Эксперты «За рулем» протестировали три кроссовера и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Haval F7, Hyundai Tucson и Geely Atlas, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже — отчет об испытаниях на роликовой платформе, данные производителей и прочая важная техническая информация.

Барабанная дробь

По нашей традиции мы загнали машины на роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления, - на них отлично видна работа полного привода и ассистиру­ющей электроники.

Упражнение номер один — кроссовер должен съехать с платформ, установленных под передние колёса. Это не составило труда ни для одной из тестовых машин.

Вторая задачка уже посерьезнее. Устанавливаем ролики под переднее колесо и под заднее по другому борту — получается своеобразная имитация диагоналки.

Geely Atlas вращает барабаны, но упорно стоит на месте — не помогла даже принудительная блокировка межосевой муфты. Точно так же повел себя и Tucson, разве что система стабилизации время от времени давала импульс стоявшим на асфальте колесам. Впрочем, безу­спешно. Haval удивил, съехав с платформ без малейшего напряга. F7 — первый «китаец», который прошел этот этап испытаний! Впрочем, самое сложное задание (съехать с трех платформ) он не осилил. Тем не менее первое место! Tucson получает серебро — он хотя бы продемонстрировал волю к победе. Ну а третьим стал Atlas.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Снаряженная / полная масса 1745 кг / н.д. 1720 / 2230 кг 1803 / 2200 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,0 с 9,0 с 9,1 с Максимальная скорость 195 км/ч 197 км/ч 201 км/ч Радиус разворота н.д. 5,9 м 5,3 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95 / 56 л АИ-95 / 47 л Расход топлива: смешанный цикл 8,5 л / 100 км 7,3 л / 100 км 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1799 см³ 1967 см³ 1591 см³ Степень сжатия н.д. 9,6 10,0 Мощность 135 кВт/184 л.с. при 5300 об/мин 140 кВт/190 л.с. при 5500 об/мин 130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 285 Н·м при 1500–4000 об/мин 340 Н·м при 2000–3200 об/мин 265 Н·м при 1500–4500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач A6 Р7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 4,16 / 2,38 / 1,52 / 1,14 / 0,86 / 0,68 / — / 3,18 3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60 3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,30 Главная передача 3,60 7,73 / 3,94 4,93 / 3,63 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / дисковые Шины 225/60 R18 225/55 R19 245/45 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) GEELY ATLAS 10 000 км или 12 месяцев* 5 лет или 150 000 км 59 HAVAL F7 10 000 км или 12 месяцев** 3 года или 100 000 км 61 HYUNDAI TUCSON 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 185

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Просвет a 165 мм 180 мм 180 мм b 190 мм 195 мм 220 мм c 210 мм 220 мм 215 мм Угол α 24,0° 25,0° 20,5° β 30,5° 28,0° 28,0° γ 16,0° 16,0° 19,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель GEELY ATLAS HAVAL F7 HYUNDAI TUCSON Рабочее место водителя К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки. У Хавейла малый диапазон продольной регулировки руля и неоптимальное расположение селектора робота — его легко перевести в «нейтраль» прямо на ходу. Обзорность лучше у Атласа. Сиденье 7 8 9 Органы управления 8 7 9 Обзор 9 8 8 Салон Самое богатое оснащение — в Hyundai. Haval самую малость, но проигрывает. Зато в него приятнее садиться: пороги всегда чистые. В заднем ряду Geely мало мéста для ступней, спинка не регулируется, обогрев сидений всего лишь одноступенчатый. Кроме того, у багажника Атласа ­наибольшая погрузочная высота и самый узкий проем. Передняя часть 8 9 9 Задняя часть 8 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества По разгонной динамике вне конкуренции — Tucson. Его робот идеально взаимодействует с двигателем. Тормозá Hyundai тоже лучшие — к эффективности замедления вопросов нет. Кроме того, «кореец» надежно и понятно управляется. Geely огорчил глубокими кренами и совершенно пустым рулем. Haval — в середнячках. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 8 9 Управляемость 7 8 9 Комфорт Меньше всего шумов — в Тусcане. В Атласе докучает рев мотора, а в F7 солируют шины. Hyundai терпелив к дорожной мелочовке, а крупняка подвеска не любит. Подвеска Geely громыхает на ямах, зато ее почти не пробивает. За «климат» Tucson получает десятку — помогли не только обогревы, но и редкая в этом сегменте вентиляция передних сидений Шум 8 8 9 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 10 Приспособленность к России Наименьший дорожный просвет — у Атласа. По количеству дилерских центров Hyundai вне конкуренции, за что и получает девятку. Еще балл ему накинули за наличие полноразмерной запаски, а Geely — за способность переваривать бензин АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 8 8 9 Эксплуатация 9 8 9 Промежуточная оценка 8,0 8,13 8,87 Поведение вне дороги Тестовая троица вне асфальта выступила на удивление ровно. Во всех трех машинах есть возможность заблокировать межосе­вую муфту (перегревов не случилось) и отключить систему стабилизации. Ход подвески у Тусана по-кроссоверному скромный: чуть что, происходит диагональное вывешивание. Энерговооруженность 8 9 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 7 Общая оценка 8,0 8,17 8,67