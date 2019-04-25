Через приложение можно оплатить заправку, не выходя из автомобиля.

Материалы по теме В Яндекс.Навигаторе теперь принимают оплату за бензин на АЗС

Приложение работает с конца прошлого года, сегодня были обнародованы первые результаты. Пользователи Яндекс.Навигатора проголосовали за сервис рублем — за первые 4 месяца работы через функцию оплаты заправок в приложении Яндекс.Навигатор заправили топлива на 1 млрд рублей, а всего сервисом за это время воспользовались более 200 000 человек. Через приложение пользователи заправляются в среднем на 250 млн рублей в месяц. В зоне охвата все больше заправок — количество подключенных выросло с 1100 на старте до 1680 на 22 апреля 2019 года, готовятся к подключению АЗС Shell и Татнефть, а это добавит в «копилку» Навигатора еще 950 АЗС.

Автомобилисту-пользователю приложения нужно заехать на АЗС, у которой есть партнерское соглашение с Яндексом, выбрать номер колонки, тип топлива и оплатить его через привязанную к сервису банковскую карту (MasterCard, Visa) или с помощью Apple Pay.

Популярность сервиса заправки с оплатой через Навигатор особенно выросла у таксистов. По статистике извозчики с включенным Навигатором в апреле этого года на 21% чаще заезжали на подключенные к Яндексу заправки, в сравнении с звездами в декабре 2018, когда сервис только запустили.

В марте Яндекс отчитался о самых загазованных районах Москвы и Питера.

Представляет ли современный житель мегаполиса свою жизнь без «пробочных приложений», и какие из них самые лучшие? В этих вопросах разбирался наш автор.

Фото: Яндекс