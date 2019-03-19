Яндекс разработает беспилотники вместе с Hyundai

Компании подписали соглашение о совместном создании программно-аппаратного комплекса для беспилотников.

Речь идет о беспилотниках 4-го и 5-го уровней автономности. Поясним: уровень 4 — это высокая автоматизация вождения: если система функционирует в пределах рабочего пространства, где все четко отработано, человек ей не нужен. Но при нештатных ситуациях, например при сильном снегопаде или урагане, система запросит вмешательство человека. Уровень 5 — это уже полная автономность, когда система всегда и все решения принимает самостоятельно, вмешательство человека ей не требуется. Это вершина, к которой стремятся все разработчики.

У Яндекса уже есть наработки в сфере создания беспилотных автомобилей, но для лучшей эффективности окажется полезен и богатый опыт Hyundai Mobis. В совместном проекте будут использованы и другие технологии Яндекса — навигационно-картографические, например.

Новые прототипы беспилотных машин компании собираются разработать на основе серийных автомобилей Hyundai и Kia. Напомним, до сих пор Яндекс отрабатывал автономные технологии на базе Toyota Prius. Беспилотники Яндекса тестируют в Москве, Тель-Авиве и Лас-Вегасе. За два года компания перешла от первых испытаний к запуску полноценного сервиса беспилотного такси. Вместе с наработками Hyundai Mobis удастся развиваться быстрее в этом направлении.

Стоит отметить, что объединение компаний вполне в духе времени — так, Waymo (входит в состав Google) сотрудничает с FCA в сфере разработки беспилотников, а китайская Chery занимается совершенствованием автономных технологий совместно с местным интернет-гигантом Baidu.

В России разработали список сфер жизнедеятельности, куда пока не пустят беспилотники. Это пассажироперевозки в аэропортах, автомобили «скорой помощи», логистика МЧС и полиции, а также ритуальные услуги.

Доверяют ли сегодня люди беспилотникам? Смотря в каких областях, показал опрос, проведенный в Германии.



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