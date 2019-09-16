Сегодня, в 6:16 Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» протестировали три кроссовера и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.
Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Haval F7, Hyundai Tucson и Geely Atlas, а также выводы экспертов «За рулем» читайте
тут.
Ниже — отчет об испытаниях на роликовой платформе, данные производителей и прочая важная техническая информация.
Барабанная дробь
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По нашей традиции мы загнали машины
на роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления, - на них отлично видна работа полного привода и ассистирующей электроники.
Упражнение номер один — кроссовер должен съехать с платформ, установленных под передние колёса. Это не составило труда ни для одной из тестовых машин.
Вторая задачка уже посерьезнее. Устанавливаем ролики под переднее колесо и под заднее по другому борту — получается своеобразная имитация диагоналки.
Geely Atlas вращает барабаны, но упорно стоит на месте — не помогла даже принудительная блокировка межосевой муфты. Точно так же повел себя и Tucson, разве что система стабилизации время от времени давала импульс стоявшим на асфальте колесам. Впрочем, безуспешно.
Haval удивил, съехав с платформ без малейшего напряга. F7 — первый «китаец», который прошел этот этап испытаний! Впрочем, самое сложное задание (съехать с трех платформ) он не осилил. Тем не менее первое место! Tucson получает серебро — он хотя бы продемонстрировал волю к победе. Ну а третьим стал Atlas. ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Снаряженная / полная масса
1745 кг / н.д.
1720 / 2230 кг
1803 / 2200 кг
Время разгона 0–100 км/ч
10,0 с
9,0 с
9,1 с
Максимальная скорость
195 км/ч
197 км/ч
201 км/ч
Радиус разворота
н.д.
5,9 м
5,3 м
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 56 л
АИ-95 / 47 л
Расход топлива: смешанный цикл
8,5 л / 100 км
7,3 л / 100 км
7,5 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1799 см³
1967 см³
1591 см³
Степень сжатия
н.д.
9,6
10,0
Мощность
135 кВт/184 л.с. при 5300 об/мин
140 кВт/190 л.с. при 5500 об/мин
130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент
285 Н·м при 1500–4000 об/мин
340 Н·м при 2000–3200 об/мин
265 Н·м при 1500–4500 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
A6
Р7
Р7
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.
4,16 / 2,38 / 1,52 / 1,14 / 0,86 / 0,68 / — / 3,18
3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60
3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,30
Главная передача
3,60
7,73 / 3,94
4,93 / 3,63
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
225/60 R18
225/55 R19
245/45 R19
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) GEELY ATLAS
10 000 км или 12 месяцев*
5 лет или 150 000 км
59
HAVAL F7
10 000 км или 12 месяцев**
3 года или 100 000 км
61
HYUNDAI TUCSON
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
185
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Просвет
a
165 мм
180 мм
180 мм
b
190 мм
195 мм
220 мм
c
210 мм
220 мм
215 мм
Угол α
24,0°
25,0°
20,5°
β
30,5°
28,0°
28,0°
γ
16,0°
16,0°
19,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.
Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя
К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки. У Хавейла малый диапазон продольной регулировки руля и неоптимальное расположение селектора робота — его легко перевести в «нейтраль» прямо на ходу. Обзорность лучше у Атласа.
Сиденье
7 8 9
Органы управления
8 7 9
Обзор
9 8 8 Салон
Самое богатое оснащение — в Hyundai. Haval самую малость, но проигрывает. Зато в него приятнее садиться: пороги всегда чистые. В заднем ряду Geely мало мéста для ступней, спинка не регулируется, обогрев сидений всего лишь одноступенчатый. Кроме того, у багажника Атласа наибольшая погрузочная высота и самый узкий проем.
Передняя часть
8 9 9
Задняя часть
8 9 8
Багажник
8 8 9 Ходовые качества
По разгонной динамике вне конкуренции — Tucson. Его робот идеально взаимодействует с двигателем. Тормозá Hyundai тоже лучшие — к эффективности замедления вопросов нет. Кроме того, «кореец» надежно и понятно управляется. Geely огорчил глубокими кренами и совершенно пустым рулем. Haval — в середнячках.
Динамика
8 8 9
Тормоза
8 8 9
Управляемость
7 8 9 Комфорт
Меньше всего шумов — в Тусcане. В Атласе докучает рев мотора, а в F7 солируют шины. Hyundai терпелив к дорожной мелочовке, а крупняка подвеска не любит. Подвеска Geely громыхает на ямах, зато ее почти не пробивает. За «климат» Tucson получает десятку — помогли не только обогревы, но и редкая в этом сегменте вентиляция передних сидений
Шум
8 8 9
Плавность хода
8 8 9
Климат
8 9 10 Приспособленность к России
Наименьший дорожный просвет — у Атласа. По количеству дилерских центров Hyundai вне конкуренции, за что и получает девятку. Еще балл ему накинули за наличие полноразмерной запаски, а Geely — за способность переваривать бензин АИ‑92.
Геометрическая проходимость
8 8 8
Сервис
8 8 9
Эксплуатация
9 8 9 Промежуточная оценка 8,0 8,13 8,87 Поведение вне дороги
Тестовая троица вне асфальта выступила на удивление ровно. Во всех трех машинах есть возможность заблокировать межосевую муфту (перегревов не случилось) и отключить систему стабилизации. Ход подвески у Тусана по-кроссоверному скромный: чуть что, происходит диагональное вывешивание.
Энерговооруженность
8 9 8
Выносливость
8 8 8
Ходы подвесок
8 8 7 Общая оценка 8,0 8,17 8,67
GEELY ATLAS
Выгодный ценник, длинная гарантия; традиционная гидромеханика, которая для многих предпочтительнее робота
Скромный клиренс, тряская подвеска, глубокие крены в поворотах; неудобные сиденья, нечитаемая панель приборов
HAVAL F7
Стильный дизайн, богатая комплектация, удобные сиденья; отлично настроенная полноприводная трансмиссия
Руль расположен неудачно, «кожа» неприятна на ощупь, приборы и экран мультимедийки бликуют; высок расход топлива
HYUNDAI TUCSON
Выверенная эргономика, высокий уровень оснащения; отличная разгонная динамика, наименьший расход топлива
Скромный угол въезда, дерганая работа робота в пробках; самая высокая цена
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