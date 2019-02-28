Экологи зверствуют: под прицел попали твердые частицы и озон

13 тысяч смертельных случаев в Германии провоцируются «жизнедеятельностью» автомобилей, такие данные приводит Международный исследовательский совет по чистому транспорту.

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Международный исследовательский совет по чистому транспорту (ICCT) базируется в Уилмингтоне (США) и исследует влияние на окружающую среду автомобильных технологий. В 2015 году, в том числе и с его подачи, начался скандал вокруг манипуляций с дизелями Фольксвагена. Но на этом тут решили не останавливаться и в новом докладе ICCT, подготовленном вместе с исследователями из частного университета Джорджа Вашингтона и Университета Колорадо в Боулдере, рассмотрели вред, наносимый твердыми частицами 2,5 мкм и озон. Причем в данном случае важен размер 2,5 мкм — это ультрадисперсные частицы, которые не выводятся из легких.

Согласно новым расчетам экологов, твердые частицы и озон ежегодно вызывают в Германии около 43 тысяч преждевременных летальных исходов, и это намного больше, чем в среднем по ЕС. Однако в последнее время эксперты подвергают эти цифры критике. Так что с ними не так?

Согласно отчету ICCT, ежегодно около 3,4 млн человек во всем мире умирают в результате загрязнения воздуха, следствием которого являются такие заболевания, как инсульт, болезни сердца и легких, а также диабет. В 2015 году твердые частицы и озон (от транспортного сектора) стали причиной 385 тысяч смертельных случаев.

Мелкую пыль также производят сельское хозяйство, электростанции, заводы и системы отопления. Что касается транспорта, то тут твердые частицы появляются в результате движения автомобилей, причем это не только сажа — продукт от сгорания топлива в двигателях, но также и крошка, которая получается от стирания шин, тормозных колодок, приводных ремней и собственно дорожного покрытия. Каким образом получается озон в результате движения автомобилей, в исследовании не разъясняется.

Впрочем, расчеты ICCT в самой Германии неоднократно подвергались критике, особенно в дебатах по поводу оксидов азота и запретов на вождение дизельных автомобилей в городах. Среди прочего немецкие специалисты по легочным болезням считают эти цифры взятыми с потолка. Это просто некая статистика смертей от легочных заболеваний, но она доказательно никак не связана именно с пылью от автомобилей и ее конкретными видами. Ведь если развивать мысль экологов, то вредно не только ездить, но и, например, ходить, шаркая ногами — ведь подошва ботинок тоже стирается, образуя пыль.

Кроме того, разные экологические организации представляют разные данные, и отличаются они в разы! Так, количество преждевременных смертей от твердых частиц и озона для Германии, составляющее 43 тысячи, не совпадает с расчетами, представленными Институтом химии Макса Планка в Майнце. Согласно этому исследованию, ежегодно около 120 тысяч человек в стране преждевременно умирают из-за негативного воздействия одних только твердых частиц. Причем 45% этих частиц получается в результате сельскохозяйственной деятельности, а не от автомобилей, полагают тут.

Фото: depositphotos.com

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