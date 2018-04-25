5 грубых ошибок в разговоре с сотрудником ДПС

Остановка машины сотрудником ДПС зачастую вызывает у водителя волнение. С ходу выстроить диалог с инспектором получается не у всех. Риск переступить тонкую грань между легким недопониманием и жарким спором довольно велик. Уладить разногласия и сохранить эмоциональное равновесие поможет закон. Выясним, как себя вести с инспектором ГИБДД и можно ли избежать трений?

Не грубите

В пунктах 43 и 44 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России № 664 (ред.от 21.12.2017), описаны принципы, которых должен придерживаться сотрудник ДПС при общении с водителем. К основным относятся: вежливость, тактичность, проявление спокойствия и выдержки, обращение исключительно на «Вы». Среди прочего инспектор обязан воздерживаться от грубости, оскорбительных выражений и реплик, не быть заносчивым, не делать предвзятых замечаний.

Все эти правила работают и в обратную сторону, а значит крайне актуальны для каждого водителя. Даже если вы считаете, что ничего не нарушили, старайтесь вовремя умерить свой пыл и общаться c инспектором вежливо — так уладить все разногласия будет в разы проще.

Не требуйте

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«Немедленно сообщите, почему вы меня остановили!» — не самая лучшая формулировка, согласитесь? А если добавить к подобному вопросу пренебрежительный, высокомерный тон, то каши уже явно не сваришь.

Инспектор обязан представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, а также, если вы об этом попросите, показать удостоверение, затем сообщить причину и цель своего обращения (п. 45 Административного регламента). В противном случае водитель может сам проявить инициативу и в вежливой форме попросить сотрудника ДПС представиться, а также пояснить причину остановки. Главное — выражать свои просьбы тактично.

Не запрещено лишний раз уточнить или попросить инспектора дополнительно разъяснить свои требования,замечания, основание и причину, по которой ограничиваются права и свободы автомобилиста, суть нарушения и конкретную норму закона, на которую ссылается сотрудник ГИБДД (пп. 43, 45, 50 Административного регламента). Максимально доступно и недвусмысленно отвечать на вопросы водителя — прямая обязанность сотрудника ДПС. «Качать права» — не лучшее решение, куда продуктивнее общаться уважительно и опираться на конкретные нормы регламента.

Не забывайте о своих правах и обязанностях

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Добрая половина дорожных споров с сотрудниками ДПС чаще всего возникает из-за банального незнания норм ПДД, КоАП,ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Административного регламента. Каждый, кто садится за руль, должен досконально изучить Правила дорожного движения (п. 11 Административного регламента и п. 1.3 ПДД).

Не менее важно знать и правила общения с инспектором ГИБДД. Нюансов много. К примеру, автомобилист не обязан в случае остановки авто сразу же покидать салон машины: достаточно опустить стекло со стороны водителя и ждать, когда инспектор подойдет к вам (п. 48 Административного регламента). Правда, если есть объективные обстоятельства, по которым находиться на проезжей части и подходить к двери водителя для инспектора небезопасно, он может обратиться к водителю с противоположной стороны машины или действовать по ситуации. Например, попросить открыть любое другое окно и даже предложить переместить машину в указанное им место (пп. 48 и 93.2 Административного регламента). Раздражаться, удивляться, спорить в таких случаях не стоит, ведь это право сотрудника ДПС, которым он может воспользоваться. Кроме того, в определенных ситуациях инспектор вправе предложить автомобилисту выйти из авто.

Перечень случаев, в которых сотрудник ДПС может предложить покинуть салон авто: наличие у водителя признаков опьянения и (или) болезненного состояния (п. 93.1 Административного регламента);

проведение личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза (п. 93.1 Административного регламента);

проведение в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах (п. 93.1 Административного регламента);

когда требуется участие водителя в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам полиции (п. 93.1 Административного регламента);

если необходимо устранить техническую неисправность транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов (п. 93.1 Административного регламента);

когда поведение участника дорожного движения создает угрозу личной безопасности сотрудника (п. 93.1 Административного регламента);

занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов (п. 93.3 Административного регламента).

