Дизели оправданы: они ничего не загрязняют

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) провел дорожные испытания RDE (реальных выбросов при вождении) ряда бензиновых и дизельных моделей, чтобы оценить их чистоту, и обнаружил, что выбросы многих моделей значительно ниже допустимых 168 мг/км (в соответствии с правилами Euro 6d Temp).
Дизельный Mercedes C-Class C220d фактически не выделял NOx (оксидов азота) во время дорожных испытаний, BMW 5-й серии выделял всего 1 мг на километр, Opel (Vauxhall) Astra с 1,6-литровым дизельным движком также впечатлил, выбрасывая всего 1 мг/км, а Citroen Berlingo BlueHDI 130 — всего 7 мг/км. В некоторых случаях испытанные дизельные автомобили выделяли меньше NOx, чем эквивалентные бензиновые модели.
Неизвестно, каким образом производители достигли таких низких выбросов NOx, но они это сделали, и результаты теперь уж точно никто не подтасовывает.
Выбросы NOx были в центре дискуссий о дизельном топливе на протяжении нескольких последних лет, исследователи связывали наносимый ими вред с астмой, рядом легочных заболеваний, болезнями сердца и деменцией.
С января 2020 года коэффициент соответствия оксидов азота снижается в 1,5 раза, что позволит дизельным автомобилям выбрасывать не более 120 мг/км NOx во время испытаний RDE.
Таблица выбросов оксидов азота во время реальных испытаний
|
Автомобиль
|
RDE NOx (мг/км)
|
Audi A8 50 TDI
|
15
|
BMW 520d Steptronic
|
5
|
BMW 520d универсал
|
1
|
BMW X2 xDrive 20d
|
23
|
Citroen Berlingo BlueHDI 130
|
7
|
Honda Civic 1.6 i-DTEC
|
101
|
Kia Ceed 1.6 CRDi
|
22
|
Mercedes—Benz А 180 d
|
40
|
Mercedes—Benz C 220 d
|
0
|
Opel Astra 1.6 d
|
1
|
Peugeot 308 SW BlueHDi 180
|
30
|
Volvo XC60 D5 AWD
|
56
|
VW Golf 1.6 TDI SCR
|
14
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Фото: Lehtikuva/ТАСС
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