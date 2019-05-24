Renault Arkana: разбор от главного редактора «За рулем»

«Час Х» наступил: с новым купе-кроссовером Рено Аркана, собранным на российском заводе, можно познакомиться максимально близко. Рассказываем в подробностях, из чего этот автомобиль сделан, чем хорош и сколько примерно будет стоить.

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Как заявляют в «Рено Россия», клиенты компании хотят «все и сразу».

Для них и было создано новое кросс-купе Renault Arkana. Производитель уверен: этот автомобиль способен не только успешно конкурировать с представителями сегмента С, но и разрушить связанные с сегментом стереотипы и стать в нем законодателем мод.

Получится ли это, покажет время, а пока выясним, что же представляет собой Аркана.

Новый ли?

Дизайнерам Renault удалось создать визуально совершенно новый автомобиль во многом благодаря увеличенной колесной базе. Взгляните на Аркану и Дастер в профиль. Что в их внешности общего? Почти ничего.

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Дастер подарил Аркане только корпуса наружных зеркал. Правда, такие корпуса ставятся на новые Дастеры, которых еще нет в России, да и начинка в них у Арканы совсем другая.

Кстати, о начинке. Разумеется, какие-то элементы нового автомобиля заимствованы у предшественников. Аркана выросла из платформы Global Access, в которую в свое время эволюционировала B0, однако сегодня крайне трудно найти машину, построенную с нуля. Преемственность — обычная практика производителей. При этом 55% всех деталей шасси у Renault Arkana новые. А в случае с двигателем этот процент еще выше.

Что под капотом?

]Большой и тяжелый капот с шумоизоляцией и газовыми упорами прячет под собой довольно любопытную пару — турбомотор 1,3 л в сочетании с вариатором.

Разработанный совместно с фирмой Daimler двигатель имеет объем 1333 см³ и мощность 149,6 л.с. — аккурат под налоговыгодную планку. Подобный мотор на Аркане в версии Edition One впервые сочетается с вариатором Jatco JF016e.

Как конструкторам удалось соединить два своеобразных устройства, остается выяснить лишь опытным путем. Сами инженеры заявляют, что маленький турбомотор по надежности не уступает 2-литровому атмосфернику. Пока поверим на слово, а там посмотрим, как Renault Arkana будет ездить по нашей стране на российском бензине.

Чем заправлять?

Заправочная горловина открывается из салона, с места водителя. На лючке бензобака есть наклейка, сообщающая, что заправлять Renault Arkana нужно 95-м или 98-м бензином. Это не должно пугать — вопрос исключительно в омологации. Разработчики как в России, так и во Франции заявляют, что мотор рассчитан на 92-й бензин и скоро автомобиль будет омологирован и под него. А заправлять 92-й можно и нужно уже сейчас.

Где нажать и покрутить?

Дизайн интерьера Renault Arkana приятный и продуманный.

Под дисплеем мультимедийки очень удобные нужные кнопки, среди них те, что включают обогрев сидений. Этого мы ждали много лет. У остальных моделей Renault эти кнопки расположены на торце передних сидений.

Обогрев, кстати, двухступенчатый (у задних пассажиров — одноступенчатый).

Ниже — блок управления климат-контролем. В машине подогреваются руль, наружные зеркала заднего вида, заднее и лобовое стекла и даже форсунки омывателя, что оптимально в российских условиях.

Под климат-контролем разместились два силовых разъема USB и розетка на 12V.

Руль на Аркане впервые среди всех автомобилей Renault, выпускающихся в России, регулируется не только по углу наклона, но и по вылету! Панель приборов классическая, циферблаты с нечетной цифровкой и обилием отвлекающих рисок. Посередине — дисплей трип-компьютера.

