7 причин для придирок: за что гаишник может невзлюбить водителя

Каким образом водитель, сам того не ожидая, может спровоцировать конфликт с сотрудником дорожно-патрульной службы?

Конфликты не приводят ни к чему хорошему. Вот и с инспектором ДПС нужно разговаривать вежливо. Рассмотрим варианты, при которых сотрудника ДПС можно рассердить.

Хамство

Хамства никто не любит. Сотрудники ДПС не исключение. Не следует разговаривать с инспектором грубо, вести себя вызывающе. Не секрет, что за многие нарушения предусмотрена «вилка цен» или даже предупреждение. Так вот, если водитель своим хамским поведением выведет из себя инспектора, то максимально возможный за это нарушение штраф обеспечен.

Хвастовство связями

Различные «красные корочки» или визитки больших начальников, вложенные в права, вряд ли произведут на инспектора впечатление. Скорее наоборот, ваше хвастовство связями может не понравиться служителю закона.

Не надо угрожать инспектору своими связями в силовых структурах или органах государственной власти. Особенно если их нет. Не всякий инспектор ГИБДД купится на ваши уловки, зато желание пойти вам навстречу вы точно отобьете. Еще опаснее показывать различные «красные корочки», приобретенные на рынке. Не забывайте, что частенько рейды по выявлению «левых» пропусков и удостоверений проводят сотрудники ФСБ, переодетые в форму гаишников. За подделку документов может грозить уголовное наказание.

Панибратство

Не следует фамильярничать с инспектором, называть его «начальник», «командир», переходить на «ты». Тыканье вряд ли понравится человеку, который видит вас впервые. В результате сформируется негативное отношение к водителю. И если вы нарушили, то на снисхождение можете не рассчитывать.

Торопливость

Не надо показывать инспектору, что вы торопитесь, и тем более торопить его. Он при исполнении и может воспринять это как неуважение к нему и к его работе. А это гарантирует лишние проверки и придирки.

Не нужно демонстрировать сотруднику ДПС, что вы торопитесь. Этим вы спровоцируете инспектора на чрезмерную внимательность: он начнет не торопясь и тщательнее обычного проверять документы. Возможно, попросит выйти из машины, открыть багажник. Не забывайте, что инспекторы еще и хорошие психологи, так что торопливость наверняка привлечет их внимание. Лучше отнестись к остановке на дороге спокойно — сэкономите собственное время.

Видеозапись разговора

Видеозапись разговора с инспектором вести можно, но не забывайте, что и он также может записывать разговор.

Не надо совать в лицо инспектору камеру или диктофон, чтобы записать разговор. Агрессивные манипуляции гаджетами могут быть неверно трактованы инспектором. Особенно если вы нарушили ПДД. Например, он может решить, что водитель пьян или находится под действием наркотиков, вот и размахивает руками. Так что придется пройти еще и медосвидетельствование. Если полагаете, что запись общения с инспектором вам может пригодиться, лучшим решением станет держать камеру на расстоянии, а диктофон положить в карман, назвав при этом дату и время остановки.

Провокация

Если в вашем автомобиле имеется игрушка-муляж оружия, которую может заметить инспектор ДПС при общении с вами, лучше заранее предупредить его об этом. Иначе велика вероятность, что вас сначала скрутят и закуют в наручники, а уже потом удостоверятся в том, что никакого оружия при вас на самом деле нет.

Всезнайка

Инспекторы имеют неплохое юридическое образование, и в большинстве своем ПДД они знают хорошо. И если вы не автомобильный юрист, лучше не строить из себя знатока и не доказывать свою правоту. Тем более если в ней не уверены. Вы просто сведете шансы на смягчение наказания к нулю. Не забывайте, что любое решение инспектора вы можете обжаловать позже, наняв адвоката.