Под капотом Haval H9 в комплектации Premium 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 л. с., который агрегатируется 8-диапазонным автоматом.
Отличить автомобиль в топе можно по панорамной крыше с электроприводом и сиденьям, отделанным мягчайшей кожей. В передних креслах есть функции массажа и вентиляции, они дополнены подушкой подколенной опоры, а для пассажиров второго ряда предусмотрены кнопки управления передним сиденьем.
Haval H9 получил систему предупреждения о сходе с полосы движения, систему предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом, систему контроля усталости водителя, систему помощи при подъеме и спуске и систему контроля давления в шинах.
Автомобиль также оснащается системой очистки воздуха, в которой есть комбинированный фильтр с активированным углем, ионизатор воздуха и датчик пыли. Система устраняет содержащиеся в воздухе салона вредные химические вещества, частицы пыли, микробов и посторонние запахи, таким образом улучшая его качество.
Адаптивное освещение с биксеноновыми фарами подстраивает головное освещение под различные дорожные условия, повышая безопасность вождения.
До 31 марта на автомобили Haval H9 2018 года выпуска действует скидка 70 тысяч рублей.
- После обновления Haval H9 стал напоминать Land Cruiser Prado, утверждает наш автор.
- Тульский завод Haval, который откроется в апреле-мае 2019 года, начнет с выпуска кроссовера Haval F7, чуть позже к нему присоединится и купе F7x.
Фото: Haval
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