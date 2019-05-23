Алису научили открывать багажник. Завтра она оплатит парковку

Яндекс учит свои приложения новым трюкам и намерен превратить автомобили в гаджеты на колесах.

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Количество автомобилей на наших дорогах, оснащенных системой Яндекс.Авто, достигло уже 100 тыс. штук. В течение ближайших пяти лет эту систему получат еще минимум 2 млн автомобилей. Соответствующее соглашение об оснащении новых автомобилей системой Яндекс.Авто было на днях подписано Renault, Nissan и АВТОВАЗом. Следует отметить, что дилеры Renault и Nissan с прошлого года предлагают покупателям Kaptur, Qashqai и X-Trail в особых комплектациях, оснащенных системой Яндекс.Авто, — Play и SE Yandex.

Все большее количество автопроизводителей дают Яндексу доступ к своим автомобилям. Постепенно автомобиль должен превратиться в гаджет, пользоваться которым будет гораздо удобнее благодаря наличию множества разнообразных функций и приложений.

Этой осенью выйдет новая версия Яндекс.Авто с интеграцией в системы автомобиля. Об этом представители компании заявили сегодня на конференции YaC 2019.

«В ближайшем будущем автомобили станут гаджетами: взаимодействие с ними будет простым и интуитивным, а управление многими функциями они возьмут на себя. Например, машина сможет самостоятельно оплатить парковку. Новая версия Яндекс.Авто будет большим шагом в этом направлении: она снимет с водителя часть рутинных забот и обеспечит ему больший комфорт», — рассказал руководитель геосервисов Яндекса Роман Чернин.

Новый Яндекс.Авто позволит «скидывать» маршрут из смартфона на экран мультимедийной системы автомобиля, оплачивать парковку и заправку в автоматическом режиме, использовать телефоны вместо ключей и запускать с их помощью двигатель дистанционно. Кроме того, новое приложение покажет, где находится ваш автомобиль, для чего не требуется GPS, и оповещает, если машину вдруг эвакуируют.

Еще одна новая функция — дистанционное открытие багажника. Достаточно сказать: «Алиса, открой багажник!» — и команда отправится через смартфон в систему автомобиля, после чего дверь багажника разблокируется.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС