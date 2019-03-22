Яндекс рассказал о самых загазованных районах Москвы и Питера. И самых чистых

Сервис обновил данные за 2018 год, и удалось выяснить, как изменилось состояние воздуха в мегаполисах.

Самым загазованным стал центр Москвы, в районе Садового кольца. Замоскворечье стоит на первом месте, на втором — Якиманка. Вот тут, поясняют аналитики Яндекса, казалось бы, все должно быть не так плохо — там набережная Москвы-реки и Парк Горького. Но фактически все наоборот: этот зеленый участок настолько узкой и вытянутой формы, что загазованный воздух Садового кольца, Ленинского проспекта и Третьего транспортного кольца пронизывает его насквозь, а навигация на Москве-реке ухудшает ситуацию.

Неблагоприятная экологическая обстановка и в районе Красногорска. Из-за направления ветра западные районы всегда считались более экологически чистыми, однако с тех пор, как рядом с Красногорском построили «Крокус Сити Холл», там постоянные пробки. Загазованность от чадящих машин такая, что не спасает даже парк рядом. Тяжело дышать и на Каширском шоссе. Все дело опять же в торговых центрах, куда устремляется поток покупателей на автомобилях, из-за этого образуются пробки. Здесь рядом располагается сразу несколько торговых центров.

Благоприятнее обстановка рядом с Битцевским лесом или Тропаревским лесопарком. Эти большие зеленые массивы стали своеобразным фильтром для загрязненного воздуха. За последний год качество воздуха улучшилось в Коммунарке и Новой Москве. Масштабные стройки, которые тут велись, приводили к вечным пробкам. Как только проблему с трафиком решили — дышать стало легче. После завершения реконструкции Алтуфьевского шоссе и рассасывания пробок в этой области свежего воздуха стало больше и в Свиблове.

В Петербурге воздух на порядок лучше, чем в Москве, но также есть свои участки с неблагоприятной экологией. Хуже всего ситуация на Лиговском проспекте и Обводном канале, на Литейном, Владимирском и Загородном проспектах. Неважная обстановка вокруг Московского вокзала — там сходится много дорог, а развязка организована плохо.

При этом хорошо дышится на островах: Васильевском у залива, на северо-западе Петроградской стороны и Крестовского острова. Лучше стал воздух вокруг КАДа: Западный скоростной диаметр дает положительный эффект — перенаправление потока автомобилей равномернее загружает дороги.

Фото: ТАСС