Автопробегом по Марокко: дизельный Дастер покоряет Сахару

Duster я знаю как свои пять пальцев — и давно потерял к нему интерес. Но когда главред предложил ударить автопробегом по Марокко, отказаться я не смог: пески Сахары — это не подмосковные грунтовки!

duster

Ударные пятилетки

В Марокко я был десять лет назад, и тогда страна произвела гнетущее впечатление — дичь и средневековье. Плохо одетые и приставучие попрошайки, жуткая грязь на дорогах и обочинах, разбитый асфальт. Сейчас — лучше! Приземлившись в Касабланке, трудно не заметить, что нищих поубавились, во многих местах стало чище, появились новые асфальтированные дороги. По одной из них мне предстоит ехать вглубь континента — до города Марракеш.

Стóит остановиться в горах, как тут же из ниоткуда возникают торговцы местными сувенирами.

От тележек на ослиной тяге в Марокко и не собираются отказываться. Туристам нравится!



Материалы по теме Renault Duster на военном полигоне и дорогах Прибалтики

В нашем караване восемь 109‑сильных дизельных Дастеров с пакетом Protection, подразумевающим металлическую защиту редуктора и топливного бака, а также задние подкрылки. Из нештатного — только «злые» вездеходные шины BFGoodrich All—Terrain KO2 с усиленным боковым протектором, устойчивые к порезам и проколам.

Вначале — короткий инструктаж, а затем мне протягивают… конверт с местными деньгами. Дело в том, что два крупных города соединяет платная магистраль протяженностью примерно 250 км. Проезд по ней стоит 80 дирхамов (чтобы пересчитать на рубли, надо умножить на шесть). Приставленный к нам местный гид Ибрагим сообщил, что права в Марокко не отбирают, а с полицией всегда можно договориться.

Россиян здесь любят. Узнав, что мы из России, марокканцы неизменно улыбались и радовались, что их команда попала в финальную часть чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в нашей стране.

В горах трудно сконцентрироваться на дороге: так и тянет любоваться пейзажами.

А еще тут относительно спокойно. Уровень террористической опасности в Марокко невысок. Местные не сильно религиозны — винишко по вечерам хлещут только в путь… Интересно, что в общественных местах нет запретов на курение: в кафе и ресторанах хоть топор вешай! Мы от такого уже отвыкли.

Отчаливаем из Касабланки засветло. Сразу подмечаю, насколько возросла культура вождения: местные водители пропускают пешеходов, включают поворотники, не подрезают, все пристегнуты. А еще невооруженным глазом видно, что местный автопарк заметно обновился. Древние Peugeot и Мерседесы почти не встречаются — их заменили всевозможные Дачии (Logan, Dokker, Lodgy, Duster), коих тут великое множество. Дорогих машин мало — попалась пара кроссоверов Range Rover да один Audi Q7. А ведь Касабланка — это экономическая столица, самый богатый город страны. Политическая же столица — Рабат, там сосредоточены все органы власти. В Марокко есть парламент, проводятся выборы, но реальный глава государства — король. Вся власть сосредоточена в его руках. Монарх руководит армией и МВД, исполняет роль духовного лидера.

Такая вот шайтан-арба не редкость на местных дорогах. Перегруз и надежность фиксации поклажи мало кого волнуют.

Материалы по теме По шпалам на гусеницах: Renault Duster на Кольском полуострове

На автостраде установлен скоростной лимит 120 км/ч, но его никто не соблюдает. Кто-то едет 150, иные летят 170. Дизельный Duster такой темп поддерживает легко, съедая в режиме «полет» около 9,5 литра солярки на 100 км.

Постепенно равнины за окном сменились холмами, которым красный оттенок придает особенно живописный вид. Деревья редки, да и те, что есть, посажены руками человека. На обочинах идет бойкая торговля. Дома простенькие, и на всех окнах, даже на верхних этажах, решетки. Ибрагим говорит, что в жилье местные не вкладываются, ибо с наступлением засухи срываются с места и уезжают в другие края. Но изредка встречается богатая недвижимость. Как правило, принадлежит она марокканцам, уехавшим в Европу на заработки. Но чем дальше от Касабланки, тем беднее становятся дома и машины. Ничего не напоминает?

