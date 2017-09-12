Обновленный Nissan X-Trail: цены и комплектации

Автомобиль, выпуск которого налажен на заводе компании в Санкт-Петербурге, предложат в 10 комплектациях, а продажи стартуют в декабре этого года.

В рестайлинговом Nissan X-Trail немного изменена форма бамперов, в оформлении появилось больше хрома, обновлены решетка радиатора и оптика, а также улучшен интерьер.

Комплектации доработаны с учетом российских условий. Так, начиная с версии SE+ к обогреву лобового стекла и передних сидений добавлен еще и обогрев руля и задних сидений. Автомобиль стал тише за счет дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках; доработана подвеска и рулевое управление: пружины и амортизаторы перекалиброваны, автомобиль стал мягче и комфортнее, а перенастроенный руль более информативным.

Обновленный автомобиль теперь оснащается интеллектуальной системой остановки перед препятствием, системой обнаружения препятствий при движении задним ходом, адаптивными фарами головного света, обеспечивающими лучшую освещенность в быстрых поворотах и при маневрировании. Появилась функция автоматического открытия двери багажника — теперь водителю достаточно провести ногой под задним бампером.

Моторы остались прежними — 2,0- и 2,5-литровые бензиновые мощностью 144 и 171 л.с. и 1,6-литровый дизель мощностью 130 л.с. Коробок передач две: 6-ступенчатая механика и вариатор, который был перенастроен специально для российского рынка. Автомобили с дизельным мотором доступны только с механической коробкой передач.

Цены на кроссовер в стартовой комплектации XE будут начинаться с 1 574 000 рублей, это лишь на 6 тыс. рублей больше, чем просят за ту же комплектацию дорестайлингового автомобиля, который продается сейчас.

Стоимость автомобиля в комплектации SE+ составит от 1 836 500 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто обойдется в 1 808 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 073 000 рублей (для комплектации LE Yandex).

Автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,5 л составляет 2 234 000 рублей (для сравнения: за аналогичную комплектацию текущего кроссовера просят 2 186 000 рублей; прибавка — 48 тыс. рублей). В этой комплектации изменен дизайн 19-дюймовых колесных дисков.