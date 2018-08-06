Яндекс. Навигатор заговорил голосом Артема Дзюбы

Харизматичный нападающий Артем Дзюба записал более 120 фраз с футбольным подтекстом, которые помогут водителям следовать по маршруту. Он стал первым российским футболистом, чей голос будет использован в навигаторе. Обращаясь к слушателям он отмечает, что россияне так искренне и по-доброму болели за российскую команду, что он решил отблагодарить людей таким вот образом.
Своей шутливой манере общения он не изменил и на этот раз. Водителям поднимут настроение фразочки типа «Целую ваши мысли», «Прострел не выйдет — впереди дорожные работы, „Приехали, спасибо за компанию“.
Напомним также, что в пяти играх чемпионата мира Артем Дзюба забил за сборную России три мяча. Так что кто уж как не он станет достойным попутчиком российским автолюбителям в дороге. Особенно, если они не равнодушны к футболу.
- Недавно Яндекс.Навигатор заговорил голосом медийной персоны Ольги Бузовой. Она также слегка переиначила навигационные подсказки, правда, на свой гламурный лад.
- А еще сервис может заговорить голосом Федора Бондарчука, Василия Уткина, Гарика Харламова, Басты и других известных персонажей. Какой голос предпочесть, решает сам пользователь Яндекс.Навигатора.
Скриншот, видео: YouTube
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