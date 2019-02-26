Нас там опять не любят: Лады и УАЗы запретят в Европе

Уже через три года из Европы уйдут те автопроизводители, кто не сможет оснастить свои модели самыми современными системами безопасности и помощи водителю.

В течение трех ближайших лет для получения Одобрения типа транспортного средства, дающего право на его продажу в странах Европы, потребуется высокотехнологичное оснащение автомобиля. После того как депутаты Европарламента проголосовали за введение новых правил, автомобили без ряда высокотехнологичных систем безопасности просто исчезнут из продажи на территории Старого Света.

В соответствии с новыми правилами, любой автомобиль, продаваемый в Европейском союзе, должен иметь интеллектуальную систему поддержания скорости, которая будет уведомлять водителя о превышении введенного на данном участке дороги ограничения, а также системой удержания автомобиля в полосе движения. Кроме того, новые автомобили должны будут поставляться с системами автономного экстренного торможения (AEB), которые способны обнаруживать разного рода препятствия на дороге и останавливать транспортное средство перед ними. Не обойтись будет и без простой системы предупреждения сонливости водителя. Более того, потребуется также установка аппаратных средств для определения степени опьянения водителя: эти устройства заставят водителя проходить тест на алкоголь перед каждым пуском двигателя. В случае выявления опьянения предусматривается блокировка автомобиля.

В новых законах говорится и о требованиях к грузовым автомобилям. В частности, речь идет об уменьшении слепых зон и наличии датчиков давления воздуха в шинах, что, кстати, станет обязательной системой и для легковушек.

«Безопасность участников дорожного движения находится в центре нашего внимания. Это постановление в прямом смысле касается жизни и смерти. Мы сосредоточили все наши усилия на спасении жизней и снижении числа получаемых на дорогах травм. Дополнительное обязательное оборудование для легковых, грузовых автомобилей и автобусов спасет человеческие жизни. Я очень горжусь Европейским парламентом. Несмотря на все наши разногласия, его члены поддержали это амбициозное предложение», — высказалась член Европейского парламента от Польши Рона Тун.

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