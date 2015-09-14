Тест Haval H9: уважать себя заставил

Поднялся шлагбаум — и я на территории крупнейшего на севере столицы авторынка под открытым небом. Загоняю Н9 в «калашный» ряд, закрепляю на лобовом стекле объявление о продаже и жду улов.

Один, второй, третий… Через пару минут «китайца» облепило не меньше дюжины человек. Сбежались и покупатели, и продавцы соседних машин: фурор! Заявись я на летающей тарелке, внимания было бы меньше.

Заглядывают под капот и днище, осматривают салон и багажник, спрашивают про комплектацию. И цокают языком — мол, автомобили такого уровня в Китае еще не выпускали . И выглядит как Toyota Prado!

35-HAVAL-H9_zr-09_15 На рынке вокруг Н9 мигом собралась толпа. Узнали цену — разошлись.





Жгучий интерес моментально остывал, как только я называл цену. Ну, что глаза округлили? Не шучу: 2 149 000 рублей. Кто посдержаннее, отходили в сторону, иные крутили пальцем у виска: да за эти деньги можно купить Ford Explorer, Nissan Pathfinder или Mitsubishi Pajero. Базовый Prado лишь на сто тыщ дороже!

МАНИ-ФЕСТ

Постойте, люди, Н9 лучше оснащен. А подвеска какая комфортная! Но народ махнул рукой: японский вседорожник через два-три года можно продать с минимальной потерей в деньгах, «китаец» же обесценится вдвое — а лет через пять от него и вовсе не избавишься.Представители марки Haval (это люксовое подразделение компании Great Wall) не считают, что переборщили с ценой. Для них Н9 — это своеобразный манифест, декларация о том, что они достигли вожделенного уровня, когда можно на равных конкурировать с лидерами жанра.

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Вспомнилась одна история, произошедшая со мной шесть лет назад в Шанхае. За полчаса до званого ужина у меня, простите, порвались брюки. Выходить в таких не комильфо, а запасных я не взял. Ничего, думаю, сейчас в соседнем торговом центре куплю новые за три копейки — я же в Китае! Забегаю в первый попавшийся магазин — сюрприз: самые недорогие штаны made in China стоят 200 долларов. Ныряю в следующий — те же цены. В третий — опять двести… Делать нечего, купил. И знаете, брюки эти до сих пор как новые, при том что ношу их регулярно.

Вот и с Н9 схожая история. Цена меня тоже ужаснула. Но с каждым километром я проникался к автомобилю всё большим уважением. С почтением к Н9 относятся и окружающие — на моей памяти это первый «китаец», которому быстро и без раздумий уступали дорогу даже владельцы престижных немецких машин. Он огромен, солиден и обвешан хромом — таких у нас до сих пор сторонятся.

В просторном салоне царит атмосфера умиротворения и ненавязчивого шика. Отделка — достойная. Кожа искусной выделки, настоящий алюминий. На дверях приятная глазу диагональная отстрочка. Нет ощущения, что на тебе сэкономили. И даже пахнет здесь не по-китайски — достатком и благополучием.

06-HAVAL-H9_zr-09_15 Из всех известных у нас китайских автомобилей у Н9 — лучший интерьер. Не понравился лишь блеклый центральный экран.





Тщательно проработана эргономика, явных проколов не обнаружилось. И обзорность хороша. Вот только картинка с камеры заднего вида слишком блеклая, экрану явно не хватает яркости.

Роскошно звучащая аудиосистема с акустикой Infinity, кресла с электрорегулировками и памятью, адаптивные фары, люк, трехзонный климат-контроль — всё это базовое оснащение

Во втором ряду тоже неплохо живется. Места навалом, части поделенного в соотношении 60:40 дивана можно сдвигать в продольном направлении и регулировать угол наклона спинок. Есть подлокотник, подстаканники, воздуховоды в дверных стойках и на потолке, индивидуальная подсветка с сенсорным управлением. Третий ряд кресел входит в базовое оснащение «девятки». Особой тесноты в них не ощущаешь, но удобство посадки хромает: колени задраны к груди.

12-HAVAL-H9_zr-09_15 Дисплей трип-компьютера порадовал приятной графикой.





ХОТЬ НА КРАЙ ЗЕМЛИ, ХОТЬ ЗА КРАЙ

На ходу Н9 напоминает американские вседорожники-дредноуты родом из 1990‑х: легкий руль с эфемерной обратной связью, большие крены в поворотах. И очень, очень мягкий ход. При этом подвеска хорошо держит удары, ее не пробивает даже на серьезных буераках. Поразительная энергоемкость!

