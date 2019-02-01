Первым с конвейера завода Haval в России сойдет кроссовер F7

Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства, которое стартует уже весной 2019 года, сообщила пресс-служба китайской марки.







На начальном этапе локализация выпускаемых на предприятии серийных моделей должна составить 30%, и постепенно она будет доведена до 50%. Кроссовер F7 стал гостем Международного Московского автосалона летом прошлого года. На новинку обратил внимание наш корреспондент и подробно рассказал об этом автомобиле.

Завод Haval в Тульской области начали строить 25 сентября 2015 года. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На завод завезено и установлено все необходимое оборудование, ведется его окончательная наладка. В цехе штамповки и сварки завершен монтаж линии, а в цехе окраски работы закончены на 95%, он наполовину укомплектован персоналом. Первая партия серийных комплектующих кроссовера Haval F7 прибудет из Китая в начале февраля, и в первом квартале его начнут выпускать в тестовом режиме.Общая площадь завода составляет 2,16 млн кв.м., руководит строительством дочернее предприятие «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».Завод спроектирован с учетом современных экологических норм, при покраске используются экологически чистые материалы на водной основе и усовершенствованное оборудование для сжигания выхлопных газов и снижения выбросов органических соединений. Сточные воды будут очищаться с помощью современной поэтапной системы фильтрации.