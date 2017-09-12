Обновленный Nissan X-Trail пошел в серию

Кроссовер встал на конвейер завода в Санкт-Петербурге. Икс-Трейл доработан для эксплуатации в нашей стране: автомобиль имеет ряд отличий от версий для других рынков.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail

В цехе литья пластиковых комплектующих спроектированы новые пресс-формы для бамперов, введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, которая позволяет проделывать отверстия в пластике с ювелирной точностью.
В цехе литья пластиковых комплектующих спроектированы новые пресс-формы для бамперов, введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, которая позволяет проделывать отверстия в пластике с ювелирной точностью.

Тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail идет с апреля 2018 года, и только теперь началось серийное производство. У автомобиля усовершенствованы ходовые характеристики, обновлен экстерьер, добавлены новые функции и системы обеспечения комфорта, удовольствия от вождения и безопасности на дороге. Новинка получила систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) и систему остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB).

Комплектации, двигатели и цены на обновленную модель будут объявлены позже.

Обновленный Nissan X-Trail пошел в серию

  • Компания Nissan в России окончательно сосредоточилась на производстве кроссоверов, прекратила выпуск седанов Almera и сейчас распродает остатки этих автомобилей.
  • Систему Яндекс.Авто получили сразу две модели Nissan — Qashqai и X-Trail.

Фото: Nissan

Обновленный Nissan X-Trail пошел в серию
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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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