Между тем стемнело. Термометр Дастера, еще недавно показывавший плюс двадцать семь (конец ноября!), декларирует уже 13 градусов, а ближе к рассвету температура падает до восьми. Не напрасно я прихватил с собой из Москвы теплую одежду.

В роли технички выступил точно такой же Duster, как у нас. Единственное отличие — экспедиционный багажник на крыше, в котором нашлось место для сэнд-траков, дополнительной запаски и шанцевого инструмента.

С утра пораньше стартуем на восток, в сторону алжирской границы. На выезде из Марракеша — многочисленные патрули, полицейские с интересом рассматривают наши машины. Дорога поскромнее вчерашней (две полосы против четырех), поэтому обгон тихоходов затруднен. Но это пока мы не увидели, что местные при молчаливом согласии полиции выезжают на встречку через сплошную. Похоже, сюда мода на цивилизованное вождение еще не добралась. Волей-неволей пришлось перенять местную особенность — и дело наладилось.

Слева по курсу — киностудии Atlas и CLA, на которых снимались такие известные фильмы, как «Гладиатор», «Мумия», «Александр Македонский» и другие. Ибрагим поясняет, что кинематографистов привлекают местные условия: много солнца, недорогая массовка, разнообразные пейзажи.

Материалы по теме На Renault Duster с новым дизелем в Старый Свет

С этим не поспоришь. Горы, скалы, утесы, каменные столбы, бездонные пропасти — красота невероятная! Да еще игра теней. От таких видов голову сносит. Но на перевале надо сохранять хладнокровие: невнимательности серпантин не прощает. За поворотом запросто можно напороться на отару овец или разворачивающийся бульдозер.

После перевала проехали с полчасика по равнине, и снова в горы — покорять очередной хребет. Только на этот раз стоит жуткая пылища, ничегошеньки не видно, ведь идем не по асфальтовой дороге, а по изрядно разбитому грейдеру. Гребенка здесь — отличное покрытие. Потому как есть участки с глубокими ямами и каменюками размером с приличную свеклу, вынуждающими сильно сбрасывать скорость. Дастеру всё нипочем. Подвеску не пробивает, просвет солидный, на выручку приходит и защита днища.

Последний рывок — и мы у бивуака, разбитого на краю пустыни Сахара. Нас встречает местный ансамбль, поющий на суахили и берберском языке. Всё это здорово, но веселиться сил совсем не осталось. Устал. И даже шуточное (или нет?) предупреждение, что ночью в палатку может заползти змея или скорпион, оставило совершенно равнодушным. Спать!

Этот лагерь разбили посреди пустыни специально для нашей группы. После отъезда его разобрали в течение пары часов — и следа не осталось.

Попылили

Рассветает в Сахаре моментально. Минуты три-четыре, и багрово‑красные дюны становятся привычно желтыми. Рассаживаемся по машинам и отправляемся на базу, где ждет проводник. Вглубь пустыни мы пока не заезжаем — едем по краю. Песок на редкость мелкодисперсный, напоминает пудру. В таком застрять — пара пустяков.

Материалы по теме Renault Duster: пять лет продаж и десять удивительных фактов

У местных есть одно железное правило, которое все строго соблюдают: не проезжать мимо застрявших и всегда приходить им на помощь. Один на один с пустыней не оставят. Вознаграждение — по своему усмотрению. Не дашь — не обидятся. И еще один постулат: бутилированная вода должна быть с собой всегда. Чем больше, тем лучше. Добытая из колодцев вода солоноватая. С непривычки она, что называется, не заходит. Даже умываться и чистить зубы ею неприятно.

Внезапно встретили посреди этой пустоши свежеотстроенное здание. Оказалось, школа. Ее, а также больницу и многие колодцы здесь соорудили по приказу короля. Деньги в песок? Вовсе нет. Этим решением он удерживает население, которое не мигрирует в город.