Для полного соответствия образу не хватает лишь многолитрового бульканья мотора V8. Под капотом всего-то четыре цилиндра и два литра рабочего объема. Но — турбонаддув с двумя улитками, благодаря которому «четверка» развивает вполне пристойные 218 л.с. Непосредственный впрыск, два балансирных вала, изменение фаз газораспределения на впуске и выпуске — создатели уверяют, что все разработали сами. Так или иначе, но это самый мощный «китаец», на котором мне доводилось ездить

Если ехать вполпедали, никаких проблем. Машина уверенно ускоряется, рождая ощущение, что есть еще запасец. Но прожмешь педаль до пола — а там никого, H9 быстрее не едет. Заводских данных о разгоне нет. По ощущениям, до сотни Н9 ускоряется секунд за десять.

27-HAVAL-H9_zr-09_15 В третьем ряду для человека среднего роста места вполне достаточно.





Шестиступенчатый автомат ZF не слишком расторопен, но при переходе в спортивный режим дела наладились, H9 поехал веселее. Однако упомянутые выше конкуренты подинамичнее будут.

Что действительно не понравилось, так это настройка привода тормозов. Давишь педаль, давишь, а должного замедления всё нет. И только в самом конце хода педали, когда уже засосало под ложечкой, огромная туша начинает резко замедляться.

В отличие от прочих автомобилей марки Haval , большой H9 можно смело называть не кроссовером, а вседорожником: кузов покоится на мощной раме, задняя подвеска — выносливый неразрезной мост. Передний и задний свесы короткие, а дорожный просвет достигает 206 мм. Неплохой арсенал.

26-HAVAL-H9_zr-09_15 Второй ряд просторный и удобный. Поделенные в соотношении 60:40 части дивана можно двигать в продольном направлении и регулировать угол наклона спинки.





Сворачиваю с асфальта на грунтовку. Пока она ровная и относительно сухая, львиная доля моторной тяги идет на заднюю ось. При пробуксовке до 50% крутящего момента посредством многодисковой муфты перераспределяется на передние колеса.

А вот и глубокая, не успевшая высохнуть колея. Я заранее подключил понижающую передачу. H9 преодолел препятствие играючи, не позволив ни на секунду усомниться в своих возможностях. В общем, вне асфальта Haval не ударил в грязь лицом. На нем смело можно выбираться на среднее бездорожье, не отказывая себе в комфорте. И в городе он не промах, хотя рулевое хотелось бы «поточнее».

ПЛЮС: Дизайн и оснащение на уровне «японцев»! МИНУС: Имидж марки не соответствует цене машины

Два шага вперед

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У китайцев получился достойный автомобиль, который по ездовым задаткам и оснащению вполне сравним с аналогами из Кореи и Японии. Недостает лишь магии бренда. Ведь что такое Haval? Для людей с рынка — пустой звук. А для вас?Лет десять назад, когда в Россию завезли первые китайские машины, качество их сборки не выдерживало критики. Покрывающееся ржавчиной уже через месяц после покупки железо, недовернутые гайки, криво подогнанные панели интерьера и непременно ядреный запах в салоне. Но затем ситуация начала меняться, и теперь многие китайские машины уже не вызывают оторопь. Особенно добротно собирают вседорожники Great Wall — в этом мы убедились на примере редакционного Ховера. А каков его родственник Haval H9?

Наш дотошный спец Геннадий Емелькин сразу заметил, что качество окраски и подгонки кузовных деталей — на уровне японских и европейских автомобилей. Неплохое впечатление оставило и подкапотное пространство: чувствуется культура производства! Здесь двойной уплотнитель по периметру, газовые упоры, аккуратная проводка и щедрая шумоизоляция, которую мы обнаружили даже под моторной декоративной крышкой из пластика.

Но вопросы все равно есть. Почему схема предохранителей на китайском языке? С такой даже в специализированном сервисе вряд ли разберутся. А фартук горловины бензобака почему-то лишен сливного желобка — после дождя в нем скопилась вода.

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Защитная наклейка в проеме багажника установлена не на своем месте и не выполняет своей функции. В подполье отсека удивил ящик без мягкой накладки — а ведь остальные ниши имеют такую. Салон собран добротно, но без ложки дегтя не обошлось: спинки передних сидений люфтят, а подголовники ходуном ходят. Мягкая накладка в тыльной части кресла надежно закреплена только с одной стороны.

Вердикт: Haval H9 собран тщательнее машин массовых китайских марок. И материалы достойные. Но идеала китайцы пока не достигли. Кроме того, не ясен ресурс машины — на этот вопрос даст ответ лишь время.