Цены на палладий стремительно растут. Автомобили виноваты!

Только с начала года цены на палладий подскочили на 20%. В среду тройская унция (около 31,1 грамма) палладия впервые стоила более 1500 долларов на товарных биржах.
Решающее значение в увеличении спроса на палладий оказала автомобильная промышленность. В 2018 году на нее пришлось 85% от общего потребления этого металла. Палладий, в основном, используется в каталитических нейтрализаторах, а из-за ужесточения норм выбросов спрос на него растет. Экология обходится все дороже и дороже!
Кроме того, дизельные автомобили были дискредитированы, и это привело к сокращению их выпуска, за счет чего подросло производство бензиновых машин. Интересно, что для дизельных катализаторов используется не палладий, а платина, так вот на нее цены с начала года изменились мало.
Однако покупателям не стоит опасаться, что автомобили резко подорожают из-за высокой цены палладия. Согласно данным автопроизводителей, для одного нейтрализатора требуется порядка 0,6 — 0,9 грамма драгоценного металла. Кстати, по добыче палладия Россия занимает второе место в мире после Южной Африки. Что касается потребления, то тут на первом месте Китай, за ним следуют Северная Америка, Европа и Япония.
- Как определить неисправность по цвету выхлопа? В этом разбирался наш автор.
- Бывает, вместо умершего нейтрализатора ставят обманку. И — увы — наказать за это не могут!
Фото: depositphotos.com
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