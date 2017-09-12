Обновленный Nissan X-Trail пошел в серию

Кроссовер встал на конвейер завода в Санкт-Петербурге. Икс-Трейл доработан для эксплуатации в нашей стране: автомобиль имеет ряд отличий от версий для других рынков.

В цехе литья пластиковых комплектующих спроектированы новые пресс-формы для бамперов, введены в эксплуатацию оснастки для лазерной машины, которая позволяет проделывать отверстия в пластике с ювелирной точностью.

Тестовая сборка обновленного Nissan X-Trail идет с апреля 2018 года, и только теперь началось серийное производство. У автомобиля усовершенствованы ходовые характеристики, обновлен экстерьер, добавлены новые функции и системы обеспечения комфорта, удовольствия от вождения и безопасности на дороге. Новинка получила систему обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA) и систему остановки перед препятствием Forward Emergency Braking (FEB).

Комплектации, двигатели и цены на обновленную модель будут объявлены позже.

Компания Nissan в России окончательно сосредоточилась на производстве кроссоверов, прекратила выпуск седанов Almera и сейчас распродает остатки этих автомобилей.

Систему Яндекс.Авто получили сразу две модели Nissan — Qashqai и X-Trail.

Фото: Nissan