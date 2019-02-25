Renault Duster 2019: чем он нас удивит

Скоро в продажу поступит обновленный Renault Duster. Автомобиль радует косметическими изменениями, более удобным салоном и новыми мультимедийными системами с любопытными функциями. ЗР изучил список новшеств.

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Напомню, что первый Renault Duster появился в 2009 году, а в 2015-м пережил рестайлинг. Кроссовер быстро стал бестселлером в Южной Америке, Восточной Европе, Индии и, конечно, России.

За первую пятилетку компания реализовала больше миллиона Дастеров. В одном только прошлом году у нас продали 41 409 Renault Duster. В России кроссовер собрал множество наград и премий, шесть лет подряд занимал первые строчки в рейтингах самых популярных полноприводников, признан лидером среди SUV В-сегмента по сохранности остаточной стоимости.

Но рынок требует постоянного обновления. И нынешнее — самое масштабное за три года.

Внешне Renault Duster 2019 года отличается от предшественника 16-дюймовыми колесными дисками Thema Gris Erbe и зачерненными средними стойками кузова.

Силовые агрегаты и комплектации

Двигатели оставили без изменений. Это по-прежнему бензиновые 1.6 и 2.0 мощностью 114 и 143 л.с. и 1,5-литровый дизель, развивающий 109 л.с. Он предлагается только в полноприводной версии с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Полноприводник с 2-литровым двигателем может комплектоваться автоматом, а начальная моноприводная версия доступна только с 5-ступенчатой механикой.

Названия комплектаций изменили в соответствии с единой маркетинговой стратегией в России. Базовая Authentique переименована в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, максимальная Luxe Privilege — в Drive Plus. Такие простые названия явно лучше соответствуют характеру автомобиля и легче запоминаются.

Интерьер и бортовая электроника

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Первое новшество, заметное в интерьере, — трехспицевый руль с металлической вставкой, такой же, как на Logan/Sandero , более современный на вид, с приливами на ободе в точках правильного хвата. В максимальной комплектации руль обшит кожей, а еще снабжен кнопками управления круиз-контролем и ограничителем скорости.

Новая у Дастера и обивка сидений, с серебристой прострочкой. В топовой версии Drive Plus обивка комбинированная, центральная часть из экокожи, боковые части текстильные.

Обогрев лобового стекла в обновленном Дастере управляется отдельной кнопкой на центральной консоли. А в центре внимания — новые мультимедийные системы. В качестве штатного оборудования в большинстве комплектаций идет Radio Connect. Для версии Life система предлагается в качестве опции. Это внешне простой комплекс с двумя USB-разъемами, отдельным регулятором громкости в виде шайбы и штатным местом для держателя телефона, который предлагается в качестве дополнительного аксессуара. И хорошо, что головное устройство обрамлено не глянцевым пластиком под рояльный лак, на котором вечно следы от пальцев, а обычным, матовым. Салон будет выглядеть опрятнее.

Салон Renault Duster 2016 года. Руль выглядит немного тяжеловесным для B-класса.

А так выглядит интерьер обновленного Дастера с комплексом Radio Connect.

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Система поддерживает стандарт цифрового радио DAB, может работать с бесплатным приложением R&GO, позволяющим синхронизировать систему со смартфоном. Приложение уже можно скачать в Apple Store и Google Play.

Но главные хитрости — внутри.

R&GO по умолчанию выбирает навигационную систему, установленную на смартфоне — Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze, запоминает местоположение автомобиля после парковки и выключения аудиосистемы и затем позволяет найти его с помощью навигации на смартфоне — очень полезная функция для больших паркингов.

В приложении доступна информация о пробеге и уровне топлива, пройденном расстоянии и времени в пути, и даже анализ стиля вождения с советами по повышению эффективности и экономичности. Приложение оценивает поездки в ECO-баллах: можно соревноваться с самим собой или другими водителями, улучшая результаты. Также в приложении можно узнать, что означает любая контрольная лампа, и связаться с Центром поддержки клиентов одним кликом.

С помощью встроенного плеера в приложении можно слушать радио, музыку со смартфона, создавать свои плейлисты, настраивать аудиосистему по собственному усмотрению. Приложение позволяет звонить и принимать звонки по громкой связи, может читать входящие текстовые сообщения, чтобы водитель не отвлекался от управления.

В качестве опционального оборудования для Renault Duster теперь предлагается и новая мультимедийная система MediaNav 4.0 с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой AndroidAuto и CarPlay, уже доступная на других моделях — обновленном Renault Logan, Kaptur и серии Stepway.

Экстерьер и старт продаж

В марте начнут производство машин с новыми 16-дюймовыми колесными дисками Thema Gris Erbe, входящими в штатную комплектацию Drive. В Life они будут опциональными. Кстати, теперь Дастер предлагается с системой контроля давления в шинах, дополняющей набор стандартных электронных помощников (контроль тяги и помощи при трогании на подъеме). Во всех комплектациях, кроме Access, средние стойки кузова будут зачерненными, что улучшает визуальное восприятие автомобиля. Начиная с Life в базовом оборудовании доступны подушки безопасности пассажира и бортовой компьютер.

Обновленный Renault Duster подготовлен к производству на московском заводе. Старт продаж и цены скоро объявят. Стоит подготовиться к небольшому подорожанию — минимум на 10 000 рублей.

Фото: Renault