Nissan прекратил производство легковушек в России

Компания окончательно сосредоточилась на кроссоверах и распродает остатки седанов Almera.

О том, что производственный план площадки Lada Ижевск предусматривает сборку Almera лишь до октября, было известно еще в августе этого года. Последним сошедшим с конвейера автомобилем стала машина в комплектации Comfort Plus.

В июле Nissan досрочно прекратил сотрудничество с АВТОВАЗом, который собирал для японской компании ряд моделей Nissan как в Ижевске, так и в Тольятти. Выплаченная компенсация в размере 1,8 млрд рублей, кстати, позволила российскому автогиганту показать прибыльность по международным стандартам финансовой отчетности.

Nissan Almera оставалась последней легковой моделью японской компании на нашем рынке. В российском представительстве Nissan «За рулем» заявили о том, что созданных складских запасов хватит для того, чтобы продавать Almera до следующей весны. Спрос на данную модель серьезно упал, сегодня ее основными покупателями являются таксомоторные компании.

Сама же Nissan выбрала на российском рынке стратегию продвижения кроссоверов. Сегодня этот сегмент наиболее перспективен: кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV) в России стали даже популярнее автомобилей В-класса, в котором по традиции сосредоточено большинство бюджетных моделей. Единственной легковой моделью в гамме Nissan на российском рынке останется нишевый спорткар GT-R.

Российская Nissan Almera заметно отличается от одноименной модели, представленной на других рынках. Внешне машина напоминает Nissan Bluebird Sylphy, который продается в Японии и Китае, но фактически кузов этой модели «натянут» на платформу В0, на которой построен Renault Logan. Салон также имеет большинство решений от французского бюджетного седана. Машина оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 109 л.с. В зависимости от комплектации Nissan Almera стоит в России от 667 тыс. до 839 тыс. рублей.

Nissan Almera входит в топ-10 самых популярных моделей японских производителей в России.

В прошлом году Nissan отозвал более 42 тысяч седанов Альмера для проверки заднего стекла.

Фото: Nissan