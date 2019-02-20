Обновленный Renault Duster: все изменения

Кроссовер Renault Duster 2019 модельного года получил новое рулевое колесо, комбинированную обивку сидений, иные легкосплавные диски и черные боковые стойки. Но и это еще не все!

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

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Новый Duster станет пикапом

Автомобиль 2019 модельного года обзавелся более удобным рулевым колесом с хромированными элементами, которое в зависимости от версии может иметь кожаную отделку и кнопки управления круиз-контролем и ограничителем скорости.

Функция обогрева стекла теперь управляется с помощью отдельной кнопки на центральной консоли, а при заказе опции ESP помимо стандартных электронных помощников (системы помощи при троганье на подъеме, системы контроля тяги и др.) доступен датчик давления в шинах.

Кроме того, в кроссовере теперь устанавливают новое Radio Connect с отдельным регулятором громкости в виде «шайбы» и двумя разъемами USB, а также штатным местом для крепления держателя телефона. Управлять новой мультимедийной системой и получать информацию об автомобиле можно с помощью экрана своего смартфона с функциональным приложением R&GO. Это приложение интуитивно понятное и простое в управлении, в нем клиенту доступны такие функции, как информация о пробеге и уровне топлива в баке, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения и многое другое. В случае неисправности клиент в один клик может связаться с горячей линией Renault.

Изменены названия комплектаций Renault Duster: базовая Autentique теперь переименована в Access, Expression — в Life, Privilege — в Drive, а топовая Luxe Privilege теперь называется Drive Plus. Во всех версиях — новая обивка сидений с серебристой прострочкой, а в «топе» полагается стильная комбинированная обивка.

Начиная с версии Life в оборудовании появляется подушка безопасности пассажира, черные боковые стойки и бортовой компьютер. В комплектации Drive прибавились новые 16-дюймовые легкосплавные диски серого цвета с огранкой. Для версии Life они также доступны, но за доплату.

Renault Duster 2019 модельного года выпускают на заводе Renault в Москве. Цены объявят ближе к старту продаж, которые запланированы на конец февраля.

Обновленный Renault Duster: все изменения

Фото: Renault

Обновленный Renault Duster: все изменения
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Отзывы о Renault Duster (14)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Цена, проходимость, экономичность

Недостатки:

существенных не обнаружил

Комментарий:

Машина приобреталась для большой семьи и путешествий) В целом никаких серьезных нареканий нет, надежный бюджетный автомобиль. Из минусов, зимой выдувало тепло, пришлось ставить такую штуку — заглушку радиатора заводскую, смотрите ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=rKfzdJrjbWU . Также приподним...

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