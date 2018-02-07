Самые доступные кроссоверы с полным приводом и автоматом: выбор «За рулем»

Для того чтобы приобрести двухпедальный кроссовер с трансмиссией 4х4, необязательно тратить состояние. Вполне можно уложиться и в 1,5 миллиона рублей. Мы отобрали для вас самые выгодные для покупки модели.

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Помните, с каким недоверием мы смотрели лет десять назад на маленькие кроссоверы. Тогда они казались экзотикой, и покупали их преимущественно экстраверты. Сейчас все иначе. Кроссоверы В-сегмента стали настоящими властелинами рынка — они успешно вытеснили собой седаны В- и С-классов и продолжают набирать почитателей. Причем потенциальным покупателям теперь мало наличия полного привода — большинство из них предпочитает также доплатить за автоматическую коробку передач. В нашей подборке фигурируют наиболее доступные кроссоверы со всеми ведущими колесами и автоматом.

Renault Duster (от 1 032 900 рублей)

В Европе уже почти два года, как продается Duster второго поколения. У нас же до сих пор предлагается «ветеран». И если внешность Дастера пока еще актуальна, то салон изрядно устарел. Да и к эргономике есть вопросы. Зато к чему нет нареканий, так это к проходимости — по умению преодолевать бездорожье с Дастером мало кто из одноклассников способен соперничать. На выбор покупателей — три варианта двигателей, однако с полным приводом и автоматом сочетается только 2-литровый бензиновый атмосферник отдачей 143 л.с.

Renault Kaptur (от 1 189 900 рублей)

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Kaptur построен на общей с Дастером платформе, однако об этом догадаться непросто — в отличие от простоватого родственничка он выглядит благороднее и утонченнее. Вдобавок модники могут индивидуализировать машину. В частности — заказать двухцветную окраску кузова или яркие вставки в салоне. Салон, кстати, тут не чета дастеровскому: его отделка богаче, а оснащение — щедрее. В штатном порядке машина оснащена системой ESP, пассажирской подушкой безопасности (в придачу к водительской), кондиционером, электропакетом, магнитолой, бортовым компьютером, обогревом зеркал и легкосплавными дисками. Двухпедальный полноприводный Kaptur можно приобрести исключительно с 2-литровым 143-сильным бензиновым двигателем.

Hyundai Creta (от 1 185 000 рублей)

Перед вами — российский бестселлер не только среди кроссоверов, но и среди всех легковушек: по объему продаж Creta уступает только Kia Rio да Весте с Грантой. Корейский кроссовер отличается просторным и эргономичным салоном, достойной шумоизоляцией и емким багажником. К сильным сторонам относится и хороший баланс между плавностью хода и управляемостью — рулится Creta на удивление классно. В отличие от упомянутых выше соперников, Крету с полным приводом и автоматом можно приобрести с двумя вариантами двигателей: 1,6-литровым 121-сильным и 2-литровым 150-сильным.

Nissan Terrano (от 1 219 000 рублей)

Скажем сразу: Terrano представляет собой продукт бейдж-инжиниринга — это лишь выполненный в ниссановской стилистике Renault Duster. По технической части они абсолютно одинаковы и даже собираются на одном и том же заводе руками одних и тех же рабочих. Модификация с трансмиссией 4х4 и автоматом точно так же подразумевает 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 143 л.с. При этом Terrano оценивается дороже французского родственника — покупателям приходится доплачивать за более престижный бренд.

Renault Arkana (от 1 499 990 рублей)

Самая горячая новинка сезона! Arkana дебютировала в конце мая, а первые покупатели получат ее только в июне. Перед нами — единственное в сегменте недорогих кроссоверов купе (французы называют свою новинку именно так). По своему статусу и габаритам она находится между Колеосом и Каптюром. Золотая середина! При всей своей экспрессивной внешности у Арканы весьма неплохая геометрическая проходимость — дорожный просвет составляет 250 мм. Полноприводная модификация сочетается только с 1,3-литровым турбомотором отдачей 150 л.с. Причем, в отличие от Дастера и Каптюра, здесь применяется не 4-ступенчатый автомат, а вариатор.

Suzuki SX4 (от 1 509 000 рублей)

Кроссовер Suzuki SX4 дороже фигурирующих в подборке моделей, но он и современней. В его распоряжении вполне бодрый 6-ступенчатый автомат, а не ветхозаветный 4-ступенчатый агрегат, ведущий свое происхождение с коробки DP0. Кроме того, водитель Suzuki может менять настройки ездовой электроники, подстраивая кроссовер к конкретному типу дорожного покрытия. Управляемость даже по легковым меркам отменная. Но и клиренс легковой — всего 145 мм (по замерам ЗР). Вне асфальта на SX4 далеко не уедешь. В рамки обзора попадает только 1,6-литровая 117-сильная модификация. С 1,4-литровым 140-сильным турбомотором цена уверенно перешагивает за отметку 1,6 млн…

Mitsubishi ASX (от 1 530 000 рублей)

Полноприводный ASX стоит заметно больше полутора миллионов. Однако в салонах полно прошлогодних машин, а их цена — 1 490 000 рублей. Выпускается ASX с 2010 года и, понятное дело, годы берут свое. На фоне одноклассников он не выглядит современным (как снаружи, так и внутри), да и ходовые качества далеки от идеала — подвеска тряская, в повороты заныривает без энтузиазма, а руль не балует должной обратной связью. Атмосферный 2-литровый 150-сильный мотор позволяет бодро ускоряться, но «вариаторные» шумы вынуждают избегать высоких оборотов коленвала.

УАЗ Патриот

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Ульяновский вездеход мы включили в наш список авансом — версия с автоматом (Punch Powerglide) у него появится лишь во втором полугодии. Сколько придется доплатить за 6-ступенчатую трансмиссию пока, не озвучено.

По нашим данным, двухпедальные Патриоты будут дороже обычных не менее чем на 70 000 рублей. Не многовато ли?

Из перечисленных машин самым оптимальным приобретением видится Renault Duster. Он сочетает в себе неплохие ходовые качества на асфальте и отличную проходимость, притом что его цена — наиболее доступная в нашем обзоре. Потому и спрос на Duster выше, чем на близкие по конструкции, но более дорогие Kaptur и Terrano. Заметно дороже и Creta, которая хоть отличается достойной управляемостью, но на бездорожье уступает построенным на платформе В0 моделям. Не блещут вне асфальта и Mitsubishi ASX вместе с Suzuki SX4. К тому же они бессовестно дороги. Так что Duster — наше все.