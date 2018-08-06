Яндекс. Навигатор заговорил голосом Артема Дзюбы

Во время чемпионата мира по футболу обаятельный форвард питерского «Зенита» и сборной России стал любимцем всей страны. Его теперь узнают на улицах даже бабушки! А недавно голосом Артема заговорил еще и сервис Яндекс.Навигатор.

Харизматичный нападающий Артем Дзюба записал более 120 фраз с футбольным подтекстом, которые помогут водителям следовать по маршруту. Он стал первым российским футболистом, чей голос будет использован в навигаторе. Обращаясь к слушателям он отмечает, что россияне так искренне и по-доброму болели за российскую команду, что он решил отблагодарить людей таким вот образом.

Своей шутливой манере общения он не изменил и на этот раз. Водителям поднимут настроение фразочки типа «Целую ваши мысли», «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы, „Приехали, спасибо за компанию“.

Напомним также, что в пяти играх чемпионата мира Артем Дзюба забил за сборную России три мяча. Так что кто уж как не он станет достойным попутчиком российским автолюбителям в дороге. Особенно, если они не равнодушны к футболу.

Скриншот, видео: YouTube

