Вчера в России торжественно открыли завод по производству китайских внедорожников Haval, первой сойдет с конвейера модель F7, цены на которую начинаются от 1 499 000 рублей. Комплектаций три: Comfort, Elite и Premium.

Haval F7 в России комплектуется бензиновыми моторами с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Их два: 150‑сильный 1.5 и 2.0 мощностью 190 л.с. Оба мотора агрегатируются 7-ступенчатым преселективным роботом с мокрым сцеплением. Для каждой из комплектаций предусмотрен как передний, так и полный привод.

Переднеприводный автомобиль в начальной модификации Comfort с наддувным двигателем 1.5 обойдется в 1 449 000 рублей, с 2-литровым мотором в той же комплектации — в 1 549 000 рублей. Полноприводные версии стоят соответственно 1 529 000 и 1 629 000 рублей.

Уже в этой версии автомобиль оснащен обогревом передних сидений, климат-контролем, мультимедийной системой с 9-дюймовым тачскрином, пуском мотора кнопкой, бесключевым доступом в салон, обогревом лобового стекла в зоне щеток, датчиками света и дождя, кожаным рулем с кнопками и обогревом и круиз-контролем.

Начальная цена автомобиля в версии Elite составляет 1 519 000 рублей. За автомобиль в этой версии, но с 2-литровым мотором и полным приводом попросят уже 1 699 000 рублей.

В этой версии автомобиль дополнен обогревом задних сидений, сиденье водителя регулируется в 6 направлениях, зеркало заднего вида получило функцию самозатемнения, есть камера заднего вида с динамической разметкой.

Цены на топовую версию Premium начинаются от 1 639 000 рублей и доходят до 1 819 000 рублей.

Данная комплектация оснащается светодиодной оптикой, системой кругового обзора, автоматической системой торможения, адаптивным круиз-контролем (только на двигателе 2.0 с полным приводом), сиденьями с отделкой искусственной кожей, панорамной крышей с люком, многофункциональным рулевым колесом, боковыми электрозеркалами с обогревом и электроскладыванием, задним спойлером, шторкой в багажнике и передними датчиками парковки.

Китайский производитель сообщает, что машины поступили в продажу даже в самые отдаленные от Москвы и Тулы дилерские центры.

В перспективе российский завод концерна Great Wall (материнская компания бренда Haval) будет производить три модели внедорожников Haval.

О работе российского завода Haval читайте в репортаже нашего корреспондента.



Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС