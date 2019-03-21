Полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 в комплектации Premium с сегодняшнего дня доступен в салонах официальных дилеров по цене 2 782 000 рублей.

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Под капотом Haval H9 в комплектации Premium 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 л. с., который агрегатируется 8-диапазонным автоматом.

Отличить автомобиль в топе можно по панорамной крыше с электроприводом и сиденьям, отделанным мягчайшей кожей. В передних креслах есть функции массажа и вентиляции, они дополнены подушкой подколенной опоры, а для пассажиров второго ряда предусмотрены кнопки управления передним сиденьем.

Haval H9 получил систему предупреждения о сходе с полосы движения, систему предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом, систему контроля усталости водителя, систему помощи при подъеме и спуске и систему контроля давления в шинах.

Автомобиль также оснащается системой очистки воздуха, в которой есть комбинированный фильтр с активированным углем, ионизатор воздуха и датчик пыли. Система устраняет содержащиеся в воздухе салона вредные химические вещества, частицы пыли, микробов и посторонние запахи, таким образом улучшая его качество.

Адаптивное освещение с биксеноновыми фарами подстраивает головное освещение под различные дорожные условия, повышая безопасность вождения.

До 31 марта на автомобили Haval H9 2018 года выпуска действует скидка 70 тысяч рублей.

После обновления Haval H9 стал напоминать Land Cruiser Prado, утверждает наш автор.

Тульский завод Haval, который откроется в апреле-мае 2019 года, начнет с выпуска кроссовера Haval F7, чуть позже к нему присоединится и купе F7x.

Фото: Haval