Яндекс начал продажи нештатной мультимедийной системы

Компания продолжает расширять свое присутствие на рынке «физических» устройств. Теперь модели ряда марок можно оснастить нештатным головным устройством от российского производителя.

«Умной колонкой и смартфоном не ограничилось — Яндекс начал продажи собственной информационно-развлекательной системы, которая устанавливается вместо штатного головного устройства.

Естественно, устройство работает на платформе Яндекс.Авто, которая включает в себя сервисы Яндекс.Навигатор, Яндекс.Музыка и Яндекс.Погода. В устройстве есть и Алиса, штатный помощник для голосового управления. Устройство имеет функцию выхода в интернет. В самой компании почему-то новинку называют «бортовым компьютером».

«По дорогам страны ездит несколько миллионов автомобилей, которые могут быть подключены к интернету с помощью мультимедийных систем. Мы даём их владельцам возможность использовать в пути современные онлайн-сервисы, например строить маршруты, искать парковки и слушать любимую музыку, — говорит директор по развитию бизнеса Яндекс.Авто Андрей Василевский. — Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии».

Устройство с большим экраном пока доступно лишь для автомобилей нескольких марок: Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi. Полный список моделей, в которые можно установить «бортовой компьютер» Яндекса, опубликован на специальном сайте https://auto.yandex.

Недавно в машины каршеринга Яндекс.Драйв с системой Яндекс.Авто была добавлена функция авторизации, которая способна «узнавать» водителя. Сейчас устройство можно заказать лишь в Нижнем Новгороде, но Яндекс будет постепенно расширять географию продаж. Стоимость головного устройства составляет 29 900 рублей с установкой и бесплатным доступом в интернет на 6 месяцев. На все сервисы Яндекса предоставляется безлимитный трафик, для других ресурсов ограничение составляет 1 Гб в месяц. Также покупатель получает бесплатную подписку на Яндекс.Музыку сроком на полгода.

Платформа Яндекс.Авто устанавливается и в штатные головные устройства. Например, такую систему получили некоторые версии обновленного Nissan X-Trail.

Фото: Яндекс