Китайский Haval — не премиальный бренд. Ни в России, ни у себя на родине. Это отдельная марка компании Great Wall Motors, под которой выпускают кроссоверы и внедорожники. Но, черт возьми, издали обновленный Haval H9 напоминает Land Cruiser Prado!

Haval H9

Haval H9 Длина / ширина / высота / база 4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм

Объем багажника (VDA) 747 л

Снаряженная масса 2432 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 180 кВт / 245 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4000 об/мин

Топливо/запас топлива АИ-95 / 80 л

Расход топлива: смешанный цикл 11,1 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А8

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Прадоподобным был и дорестайлинговый H9, но теперь эффект усилен — благодаря новой пластике переднего бампера и более крупной решетке радиатора. В салоне — перекроенные панель приборов и центральная консоль. Изменили набивку сидений: кресла стали плотнее и удобнее, они обшиты приятной на ощупь наппой отличной выделки.

Наконец-то, появился турбодизель. Это двухлитровый мотор 4D20T Common Rail мощностью 190 сил и предельным крутящим моментом 420 Н·м. Я было положил на него глаз, но первые пришедшие в Россию машины были бензиновыми. К слову, оба двигателя — собственной, китайской разработки.

Бензиновому мотору 4С20A повысили мощность — с 218 до 245 л.с. В паре с ним трудится 8-ступенчатый автомат ZF (с дизелем агрегатируется он же), а прежний, 6-ступенчатый, отправлен на покой.

Интерьерные приметы обновления — более качественные материалы, новый селектор автомата, центральная консоль иной формы и руль с обогревом.

Схема полноприводной трансмиссии прежняя: многодисковая муфта BorgWarner подключает передние колеса при пробуксовке задних. Но появилась блокировка заднего межколесного дифференциала Eaton. Клавиши блокировки дифференциала, активации экорежима, включения пониженной передачи 4L и поворотную шайбу выбора режимов движения сгруппировали в единый блок. Каждый из режимов движения (их пять: «авто», «спорт», «грязь», «снег», «песок») меняет настройки трансмиссии, автоматической коробки, педали акселератора и системы стабилизации.

Новые приборы — с 7-дюймовым цветным экраном с тремя вариантами подсветки.

Кнопки, влияющие на характер машины, сгруппированы в один блок.



В городе выбираю экорежим, который притупляет и без того небыстрый разгон, а система «старт-стоп», появившаяся с рестайлингом, глушит мотор на светофорах. Только так можно умерить аппетит машины до 14,5 литров на сотню. А на бездорожье трип-компьютер выдал: 18 литров.

Очень долго привыкал к тормозам. При плавном замедлении возникает ощущение, что поворот я просто проеду, а при резком нажатии H9 встает как вкопанный.

В сравнении с тем же Prado «лежачие полицейские» автомобиль преодолевает жестковато и активно собирает мелкую дорожную «шагрень». А вот на бездорожье он показал себя достойно. По-прежнему можно смело валить по ямам и колдобинам, не боясь за подвеску и зубные пломбы.

За бензиновый H9 просят 2 369 900 руб­лей, а модификация с дизелем оценена в 2 489 900 целковых. Базовый Prado с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и механикой оценен в 2 199 000 рублей, а он же с автоматом — в 2 596 000 рублей. Дизельный начинается с 2 853 000 рублей. Однако Land Cruiser — живая легенда, а у Хавейла статус новичка. Подождем до 2019 года, когда в Тульской области заработает завод Haval полного цикла и цены станут привлекательнее?