А вот и база. Бедуин-инструктор, встретивший нас на квадроцикле, покрутил пальцем у виска — мол, сумасшедшие! Ездить по Сахаре нужно на «крузаках» и Роверах, а не на маленьком кроссовере. Ошибся дядя.

Из такого положения самостоятельно не выбраться, необходимо ждать подмогу.

Стравливаем давление в шинах до одной атмосферы, переводим полноприводную трансмиссию в режим 4WD Lock, отключаем систему стабилизации, а также кондиционер, чтобы не крал мощность двигателя, и на выходе получаем вполне себе серьезный вездеход.

Признаться, я не ожидал, что в песках Сахары Duster проявит себя настолько хорошо. Тяги хватает, передаточный ряд в шестиступенчатой механике подобран удачно, угол въезда внушительный. Однажды я проворонил бурун и ухнул мордой вниз. Мелькнуло: всё, хана бамперу, вырву с мясом. Но ни одно крепление не отпало! А подвеску даже не пробило.

Трансмиссия тоже выносливая: за три часа издевательств межосевая муфта перегрелась только у одной из восьми машин — той, которая под управлением незадачливой водительницы неоднократно закапывалась по пороги.

Единственной доработкой участвующих в пробеге Дастеров стала установка шин BFGoodrich All-Terrain KO2. Отличный выбор! У шин усиленный боковой протектор, они устойчивы к порезам и проколам. Мы не угробили ни одну.

Дверные проемы защищены слабо, и пороги моментально покрываются слоем песка. Но в салон он не проникает.



Из пустыни выбирались по руслу высохшей реки, которое вывело нас к не менее высохшему соляному озеру. В сезон дождей оно наполняется водой, но сейчас представляет собой широкую, идеально ровную площадку — можно валить на всю катушку. Промчав по нему с десяток-другой километров, берем курс на город Фум-Згид.

В несусветной пыли главное — не проглядеть редкие буруны, на которых копнами растет трава. Она, кстати, колется не хуже иголок! Сквозь джинсы продирает. Потом пошла череда поперечных промоин — иные вполне можно сравнить с траншеями. Не разгонишься. Ну и ладно. Зато есть возможность полюбоваться роскошными утесами, которые местные называют ­Караульными. И вправду похожи.

По дну высохшего соляного озера можно безбоязненно шпарить на максимальной скорости — столь ровное покрытие мало где встретишь.

Материалы по теме Новый Duster — таким мы увидим его в России

Наконец выскакиваем на асфальтовую дорогу — и вскоре въезжаем в город. Машин на улицах почти нет, изредка встречаются мотоциклы, зато велосипедистов хоть отбавляй. Причем они тут ездят гурьбой, и не цепочкой, а параллельно друг другу, занимая порой всю ширину полосы. Пока добрался до отеля, исчертыхался. Зато здесь меня ждала нормальная кровать, теплый душ и электричество. Привычные вещи вдруг начинаешь ценить по-особому. Ночевка — и назад в аэропорт. По асфальту!

Едем быстро. Разбитая местами дорога энергоемкой подвеске нипочем. Вот только руль с электрогидроусилителем бьется на неровностях, как птица в клетке. После пятичасового заезда руки тряслись, словно у алкоголика. Не считая неказистых сидений, это, пожалуй, единственное существенное нарекание. Во всем остальном машина порадовала. Сравнительно доступная, крепкая и «проходимая». Кто из одноклассников сможет покорить Сахару? У меня ответа нет.

БЛИЗНЕЦ?

Прошедшей осенью дебютировал Duster второго поколения, который до России доберется нескоро. Но в Марокко-то он наверняка уже продается! И я направился в местный автосалон для экспресс-знакомства. Увы, как и у нас, здесь торгуют пока машинами первого поколения — под маркой Dacia. У местных Дастеров более современный и симпатичный руль [1]. Селектор автомата [2] ­приятно держать в руке — а на допотопную рукоятку наших машин без слез не взглянешь. Наконец, есть штатный подлокотник [3], который для Renault не предлагают. Вынужден признать, что салон «марокканца» выглядит приятнее. Нам такие доработки тоже не помешали бы.

Фото: Юрий Тимкин и Renault