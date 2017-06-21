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Haval H9
Длина / ширина / высота / база 4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм
Прадоподобным был и дорестайлинговый H9, но теперь эффект усилен — благодаря новой пластике переднего бампера и более крупной решетке радиатора. В салоне — перекроенные панель приборов и центральная консоль. Изменили набивку сидений: кресла стали плотнее и удобнее, они обшиты приятной на ощупь наппой отличной выделки.
Наконец-то, появился турбодизель. Это двухлитровый мотор 4D20T Common Rail мощностью 190 сил и предельным крутящим моментом 420 Н·м. Я было положил на него глаз, но первые пришедшие в Россию машины были бензиновыми. К слову, оба двигателя — собственной, китайской разработки.
Бензиновому мотору 4С20A повысили мощность — с 218 до 245 л.с. В паре с ним трудится 8-ступенчатый автомат ZF (с дизелем агрегатируется он же), а прежний, 6-ступенчатый, отправлен на покой.
Схема полноприводной трансмиссии прежняя: многодисковая муфта BorgWarner подключает передние колеса при пробуксовке задних. Но появилась блокировка заднего межколесного дифференциала Eaton. Клавиши блокировки дифференциала, активации экорежима, включения пониженной передачи 4L и поворотную шайбу выбора режимов движения сгруппировали в единый блок. Каждый из режимов движения (их пять: «авто», «спорт», «грязь», «снег», «песок») меняет настройки трансмиссии, автоматической коробки, педали акселератора и системы стабилизации.
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Новые приборы — с 7-дюймовым цветным экраном с тремя вариантами подсветки.
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Кнопки, влияющие на характер машины, сгруппированы в один блок.
В городе выбираю экорежим, который притупляет и без того небыстрый разгон, а система «старт-стоп», появившаяся с рестайлингом, глушит мотор на светофорах. Только так можно умерить аппетит машины до 14,5 литров на сотню. А на бездорожье трип-компьютер выдал: 18 литров.
Очень долго привыкал к тормозам. При плавном замедлении возникает ощущение, что поворот я просто проеду, а при резком нажатии H9 встает как вкопанный.
В сравнении с тем же Prado «лежачие полицейские» автомобиль преодолевает жестковато и активно собирает мелкую дорожную «шагрень». А вот на бездорожье он показал себя достойно. По-прежнему можно смело валить по ямам и колдобинам, не боясь за подвеску и зубные пломбы.
За бензиновый H9 просят 2 369 900 рублей, а модификация с дизелем оценена в 2 489 900 целковых. Базовый Prado с бензиновым мотором 2.7 (163 л.с.) и механикой оценен в 2 199 000 рублей, а он же с автоматом — в 2 596 000 рублей. Дизельный начинается с 2 853 000 рублей. Однако Land Cruiser — живая легенда, а у Хавейла статус новичка. Подождем до 2019 года, когда в Тульской области заработает завод Haval полного цикла и цены станут привлекательнее?
|Наконец-то появился дизель
|К специфическим тормозам нужно привыкать, бензиновый мотор — обжора
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