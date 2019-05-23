Известны цены и комплектации первых Renault Arkana

Стоимость нового купе-кроссовера лимитированной серии Edition One составит от 1 419 990 рублей.

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Старт продаж нового кроссовера Arkana намечен на лето этого года, а пока Renault открыла прием заказов на лимитированную серию Edition One, основанную на топовой комплектации. Стоимость Edition One — от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и до 1 499 990 рублей за полноприводную.

Производитель заявляет, что кроссовер должен «сформировать новый тренд на автомобильном рынке в С-сегменте». Это первая модель Renault в нашей стране, которая не только построена на модульной SUV-платформе нового поколения, но и оснащается новым бензиновым турбированным двигателем TCe 150 (150 л.с. и 250 Нм уже при 1700 об/мин). Расход топлива в смешанном режиме составляет всего 7 литров — внимание! — 92-го бензина на 100 км пути. Этот 1,3-литровый двигатель создавался совместно с концерном Daimler и работает в паре с вариатором CVT X-Tronic нового поколения. Также кроссовер оснащается интеллектуальной системой полного привода.

В автомобиле предусмотрена персонализация настроек вождения, получившая название Multi-Sense. С ее помощью можно менять отклик двигателя, передаточные числа коробки передач и степень остроты рулевого управления. Всего предусмотрено три режима: 2WD, Auto и Lock, использующийся на скоростях до 80 км/ч и распределяющий крутящий момент между осями в пропорции 50:50. При смене настроек изменяется и алгоритм работы климат-контроля, и даже подсветки салона.

В начальных комплектациях Renault Arkana будет оснащаться и атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с., который получит в пару, на выбор покупателя, 5- и 6-ступенчатую механические коробки либо вариатор CVT X-Tronic для переднеприводных версий.

В максимальных комплектациях и в лимитированной серии Edition One Renault Arkana имеет мультимедийную систему Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающую Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, а также систему объемного звучания Bose с 8 динамиками. Среди систем помощи водителю присутствуют камеры кругового обзора, система контроля слепых зон, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, система контроля давления в шинах, дистанционный запуск двигателя и многие другие.

Для холодной российской зимы (а также осени, весны и даже лета) разработчики Arkana оснастили кроссовер множеством актуальных для нас систем. Это обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, боковых зеркал, лобового и заднего стекла, форсунок омывателя лобового стекла, объем бачка которого составляет, кстати, 5 л, индикатор уровня омывающей жидкости, система дистанционного программируемого запуска двигателя, аккумуляторная батарея увеличенной емкости и генератор повышенной мощности.

Для особенных российских дорог разработчики предусмотрели не только высокий клиренс, но и защиту кузова по кругу, особенную конструкцию дверей, препятствующую загрязнению порогов, полноразмерное запасное колесо, металлическую защиту топливопровода и двигателя, антигравийное покрытие днища, а все скрытые полости кузова обработаны воском.

Длина Arkana составляет 4545 мм, а его ширина — 1820 мм. Благодаря небольшой высоте, равной 1565 мм, кроссовер смотрится коренастым и устойчивым. Колесная база автомобиля достигает 2721 мм, что обещает просторный салон, а дорожный просвет составляет 205 мм. Следует упомянуть и большие углы въезда и съезда, равные 21 и 26 градусам соответственно. Кстати, полноприводная версия кроссовера имеет независимую многорычажную подвеску и получила омологацию как автомобиль повышенной проходимости.

Помимо просторного салона кросс-купе обладает вместительным багажником, несмотря на покатую крышу. Его объем равен 508 литрам, а при сложенных задних сиденьях, спинки которых образуют абсолютно ровный пол на полноприводных версиях, объем багажника увеличивается до 1 333 л.

Производство Renault Arkana налажено на московском заводе Renault.

«За рулем» уже испытал Renault Arkana. Тест-драйв этого нового купе-кроссовера Renault вы найдете здесь.

Недавно в России начались продажи кроссовера Kaptur нового модельного года.

Фото: Renault