Еще один из важных аспектов касается документов. Передавая инспектору на проверку документы, нужно позаботиться о том, чтобы они были без обложек, удерживающих устройств, лишних предметов, денег и ценных бумаг (п. 53 Административного регламента). Знание основных правил поможет избежать недопониманий.

Не оправдывайтесь

Водитель бывает в корне не согласен с тем,что он нарушил ПДД. Что в таких случаях происходит чаще всего? Как правило, он либо оправдывается, либо красноречиво доказывает, что ничего не нарушал. Хотя первое, что нужно сделать, это потребовать доказательства своей вины. К примеру, данные фото- видеосъемки, на которых отчетливо зафиксировано нарушение. Помните, что водитель не обязан доказывать свою невиновность (презумпция невиновности), кроме случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (ст. 1.5 КоАП РФ).

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Доказывать вину водителя должен сотрудник Госавтоинспекции. Поэтому достаточно корректно сообщить ему о своей невиновности и праве не свидетельствовать против себя (п. 1 ст. 51 Конституции).

Когда дело дойдет до составления протокола, водителю должны разъяснить права и обязанности, о чем делается отметка в документе (ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ). Оформляя саму бумагу, внимательно читайте каждый ее пункт. В протоколе должно быть описано нарушение, которое водитель совершил, с обязательным указанием места и времени. Проверьте дату, указание на место составления протокола, должность, фамилию и инициалы сотрудника ГИБДД, собственные данные и данные свидетелей, если таковые имеются (ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ).

Если ваше мнение по определенной ситуации идет вразрез с позицией инспектора, смело дополняйте документ своими объяснениями, замечаниями, аргументированно излагайте собственную точку зрения (ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ).

Ставьте прочерки в незаполненных строчках и обязательно снабдите протокол формулировкой «С нарушениями не согласен. ПДД не нарушал». Корректно настаивайте на том, чтобы в документе фигурировал термин «водитель», а не «нарушитель». И не забудьте попросить копию протокола (ч. 6 ст. 28. 2 КоАП РФ). Не теряйтесь, не робейте, не идите на конфликт, просто запомните, на что вы имеете право, и тактично настаивайте на своем.

Не будьте голословными

Спор без фактов лишен смысла. Старайтесь всегда подкреплять свою позицию ссылками на конкретные нормы. Когда вы апеллируете к букве закона, найти контраргументы крайне сложно. Скажем, если вас остановили и утверждают,что во время движения вы были не пристегнуты, то обязательно попросите инспектора ГИБДД предоставить фотографии или видео, на которых будет четко видно,что это так. Если доказательств нет, а упор сделан на то, что в момент разговора с инспектором вы не пристегнуты, то можно ссылаться на ст.12.6 КоАП РФ, в которой четко сказано, что пристегиваться нужно только во время движения автомобиля. Из чего прямо следует, что автомобилист может отстегнуться непосредственно после остановки машины, чтобы извлечь, примеру, документы из кармана.

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Если в машине есть видеорегистратор, который одновременно снимает и происходящее в салоне, и за его пределами, это подтвердит вашу позицию. Если же камеры нет, так же как и доказательств, а инспектор все равно настаивает на своем, попросите составить протокол и укажите все свои доводы, отметив, что прямых доказательств вашей вины нет.

Случаются также ситуации, когда замок ремня выходит из строя или рвется прямо в дороге (всякое может быть). В этом случае тоже не стоит паниковать. Нужно объяснить сотруднику ДПС, что инцидент случился прямо в пути и вы направляетесь к месту стоянки либо СТО для устранения неисправности (п. 2.3.1 ПДД). И наконец, если конструкцией вашей машины вообще не предусмотрено наличие ремней безопасности, то нарушения с вашей стороны также не будет (ст. 12.6. КоАП РФ).

Правовая грамотность поможет тактично разрешить массу спорных моментов, опираясь на конкретные факты, а не на голословные заявления. Общаясь с инспектором ГИБДД, не стоит идти на поводу у эмоций, какой бы ни была ситуация. Залог успешного диалога — вежливость и знание норм права.