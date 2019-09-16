Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах — журнал За рулем

Hyundai Tucson, Haval F7, Geely Atlas — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали три кроссовера и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Haval F7
Haval F7

Haval > F7

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Как проходил и что показал сравнительный тест трех автомобилей — Haval F7, Hyundai Tucson и Geely Atlas, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже — отчет об испытаниях на роликовой платформе, данные производителей и прочая важная техническая информация.

Барабанная дробь

Материалы по теме
Tucson, Atlas, Haval F7: большой тест кроссоверов

По нашей традиции мы загнали машины на роликовые платформы, имитирующие нулевой коэффициент сцепления, - на них отлично видна работа полного привода и ассистиру­ющей электроники.

Упражнение номер один — кроссовер должен съехать с платформ, установленных под передние колёса. Это не составило труда ни для одной из тестовых машин.

Вторая задачка уже посерьезнее. Устанавливаем ролики под переднее колесо и под заднее по другому борту — получается своеобразная имитация диагоналки.

Geely Atlas вращает барабаны, но упорно стоит на месте — не помогла даже принудительная блокировка межосевой муфты. Точно так же повел себя и Tucson, разве что система стабилизации время от времени давала импульс стоявшим на асфальте колесам. Впрочем, безу­спешно. Haval удивил, съехав с платформ без малейшего напряга. F7 — первый «китаец», который прошел этот этап испытаний! Впрочем, самое сложное задание (съехать с трех платформ) он не осилил. Тем не менее первое место! Tucson получает серебро — он хотя бы продемонстрировал волю к победе. Ну а третьим стал Atlas.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

GEELY ATLAS

HAVAL F7

HYUNDAI TUCSON

Снаряженная / полная масса

1745 кг / н.д.

1720 / 2230 кг

1803 / 2200 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,0 с

9,0 с

9,1 с

Максимальная скорость

195 км/ч

197 км/ч

201 км/ч

Радиус разворота

н.д.

5,9 м

5,3 м

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 56 л

АИ-95 / 47 л

Расход топлива: смешанный цикл

8,5 л / 100 км

7,3 л / 100 км

7,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1799 см³

1967 см³

1591 см³

Степень сжатия

н.д.

9,6

10,0

Мощность

135 кВт/184 л.с. при 5300 об/мин

140 кВт/190 л.с. при 5500 об/мин

130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

285 Н·м при 1500–4000 об/мин

340 Н·м при 2000–3200 об/мин

265 Н·м при 1500–4500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

A6

Р7

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,16 / 2,38 / 1,52 / 1,14 / 0,86 / 0,68 / — / 3,18

3,69 / 2,38 / 1,68 / 1,02 / 0,83 / 0,80 / 0,64 / 3,60

3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,30

Главная передача

3,60

7,73 / 3,94

4,93 / 3,63

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / дисковые

Шины

225/60 R18

225/55 R19

245/45 R19

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

GEELY ATLAS

10 000 км или 12 месяцев*

5 лет или 150 000 км

59

HAVAL F7

10 000 км или 12 месяцев**

3 года или 100 000 км

61

HYUNDAI TUCSON

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

185

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

GEELY ATLAS

HAVAL F7

HYUNDAI TUCSON

Просвет

a

165 мм

180 мм

180 мм

b

190 мм

195 мм

220 мм

c

210 мм

220 мм

215 мм

Угол

α

24,0°

25,0°

20,5°

β

30,5°

28,0°

28,0°

γ

16,0°

16,0°

19,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

GEELY ATLAS

HAVAL F7

HYUNDAI TUCSON

Рабочее место водителя

К сиденьям F7 и Туссана вопросов нет, а вот Atlas стóит покритиковать за неоптимальную форму спинки. У Хавейла малый диапазон продольной регулировки руля и неоптимальное расположение селектора робота — его легко перевести в «нейтраль» прямо на ходу. Обзорность лучше у Атласа.

Сиденье

7

8

9

Органы управления

8

7

9

Обзор

9

8

8

Салон

Самое богатое оснащение — в Hyundai. Haval самую малость, но проигрывает. Зато в него приятнее садиться: пороги всегда чистые. В заднем ряду Geely мало мéста для ступней, спинка не регулируется, обогрев сидений всего лишь одноступенчатый. Кроме того, у багажника Атласа ­наибольшая погрузочная высота и самый узкий проем.

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

По разгонной динамике вне конкуренции — Tucson. Его робот идеально взаимодействует с двигателем. Тормозá Hyundai тоже лучшие — к эффективности замедления вопросов нет. Кроме того, «кореец» надежно и понятно управляется. Geely огорчил глубокими кренами и совершенно пустым рулем. Haval — в середнячках.

Динамика

8

8

9

Тормоза

8

8

9

Управляемость

7

8

9

Комфорт

Меньше всего шумов — в Тусcане. В Атласе докучает рев мотора, а в F7 солируют шины. Hyundai терпелив к дорожной мелочовке, а крупняка подвеска не любит. Подвеска Geely громыхает на ямах, зато ее почти не пробивает. За «климат» Tucson получает десятку — помогли не только обогревы, но и редкая в этом сегменте вентиляция передних сидений

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

9

10

Приспособленность к России

Наименьший дорожный просвет — у Атласа. По количеству дилерских центров Hyundai вне конкуренции, за что и получает девятку. Еще балл ему накинули за наличие полноразмерной запаски, а Geely — за способность переваривать бензин АИ‑92.

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

8

9

Эксплуатация

9

8

9

Промежуточная оценка

8,0

8,13

8,87

Поведение вне дороги

Тестовая троица вне асфальта выступила на удивление ровно. Во всех трех машинах есть возможность заблокировать межосе­вую муфту (перегревов не случилось) и отключить систему стабилизации. Ход подвески у Тусана по-кроссоверному скромный: чуть что, происходит диагональное вывешивание.

Энерговооруженность

8

9

8

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

7

Общая оценка

8,0

8,17

8,67

GEELY ATLAS

Выгодный ценник, длинная гарантия; традиционная гидромеханика, которая для многих предпочтительнее робота
Скромный клиренс, тряская подвеска, глубокие крены в поворотах; неудобные сиденья, нечитаемая панель приборов

HAVAL F7

Стильный дизайн, богатая комплектация, удобные сиденья; отлично настроенная полноприводная трансмиссия
Руль расположен неудачно, «кожа» неприятна на ощупь, приборы и экран мультимедийки бликуют; высок расход топлива

HYUNDAI TUCSON

Выверенная эргономика, высокий уровень оснащения; отличная разгонная динамика, наименьший расход топлива
Скромный угол въезда, дерганая работа робота в пробках; самая высокая цена

Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые