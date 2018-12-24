Обманку можно ставить, не дожидаясь, пока каталитический нейтрализатор умрет. Наказание за это, конечно, предусмотрено, но нет системы, отлавливающей подобные нарушения.

О том, что в выпускную систему вообще нельзя вносить какие-либо изменения, отчетливо пишет Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». А точнее, его Приложение 8 «Требования к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации». Пункт 9.10: не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов.

Преступление

То есть установка обманки запрещена. По закону, вышедший из строя нейтрализатор можно заменить только таким же нейтрализатором, сертифицированным для применения на данной модели автомобиля.

Как все мы знаем, узел этот из числа дорогих, поскольку содержит металлы платиновой группы. А на некоторых моделях (как правило, с моторами большого объема) стоит по два или по четыре нейтрализатора.

Нейтрализатор для массовых моделей обычно не смертельно дорог: от пяти до десяти тысяч рублей. Может, и нет смысла на нем экономить?

По этой причине многие автосервисы наряду с легальной заменой предлагают и установку обманки. Напомним, обманка представляет собой проставку, вставляемую между «трубой» и датчиком кислорода (лямбда-зонда) на выходе из катализатора. Обманка передает нужные показания, и «мозги» не станут корректировать работу мотора и высвечивать на панели приборов тревожные сигналы. Керамические соты нейтрализатора при этом просто удаляют, вместо них обычно устанавливают пламегаситель. А некоторым больше нравится прямоток.

В конечном итоге процедура выходит дешевле, чем легальная установка нового узла, чем народ и пользуется. Существует также более сложный способ — перепрошивка блока управления, он перестает замечать второй кислородный датчик. В этом случае и обманка не нужна.

Несомненно, изменится звучание выпускной системы, а также состав и запах выхлопа. Но вреда двигателю подобная переделка не приносит. Напротив, моторам «легче дышать». Тяжелее дышать становится нам: весь вред достается экологии, поскольку удален «фильтр», придуманный специально для нейтрализации СО и СН в выхлопе.

Существует множество типов обманок под нормативы от Евро-2 до Евро-5, а также индивидуальные исполнения для разных моделей машин. Цены в диапазоне 500–1000 рублей.

Наказание

Никаких особенных карательных мер за удаление нейтрализатора и установку обманки не предусмотрено. Сие преступное деяние попадает в обширный список из «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Отсутствие нейтрализатора трактуется как неисправность системы выпуска. А наказание предусмотрено статьей 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей […], при которых эксплуатация запрещена» — штраф 500 рублей.

Другой вариант: коробочка-«эмулятор», ее даже не надо вставлять в систему выпуска. Стоимость 2000–3000 руб. Есть также имитаторы датчиков оксидов азота — для дизельных моторов (позволяют не покупать AdBlue).

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Здесь возникает естественный вопрос: кто и как может определить отсутствие нейтрализатора и наличие обманки? Визуального осмотра недостаточно (да и выглядит оно снаружи подчас точно так же, как и было), а технических средств для углубленного исследования у ГИБДД сегодня нет. Даже если какое-то подозрение инспектора охватит, он ничего не сможет обосновать.

Вне всякого сомнения, обман могут раскрыть при процедуре техосмотра (который необходим для получения диагностической карты). Но техосмотр нынче полностью возложен на автосервисы, а они не уполномочены выносить запреты на эксплуатацию и выписывать штрафы. Более того, с конкретным мастером всегда можно договориться. А можно и вообще не обращаться к нему, так как диагностические карты продают в интернете без осмотра машины.

Иными словами, созданы все условия для беспрепятственного перехода с нейтрализаторов на обманки. Переходим?