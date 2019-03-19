Названы области, куда не пустят беспилотники

В России разработали ряд ограничительных мер, касающихся внедрения беспилотного транспорта.

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Новые рекомендации должны установить ограничения на использование беспилотных технологий на транспорте. Запрет на автономные транспортные средства коснется сферы пассажироперевозок в аэропортах, нельзя будет использовать автопилоты в автомобилях «скорой помощи», а также в логистике МЧС и полиции, в ритуальных услугах. Запрет коснется и тех сфер и регионов, в которых оплата услуг водителей окажется ниже услуг беспилотного транспорта.

Автором рекомендаций выступает Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет», которая разработала их для противодействия потенциально опасным новинкам. Нововведение не позволит лоббировать интересы компаний, которые попытаются внедрять на рынке сомнительные решения.

«Мы находимся на пороге эпохи автоматизированного транспорта, работающего без участия человека, и важно уже сегодня обрисовать границы внедрения инновационных технологий. Безусловно, если серьезные испытания, проверки покажут через какое-то время, что беспилотный транспорт будет работать в 100% без задержек, можно будет говорить о его интеграции в том числе в работу аэропортов, больниц и других мест, связанных с серьезными рисками. Мы бы не хотели, чтобы предприниматели, желающие заниматься развитием беспилотных автомобилей, на данном этапе тратили свои силы на проекты, на работу которых ближайшие 7–10 лет нельзя давать разрешение», — заявили в пресс-службе НТИ «Автонет».

Также в пресс-службе отметили, что работа по рассмотрению инновационных проектов будет продолжаться, так как «в науке всегда есть место для настоящих прорывов». Не будет и какого-либо особого законодательного запрета на использование беспилотников в определенных сферах, как, например, в Индии, где в 2017 году министр транспорта и путей сообщения Нитин Гадкари завил, что правительство «не позволит автомобилям без водителя заполонить Индию. Мы не допустим каких-либо технологий, которые лишают людей работы».

Таким образом, специалисты НТИ «Автонет» допускают возможность испытаний новых решений, если они будут доработаны должным образом.

На наших дорогах есть участки, на которых разрешены испытания беспилотных автомобилей. Где находятся эти участки, можно узнать здесь.

Прежде чем разрешать использование автономных транспортных средств, нужно решить одну очень важную проблему: как заставить их выполнять требования полиции?

Фото: АГН «Москва»