной аудиосистемы Bose, ни атмосферной 8-цветовой подсветки салона, ни системы кругового обзора. В базе у китайского кроссовера нет ни системы мониторинга слепых зон, ни датчика давления воздуха в шинах — большинство этих опций появляются у F7 в более дорогих комплектациях, увеличивая стоимость машины с 1,5-литровым двигателем до 1,7 млн рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что Arkana за те же деньги будет лучше оснащена, точнее в управлении, но у нее меньше багажник и теснее в салоне.
От ТО до ТО
Межсервисный пробег Renault Arkana немного больше и составляет 15 тыс. км, но проводить ТО следует не реже, чем раз в год. Стоимость ТО на эту модель пока не объявлена, но можно предположить, что она будет сопоставима со стоимостью обслуживания Haval F7, — с той лишь разницей, что при больших пробегах заезжать в сервис придется реже.
К сожалению, дилерская сеть Haval в России не так развита, как у Renault, и включает в себя чуть более 40 центров. В ряде регионов это может стать поводом для отказа от покупки нового китайского кроссовера, но следует отметить, что бренд представлен во всех крупных городах России и число дилерских центров постоянно растет: совсем скоро, заявляют в компании, их станет 80.
Что потом?
При выборе автомобиля следует учитывать и его ликвидность: насколько просто будет избавиться от автомобиля через 3–4 года. Автомобили Renault более ликвидны, чем китайские. Но учитывая малообъемный 1,3-литровый мотор, с которым на российском рынке еще никто не сталкивался, сложно сказать, сколько людей захотят выкупить у вас машину в экстравагантном кузове и с двигателем, чей реальный ресурс не так велик, как хотелось бы. В компании заявляют о 220 тыс. км ресурса, но многое зависит от манеры вождения и нагрузок, а еще от качества технического обслуживания.
Ресурс китайского 1,5-литрового турбодвигателя не озвучивается, но можно предположить, что он вполне сопоставим с ресурсом мотора Renault и тоже превышает 200 тыс. км пробега. Сегодня это норма для малообъемных двигателей. Что касается роботизированной коробки, то Haval заявляет о ее способности работать на протяжении 300 тыс. км.
Следует отметить, что Renault дает гарантию от сквозной коррозии кузова на 6 лет, в то время как Haval ограничивается гораздо меньшим сроком. Вызвано это качеством металла и оцинковки либо простой предосторожностью — неизвестно, и для определения устойчивости новой модели китайского бренда к коррозии потребуется некоторое время.
Вывод «За рулем»
Даже в минимальной комплектации Haval F7 способен конкурировать с французской новинкой, представленной в топе, и больше подойдет тем, кто ценит просторный вместительный салон и классический тип кузова. При этом эксплуатация автомобиля может оказаться несколько дороже. Есть вопросы по ликвидности, но благодаря современным программам трейд-ин их, так или иначе, можно будет решить. Кроме того, за дополнительные 100 тыс. рублей можно выбрать F7 со 190-сильным двигателем объемом 2 литра, а за 1,8 млн приобрести мощный автомобиль в максимальной комплектации, которая значительно превосходит уровень оснащения Арканы.
Renault Arkana за те же деньги богаче оснащен, но при этом салон автомобиля не столь вместителен, а экстравагантный тип кузова при повседневном использовании может оказаться не таким удобным. Вопросы вызывает не только ресурс мотора, но и некоторые узлы автомобиля. Например, многим потенциальным клиентам не по нраву задние барабанные тормозные механизмы — такова специфика нашего рынка. Но в Renault уже думают над этим вопросом.
Остановить свой выбор на одной из этих новинок не так просто, и многое зависит от привычек и предпочтений покупателя, который часто боится ошибиться, забывая, что ездить на автомобиле предстоит ему, а не окружающим.
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Фото: Renault, Haval
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