Мультимедию Яндекс.Авто установят в 2 млн автомобилей

Новой мультимедийной системой отечественной разработки оснастят выпускаемые в России автомобили Lada, Renault и Nissan.

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Мультимедийная система Яндекс.Авто будет устанавливаться на автомобили, выпускаемые на заводах АВТОВАЗ, Renault и Nissan в течение ближайших пяти лет. За это время ею планируется оснастить 2 млн автомобилей. О том, какие модели получат мультимедию Яндекса, пока не сообщается.

Использовать собственную мультимедийную систему в автомобилях Renault и Nissan Яндекс начал в прошлом году. Ею оснащаются модель Kaptur в комплектации Play, а также Qashqai и X-Trail в комплектации SE Yandex. Речь идет лишь о программном обеспечении, с которого компания получает лицензионные отчисления.

Сотрудничество Яндекса с автопроизводителями подразумевает несколько схем подключения мультимедийных систем автомобилей, не только полную установку. В легкой версии Яндекс.Авто будет подключаться со смартфона, что позволит владельцам машин, при желании или необходимости, пользоваться другими системами, такими как Android Auto и Apple CarPlay.

Возможности Яндекс.Авто постоянно расширяются. В скором времени при помощи системы можно будет, например, оплачивать парковку в автоматическом режиме. Недавно же появилась возможность оплачивать при помощи Яндекс.Навигатора заправку. Деньги при этом списываются с банковской карты владельца, что исключает ненужных посредников.

«Первым автопроизводителем, предустанавливающим пакет сервисов „Яндекса“ в штатные головные устройства автомобилей, стала Toyota. С 2016 года в России было продано около 50 тыс. автомобилей с сервисами Яндекса. Всего же Яндекс.Авто используется в 100 тыс. машин», — рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто Андрей Василевский.

Подробнее о мультимедийной системе Яндекс.Авто можно узнать здесь.

Яндекс уже научил свою мультимедию распознавать водителя, что весьма удобно при пользовании каршерингом.

Фото: Яндекс