Дешевле только Second Hand: самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом — журнал За рулем

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Для того чтобы приобрести двухпедальный кроссовер с трансмиссией 4х4, необязательно тратить состояние. Вполне можно уложиться и в 1,5 миллиона рублей. Мы отобрали для вас самые выгодные для покупки модели.

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Помните, с каким недоверием мы смотрели лет десять назад на маленькие кроссоверы. Тогда они казались экзотикой, и покупали их преимущественно экстраверты. Сейчас все иначе. Кроссоверы В-сегмента стали настоящими властелинами рынка — они успешно вытеснили собой седаны В- и С-классов и продолжают набирать почитателей. Причем потенциальным покупателям теперь мало наличия полного привода — большинство из них предпочитает также доплатить за автоматическую коробку передач. В нашей подборке фигурируют наиболее доступные кроссоверы со всеми ведущими колесами и автоматом.

Renault Duster (от 1 032 900 рублей)

В Европе уже почти два года, как продается Duster второго поколения. У нас же до сих пор предлагается «ветеран». И если внешность Дастера пока еще актуальна, то салон изрядно устарел. Да и к эргономике есть вопросы. Зато к чему нет нареканий, так это к проходимости — по умению преодолевать бездорожье с Дастером мало кто из одноклассников способен соперничать. На выбор покупателей — три варианта двигателей, однако с полным приводом и автоматом сочетается только 2-литровый бензиновый атмосферник отдачей 143 л.с.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Renault Kaptur (от 1 189 900 рублей)

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Kaptur построен на общей с Дастером платформе, однако об этом догадаться непросто — в отличие от простоватого родственничка он выглядит благороднее и утонченнее. Вдобавок модники могут индивидуализировать машину. В частности — заказать двухцветную окраску кузова или яркие вставки в салоне. Салон, кстати, тут не чета дастеровскому: его отделка богаче, а оснащение — щедрее. В штатном порядке машина оснащена системой ESP, пассажирской подушкой безопасности (в придачу к водительской), кондиционером, электропакетом, магнитолой, бортовым компьютером, обогревом зеркал и легкосплавными дисками. Двухпедальный полноприводный Kaptur можно приобрести исключительно с 2-литровым 143-сильным бензиновым двигателем.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Hyundai Creta (от 1 185 000 рублей)

Перед вами — российский бестселлер не только среди кроссоверов, но и среди всех легковушек: по объему продаж Creta уступает только Kia Rio да Весте с Грантой. Корейский кроссовер отличается просторным и эргономичным салоном, достойной шумоизоляцией и емким багажником. К сильным сторонам относится и хороший баланс между плавностью хода и управляемостью — рулится Creta на удивление классно. В отличие от упомянутых выше соперников, Крету с полным приводом и автоматом можно приобрести с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым 121-сильным и 2-литровым 150-сильным.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Nissan Terrano (от 1 219 000 рублей)

Скажем сразу: Terrano представляет собой продукт бейдж-инжиниринга — это лишь выполненный в ниссановской стилистике Renault Duster. По технической части они абсолютно одинаковы и даже собираются на одном и том же заводе руками одних и тех же рабочих. Модификация с трансмиссией 4х4 и автоматом точно так же подразумевает 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 143 л.с. При этом Terrano оценивается дороже французского родственника — покупателям приходится доплачивать за более престижный бренд.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Renault Arkana (от 1 499 990 рублей)

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Самая горячая новинка сезона! Arkana дебютировала в конце мая, а первые покупатели получат ее только в июне. Перед нами — единственное в сегменте недорогих кроссоверов купе (французы называют свою новинку именно так). По своему статусу и габаритам она находится между Колеосом и Каптюром. Золотая середина! При всей своей экспрессивной внешности у Арканы весьма неплохая геометрическая проходимость — дорожный просвет составляет 250 мм. Полноприводная модификация сочетается только с 1,3-литровым турбомотором отдачей 150 л.с. Причем, в отличие от Дастера и Каптюра, здесь применяется не 4-ступенчатый автомат, а вариатор.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Suzuki SX4 (от 1 509 000 рублей)

Кроссовер Suzuki SX4 дороже фигурирующих в подборке моделей, но он и современней. В его распоряжении вполне бодрый 6-ступенчатый автомат, а не ветхозаветный 4-ступенчатый агрегат, ведущий свое происхождение с коробки DP0. Кроме того, водитель Suzuki может менять настройки ездовой электроники, подстраивая кроссовер к конкретному типу дорожного покрытия. Управляемость даже по легковым меркам отменная. Но и клиренс легковой — всего 145 мм (по замерам ЗР). Вне асфальта на SX4 далеко не уедешь. В рамки обзора попадает только 1,6-литровая 117-сильная модификация. С 1,4-литровым 140-сильным турбомотором цена уверенно перешагивает за отметку 1,6 млн…

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Mitsubishi ASX (от 1 530 000 рублей)

Полноприводный ASX стоит заметно больше полутора миллионов. Однако в салонах полно прошлогодних машин, а их цена — 1 490 000 рублей. Выпускается ASX с 2010 года и, понятное дело, годы берут свое. На фоне одноклассников он не выглядит современным (как снаружи, так и внутри), да и ходовые качества далеки от идеала — подвеска тряская, в повороты заныривает без энтузиазма, а руль не балует должной обратной связью. Атмосферный 2-литровый 150-сильный мотор позволяет бодро ускоряться, но «вариаторные» шумы вынуждают избегать высоких оборотов коленвала.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

УАЗ Патриот

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Ульяновский вездеход мы включили в наш список авансом — версия с автоматом (Punch Powerglide) у него появится лишь во втором полугодии. Сколько придется доплатить за 6-ступенчатую трансмиссию пока, не озвучено.

По нашим данным, двухпедальные Патриоты будут дороже обычных не менее чем на 70 000 рублей. Не многовато ли?

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Из перечисленных машин самым оптимальным приобретением видится Renault Duster. Он сочетает в себе неплохие ходовые качества на асфальте и отличную проходимость, притом что его цена — наиболее доступная в нашем обзоре. Потому и спрос на Duster выше, чем на близкие по конструкции, но более дорогие Kaptur и Terrano. Заметно дороже и Creta, которая хоть отличается достойной управляемостью, но на бездорожье уступает построенным на платформе В0 моделям. Не блещут вне асфальта и Mitsubishi ASX вместе с Suzuki SX4. К тому же они бессовестно дороги. Так что Duster — наше все.

Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»
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