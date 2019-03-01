У автономных автомобилей обнаружилась новая проблема

Вдруг выяснилось, что беспилотники до сих пор остаются глухи к любым законным требованиям полиции.

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Автономные транспортные средства постоянно совершенствуются, но им предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут полностью заменить водителей-людей.

Одной из самых сложных задач, с которой сталкивались разработчики беспилотников, является распознавание полицейского и его требований. Это один из самых важных аспектов взаимодействия с окружающей средой.

Научить автомобиль останавливаться на красный свет относительно просто, заставить его предугадывать намерения пешеходов или полицейских и останавливаться, когда этого требует представитель власти, намного сложнее.

Над этой проблемой активно работают специалисты компания Waymo. Так, в январе их автономный автомобиль смог остановиться на запрещающий сигнал регулировщика. Полицейский стоял на перекрестке, управляя потоками, и автономная машина продолжила движение только после того, как получила от него разрешение. В компании Waymo также разработали программное обеспечение, которое останавливает автономный автомобиль, если сзади появляется патрульная машина с включенными спецсигналами.

Эти разработки возникли не на пустом месте, и без внедрения подобных систем говорить о безопасности автономных транспортных средств нельзя. Подтверждением этой точки зрения служит произошедший недавно в Калифорнии случай. Двое полицейских обнаружили на участке трассы 101 между международным аэропортом Сан-Франциско и Пало-Альто автомобиль Tesla Model S, который несся со скоростью 113 км/ч с включенным сигналом поворота, но при этом миновал уже несколько съездов. Поравнявшись с машиной, полицейские обнаружили спящего за рулем мужчину. Чтобы остановить несущийся беспилотник, его пришлось блокировать с двух сторон и постепенно замедляться, не давая ему объехать препятствие в виде тормозящих полицейских машин.

Скоро в Европе появится запрет на продажу автомобилей, не оснащенных рядом современных систем безопасности. Например, без системы автономного торможения.

Российские компании также занимаются разработкой автономных транспортных средств.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС