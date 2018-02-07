Внедорожники Haval теперь выпускают в Тульской области

Российский завод концерна Great Wall(материнская компания бренда Haval) будет производить три модели внедорожников Haval.

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Завод китайского концерна Great Wall открыли на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» в Тульской области. Инвестиции в проект составили 500 млн долларов, а производственные мощности позволяют выпускать до 80 тыс. автомобилей в год при локализации 30%. На втором этапе предприятие должно выйти на максимальную мощность — 150 тыс. машин в год, и повысить уровень локализации до более чем 50%. Сейчас на заводе работает более 800 человек, на втором этапе реализации инвестпроекта планируется создать еще тысячу рабочих мест.

Завод будет выпускать автомобили методом полного цикла, а первой моделью, которая сойдет с конвейера в 2019 году, станет кроссовер Haval F7. В дальнейшем наладят выпуск внедорожников Haval H9 и купе Haval F7x. К 2023 Great Wall Motor освоит выпуск четырех SUV-моделей компактного и субкомпактного классов.

На заводе есть цеха штамповки, сварки и производства компонентов, а также линия автоматической покраски. Цех по производству автокомпонентов включает литьевой цех элементов интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений. На втором этапе реализации проекта предполагается инвестировать еще порядка 20 млрд рублей в производство двигателей внутреннего сгорания, автоматических трансмиссий, локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера, сообщает агентство ТАСС.

Great Wall Motor Company Limited — один из крупнейших холдингов по производству автомобилей в Китае. В его состав входит более 30 дочерних компаний по производству легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. Также холдинг занимается научными исследованиями и опытными конструкторскими разработками.

Кроссовер F7 стал гостем Международного московского автосалона летом прошлого года. На новинку обратил внимание наш корреспондент и подробно рассказал об этом автомобиле.

Завод Haval в Тульской области начали строить 25 сентября 2015 года.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС