Цены на палладий стремительно растут. Автомобили виноваты!

Этот драгоценный металл, используемый в каталитических нейтрализаторах, стоит дороже, чем когда-либо. По словам экспертов, это, в том числе, связано с кризисом в секторе дизельных автомобилей.

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Только с начала года цены на палладий подскочили на 20%. В среду тройская унция (около 31,1 грамма) палладия впервые стоила более 1500 долларов на товарных биржах.

Решающее значение в увеличении спроса на палладий оказала автомобильная промышленность. В 2018 году на нее пришлось 85% от общего потребления этого металла. Палладий, в основном, используется в каталитических нейтрализаторах, а из-за ужесточения норм выбросов спрос на него растет. Экология обходится все дороже и дороже!

Кроме того, дизельные автомобили были дискредитированы, и это привело к сокращению их выпуска, за счет чего подросло производство бензиновых машин. Интересно, что для дизельных катализаторов используется не палладий, а платина, так вот на нее цены с начала года изменились мало.

Однако покупателям не стоит опасаться, что автомобили резко подорожают из-за высокой цены палладия. Согласно данным автопроизводителей, для одного нейтрализатора требуется порядка 0,6 — 0,9 грамма драгоценного металла. Кстати, по добыче палладия Россия занимает второе место в мире после Южной Африки. Что касается потребления, то тут на первом месте Китай, за ним следуют Северная Америка, Европа и Япония.

Как определить неисправность по цвету выхлопа? В этом разбирался наш автор.

Бывает, вместо умершего нейтрализатора ставят обманку. И — увы — наказать за это не могут!



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