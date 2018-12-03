Tesla своим умом подставила пьяницу-хозяина

Идея купить автономный автомобиль, чтобы иметь возможность выпивать в любое время, оказалась неудачной.

Один калифорнийский любитель выпить нашел способ не отказывать себе в возлияниях даже будучи за рулем. «Для этого нужно купить машину с системой автономного управления, — осенило его, наверное, после пары неудачных попыток добраться до дома. — Тогда умный автомобиль меня и до дома доставит, и примет на себя всю ответственность, случись полиция. А я тем временем притворюсь спящим и беспомощным». Но если новые технологии пошли хитрецу навстречу, то закон следовать за ними отказался. Да и сам 45-летний любитель выпить опростоволосился по полной, как малое дитя.

Его в итоге задержали, когда он ехал на своем Tesla Model S со скоростью 113 км/ч при действующем ограничении 105 км/ч. Пьяница тут же притворился спящим, да так, что даже вой сирен и блеск «гирлянд» не смогли пробудить его ото сна. Патрульному автомобилю пришлось обогнать Tesla и, создавая преграду на пути, заставить автопилот остановить машину.

Соню растолкали, подождали, пока он сладко потянется, после чего устроили ему тест на трезвость. Мужчина оказался пьян, но не настолько, чтобы отказаться от попыток свалить все на умный автомобиль. Все его доводы разбились о стену технических характеристик его же машины.

Во-первых, чтобы активировать автопилот, автомобиль для начала нужно разогнать до скорости 20 км/ч, чего по закону нельзя делать, будучи столь пьяным. Во-вторых, Tesla настолько умен, что способен распознавать дорожные знаки и не превышать установленный скоростной лимит даже на 1 км/ч. Из этого следует, что мужчина просто сел пьяным за руль, надеясь, что стражи порядка нисколько не разбираются в новых технологиях и их можно будет обдурить.

В итоге пьяница отправится под суд, а его умный автомобиль из-за глупости своего хозяина — на штрафстоянку.

Как еще можно разозлить инспектора ДПС? Мы насчитали семь способов.

Пьяные шутки с автомобилями до добра не доводят, даже если не садиться за руль. Например, можно застрять в выхлопной трубе, как эта молодая жительница Америки.

Фото: Tesla, YouTube