Дизели оправданы: они ничего не загрязняют

Современные дизельные автомобили, согласно новым исследованиям, почти не выделяют оксидов азота. Например, BMW 520d выделяет всего 1 мг/км при разрешенном лимите в 168 мг/км.

Немецкий автомобильный клуб (ADAC) провел дорожные испытания RDE (реальных выбросов при вождении) ряда бензиновых и дизельных моделей, чтобы оценить их чистоту, и обнаружил, что выбросы многих моделей значительно ниже допустимых 168 мг/км (в соответствии с правилами Euro 6d Temp).

Дизельный Mercedes C-Class C220d фактически не выделял NOx (оксидов азота) во время дорожных испытаний, BMW 5-й серии выделял всего 1 мг на километр, Opel (Vauxhall) Astra с 1,6-литровым дизельным движком также впечатлил, выбрасывая всего 1 мг/км, а Citroen Berlingo BlueHDI 130 — всего 7 мг/км. В некоторых случаях испытанные дизельные автомобили выделяли меньше NOx, чем эквивалентные бензиновые модели.

Неизвестно, каким образом производители достигли таких низких выбросов NOx, но они это сделали, и результаты теперь уж точно никто не подтасовывает.

Выбросы NOx были в центре дискуссий о дизельном топливе на протяжении нескольких последних лет, исследователи связывали наносимый ими вред с астмой, рядом легочных заболеваний, болезнями сердца и деменцией.

С января 2020 года коэффициент соответствия оксидов азота снижается в 1,5 раза, что позволит дизельным автомобилям выбрасывать не более 120 мг/км NOx во время испытаний RDE.

Таблица выбросов оксидов азота во время реальных испытаний

Автомобиль RDE NOx (мг/км) Audi A8 50 TDI 15 BMW 520d Steptronic 5 BMW 520d универсал 1 BMW X2 xDrive 20d 23 Citroen Berlingo BlueHDI 130 7 Honda Civic 1.6 i-DTEC 101 Kia Ceed 1.6 CRDi 22 Mercedes—Benz А 180 d 40 Mercedes—Benz C 220 d 0 Opel Astra 1.6 d 1 Peugeot 308 SW BlueHDi 180 30 Volvo XC60 D5 AWD 56 VW Golf 1.6 TDI SCR 14

Источник: ADAC

Из-за заварушки вокруг дизельных автомобилей вдруг подскочили цены на палладий. Этот редкий металл используют для производства каталитических нейтрализаторов бензиновых машин. А поскольку производители сократили выпуск дизельных, то сборка бензиновых возросла. Так что и палладия теперь требуется больше.

В Германии с начала 2019 года вступили в силу ограничения на въезд в ряд городов машин, отвечающих стандарту выбросов ниже Евро-5.

Фото: Lehtikuva/ТАСС