Яндекс.Навигатор заговорит голосом Ольги Бузовой

Популярное мобильное приложение расширяет свою звуковую библиотеку. С августа давать в нем подсказки на маршруте будет голос звезды «Дома-2» Ольги Бузовой.

Читателям «За рулем» Ольга Бузова знакома по скандальному заезду на кровати, который имел место осенью прошлого года в центре Москвы и шокировал как автомобилистов, так и гаишников. Теперь же светская львица прописалась в Яндекс.Навигаторе и стала первой знаменитостью женского пола в его звуковой библиотеке. Недавно она озвучила для приложения более ста навигационных подсказок, но, разумеется, переложила их на свой лад. Так, вместо стандартной фразы «Найден более быстрый маршрут» она будет говорить «Люди не верили, но я нашла маршрут короче».

Вполне возможно, что голос Бузовой станет самым востребованным вариантом озвучки у водителей-мужчин, пользующихся Яндекс.Навигатором, — жаль, на маршруте ее можно только слышать, а не видеть. Впрочем, технологии идут вперед семимильными шагами: возможно, и такая опция уже не за горами.

В ноябре прошлого года в Яндекс.Навигаторе появились голоса героев «Звездных войн» — магистра Йоды и Дарта Вейдера.

В октябре 2017-го подсказки для Яндекс.Навигатора озвучил звезда Comedy Club Гарик Харламов.

Фото: instagram.com/buzova86