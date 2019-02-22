Новые кроссоверы Haval F7 и F7x: начинается производство в России

Тульский завод Haval, запуск которого запланирован на апрель-май 2019 года, начнет свою деятельность с выпуска кроссовера Haval F7, чуть позже к нему присоединится и купе F7x.

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На новом предприятии в России будут собирать две модели — Haval F7 и F7x, об этом агентству «Автостат» сообщил исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего. Но на этом китайцы останавливаться не собираются, будут и другие модели, о которых нам расскажут чуть позже.

Производственная мощность нового предприятия —150 тысяч автомобилей в год, поэтому будет возможность наладить выпуск новейших моделей почти синхронно с их выходом на китайский рынок. Строительство завода завершилось в конце лета 2018 года, сейчас он работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.

Про производство Haval F7 в России мы уже писали, а вот молодежное купе-кроссовер Haval F7x до сих пор оставалось под вопросом.

Кроссовер F7 стал гостем Международного московского автосалона летом прошлого года. На новинку обратил внимание наш корреспондент и подробно рассказал об этом автомобиле.

Завод Haval в Тульской области начали строить 25 сентября 2015 года.

Фото: autohome.com.cn и «За рулем»