Селектор управления вариатором расположен прямо под рукой, в самом правильном месте. Блок управления трансмиссией привычен поклонникам Рено. На машинах в топовых комплектациях стоит аудиосистема фирмы Bose. Из приятного отметим еще то, что дверь закрывает весь порог, а по низу идет уплотнитель. Значит, порог будет оставаться абсолютно чистым, что в наших условиях идеально.

Что умеет?

Renault Arkana, оснащенный электронным ключом, встречает и провожает владельца. Достаточно подойти к машине, и она посигналит, включит поворотники и светодиодные ходовые огни. Сзади загорятся фонари и объединяющая их светодиодная красная полоска. Как только вы отойдете от Арканы, она попрощается, выключив весь свет.

Renault Arkana в топовой комплектации оснащен большим тачскрином с навигатором. В будущем в автомобиле появится Яндекс.Авто. Уже сейчас есть автозапуск двигателя и электронные ассистенты. Так, система мониторинга слепых зон помогает водителю с помощью датчиков, встроенных в наружные зеркала заднего вида, и сигнальных лампочек, предупреждающих об опасности.

Сколько влезет?

У Renault Arkana довольно глубокий и не очень высокий багажник с внушительной погрузочной площадью. Объем багажника у машин в полноприводном исполнении — 409 л под шторкой. У переднеприводных с обычной балкой сзади — 508 л. Задние сиденья складываются, образуя почти ровный пол, благодаря чему в автомобиле можно перевозить и крупногабаритные вещи.

Машина обута в 17-дюймовые колеса, но под полом багажника запасное колесо с посадочным диаметром 16 дюймов. При этом внешний диаметр запаски точно такой же, как и у остальных колес машины. Разница лишь в том, что запаска на 10 мм уже. Именно поэтому она носит статус временного колеса. Вокруг пластиковый пенал, куда обычно укладывают инструмент, перчатки, тряпки и т. п. В багажнике есть подсветка. По бокам — мягкие заглушки. Справа за одной из них размещен сабвуфер, слева лежат домкрат, баллонный ключ и буксировочная проушина.

Во втором ряду просторно. Даже высокие пассажиры сядут так, чтобы колени не касались спинки переднего сидения, а голова — потолка. Кстати, спинки передних сидений мягкие, а центральный туннель невысокий.

Во что обут?

Родные шины для Арканы — Bridgestone Dueler H/T (215/60 R17). Все испытания автомобиля проводились именно на них. Renault Arkana в топовой комплектации ездит на легкосплавных дисках, у машин попроще будут колпаки, имитирующие подобные диски.

Раз уж разговор зашел о колесах, грех не упомянуть, что сзади у Арканы — барабанные тормоза. По идее, они дешевле и в наших условиях надежнее. Производитель обещает, что в скором времени появятся и версии с дисковыми тормозами. Но есть подозрение, что это принципиально не изменит работу тормозов, а колодки станут изнашиваться быстрее.

Как ездит?

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По проходимости Аркана, конечно, не Дастер: ее колесная база длиннее, свесы чуть больше. Но полноприводная трансмиссия в сочетании с достойным клиренсом, металлической защитой силового агрегата, достаточно большими углами съезда и въезда дает машине полное право претендовать на звание универсального автомобиля.

Кросс-купе оснащено двумя камерами — задней и фронтальной, что облегчает маневрирование. Вариатор имитирует работу автоматической гидромеханической коробки передач. В спокойном движении переключения не ощущаются вовсе, при динамичной езде вариатор начинает как бы перебирать виртуальные передачи, вселяя в машину спортивный дух.

Самые главные вопросы — когда и почем? Продажи Renault Arkana начнутся уже в июне-июле. Что касается цены, то самая простая, «голая» Аркана, предположительно, будет стоить 1,15 млн рублей. Версию Edition One оценили в 1 419 990 рублей за переднеприводную модификацию и в 1 499 990 рублей за полноприводную.

Есть ощущение, что Renault Arkana изменит ландшафт российского авторынка — ведь это первая универсальная машина в «народном» сегменте.