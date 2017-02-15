Яндекс.Авто научили узнавать водителя

Мультимедийная система Яндекс.Авто теперь способна настроить автомобиль под конкретного водителя. Впервые новая функция применена в каршеринге Яндекс.Драйв.

Как это работает, проще понять, посмотрев видео. А если в двух словах — после посадки в машину человеку не нужно будет вводить логин и пароль: Яндекс.Авто поздоровается с водителем по имени, загрузит из Навигатора избранные точки и настроит радио на любимые программы клиента.

Автоматическая авторизация в Яндекс.Авто решает одну из проблем сервисов совместного использования — сохраняет персональные данные. В перспективе эту функцию получат и другие сервисы Яндекса, например, станет комфортнее поездка на Яндекс.Такси. Возможно и сложное многоступенчатое передвижение: например, клиент выезжает из дома на своей машине, в течение дня ездит на такси, а обратно возвращается на машине каршеринга — и все автомобили будут знать предпочтения этого человека, вплоть до его любимой радиостанции. Со временем можно будет переносить из одной машины в другую и настройки регулировок кресла или температуры в салоне. Новая функция поможет клиенту Яндекс.Драйва тратить меньше времени на подготовку к поездке. Ему, например, достаточно будет сказать «поехали домой» — и навигатор сам построит нужный маршрут. То же самое и с музыкой — система составит плейлист на основе любимых песен водителя из Яндекс.Музыки. Все это делает жизнь уютнее, а машины Драйва ближе к личным автомобилям. Ну а если заглянуть и еще дальше, то установленная в машине система со временем сможет подсказать, где лучше заказать еду по пути домой, или поможет купить билеты в кино.

После чемпионата мира по футболу Яндекс.Навигатор заговорил (в том числе) и голосом Артема Дзюбы.

Каршеринговый сервис компании Яндекс позволяет своим клиентам брать напрокат и премиальные автомобили. Однако воспользоваться сервисом могут лишь те клиенты, которым больше 26 лет и чей стаж вождения составляет минимум шесть лет.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Видео: Яндекс