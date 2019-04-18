На стенде премиального бренда компании Great Wall Motor на Шанхайском автосалоне представлены и концепты, и вполне земные модели, которые будут не только продавать, но и производить в России.

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Главная премьера на стенде китайского бренда Haval, принадлежащего компании Great Wall Motor и ориентированного на производство кроссоверов и внедорожников, — новый концепткар Haval Vision 2025. Он дает представление о том, каким будет следующее поколение кроссоверов Haval. Согласно концепции, автомобили марки через пять-семь лет станут более интеллектуальными: повысится интерактивность между водителем и автомобилем, увеличится количество электронных ассистентов, которые смогут полностью освободить человека от управления.

Со слов Фила Симмонса, шеф-дизайнера марки Havel, уже к 2023 году Китай будет готов выпустить на дороги первые автопилотируемые машины. Поэтому в конструкцию будущих кроссоверов уже заложена система автономного вождения пятого уровня, которая сможет вести автомобиль без помощи водителя на любых скоростях.

В это не очень-то веришь: технически реализовать автопилотирование уже не столь сложно, куда проблематичнее привязать его к реальности. Тем более в такой, мягко говоря, не самой дисциплинированной в плане дорожного движения стране, как Китай.

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Зато нет сомнений, что на Хавейлах следующего поколения появится система дополненной реальности, проецирующая в режиме реального времени данные навигации и мультимедиа на ветровое стекло, зеркала заменят камеры, а распознавать владельца машина научится по лицу. Кстати, похожую систему идентификации уже опробовали на посетителях Шанхайского автосалона — на входе нужно было приложить пропуск к валидатору, а потом посмотреть в камеру, чтобы автоматика идентифицировала личность.

На стенде были и более земные новинки, которые наверняка вызовут интерес у российского покупателя. Хотя бы потому, что их станут выпускать у нас — на заводе компании Haval под Тулой.

Первым с конвейера сойдет компактный кроссовер F7. Он станет родоначальником новой линейки F, ориентированной на молодых и энергичных людей.

Модели семейства H позиционируются как семейные автомобили — они по-прежнему остаются в строю, более того, некоторым из них уже готовят обновления.

На новом F7 будут устанавливать бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 литра. Их мощность для машин китайского рынка составляет, соответственно, 157 л.с и 190 л.с. В России показатели, скорее всего, загонят в налоговыгодные для нашего покупателя рамки. Коробка передач — 7-ступенчатый робот с «мокрым» сцеплением полностью собственной разработки. Покупателю предложат как передне-, так и полноприводные версии с подключаемыми муфтой задними колесами. В бампере установлен радар, который будут использовать системы активного круиз-контроля и автоторможения с распознанием пешеходов.

Цены на F7 пока неизвестны. Но маркетологи попытаются сделать его дешевле конкурентов-одноклассников, благо это возможно благодаря российской сборке. Ведь чтобы соперничать с топами рынка, надо убедить покупателя, что новичок не хуже бывалых. И заманить клиента в салон дилера можно только привлекательной ценой.

Кросс-купе — модный тренд среди производителей кроссоверов. И Haval не хочет отставать. Модель F7х начинкой не отличается от обычного F7, разве что настройками. На заднем сиденье, что ожидаемо, чуть меньше (примерно на 50 мм) места сверху, при этом все равно вполне комфортно. F7х станет второй моделью, которую начнут собирать на конвейере тульского завода Haval — случится это осенью. Кстати, в Китае продажи этого кросс-купе уже стартовали. Нам уже удалось поездить и на F7, и на F7х, а в ближайшем номере журнала мы поделимся впечатлениями.

Локализовать собираются и большой кроссовер H9. Правда, в отличие от моделей F, которые будут выпускать по полному циклу, «девятке» уготована крупноузловая сборка.