Тест Лады Весты Спортлайн: мощнее, быстрее и дороже обычной Весты

«За рулем» протестировал Lada Vesta Sportline с мотором мощностью 118 л.с.

Вершиной модельной гаммы АвтоВАЗа в эпоху фирмы Renault была Веста Спорт – со 145‑сильным мотором 1.8, французской коробкой передач и множеством импортных комплектующих. Как только западные партнеры ушли, оказалось, что выпускать Весту Спорт завод не в состоянии – уже хотя бы потому, что нет мотора 1.8, который оказался чрезмерно импортозависимым.

И французской коробки JR5 теперь нет. И много чего еще. Но надо как-то двигаться дальше. И процесс адаптации идет. Моторы 1.8 – как «гражданский» на 122 силы, так и «боевой» на 145 сил для Весты Спорт – появятся в следующем году. Импортонезависимые – насколько это сейчас возможно.

Черное на черном: седан в исполнении Black. У машины с белым кузовом будут заметнее черные акценты – молдинги, колеса и даже крышка багажника. До конца года у Весты появятся два новых цвета – серебристый и корунд (золотисто-коричневый).

Появятся 6‑ступенчатая механическая коробка передач и вариатор, которые будет поставлять китайский гигант WLY – компания, которая выпускает трансмиссии для легковых машин, грузовиков и электромобилей. Надеюсь, сотрудничество будет удачным – и будущая Веста Спорт с мотором 1.8 и 6‑ступенчатой механикой полетит как ласточка.

А пока – Веста Спортлайн.

Симбиоз

Если коротко, история проста. Взяли шасси прежней Весты Спорт – а это подвеска, рулевое управление, тормозная система – перебросили всё это в новую Весту NG и поставили 118‑сильный мотор 1.6 от Гранты Спорт.

Таким образом, теперь линейка Весты включает три моторных решения. База – это 90 л. с. и 8 клапанов, затем 106 л. с. и 16 клапанов, а теперь еще и 118 л. с., тоже 16 клапанов. Но предназначен этот 118‑сильный мотор только версии Спортлайн, на обычных Вестах его не будет.

Конечно, 118 сил и 5‑ступенчатая механическая коробка – не то, чего ожидаешь от автомобиля с претензией на спорт. Ждем мотор 1.8 и шестиступку!

От 106‑сильного этот мотор отличается практически всем: системой впуска, прямоточной системой выпуска, распредвалами, форсунками, блоком управления и так далее. Неизменной осталась только цилиндропоршневая группа.

В паре с ним работает 5‑ступенчатая коробка 2180, которая сейчас стоит на всех Вестах.

Спорт

Мне довелось поездить на Весте Спортлайн по горным дорогам Чеченской республики, которые во многих местах имеют отличное покрытие и словно созданы для быстрых автомобилей.

Едет Веста Спортлайн божественно, говорю без тени иронии. Шасси от Весты Спорт с более жесткими пружинами и амортизаторами, с уменьшенным клиренсом, с расширенной колеей и с более мощными тормозами обеспечивает отменную управляемость, которой нет ни у одного прямого конкурента в этом сегменте – да и раньше не было.

Салон – симбиоз Весты NG в топовом исполнении Techno с очень цепкими сиденьями от Весты Спорт и волнующей красной прострочкой на руле, дверных обивках, рычаге 5‑ступенчатой коробки и на подлокотнике. Большой вертикальный дисплей и цифровая комбинация приборов с картой навигационной системы – базовое оснащение.

Плюс прекрасные спортивные сиденья от настоящей Весты Спорт, которые обеспечивают классную посадку и хороший держак в быстрых поворотах.

Короче, Веста Спортлайн – это идеальная заготовка для того, чтобы строить быстрые машины и прекрасный тренажер для тех, кто любит активную езду.

Не спорт

Конечно, 118 сил мало. Это пока еще не спорт, а хорошая физкультура, разминка. Даже прежних 145 сил не хватало! Для машины с такой управляемостью идеально подошел бы двигатель сил на двести!

К тому же, характер у 118‑сильного мотора, как говорят спортсмены, верховой: стрелку тахометра нужно держать в пределах от 4 до 6 тысяч оборотов – тогда будет более-менее активная езда. Нужно любить именно такую, напористую езду. И быть готовым к соответствующему расходу – у меня получалось больше 12 литров на боевую сотню.

Ступичные узлы на пять шпилек и тормозные суппорты – импортные. Передние тормозные диски – диаметром 300 мм.

Универсал

Еще одна хорошая новость заключается в том, что Веста Спортлайн выпускается и с кузовом универсал. С расширенными передними колесными арками и злыми бамперами. Однозначный лайк! Думаю, на универсалы придется немалая доля продаж.

А продажи Спортлайна начнут с недели на неделю – и пока что цен я не знаю. Всего же вазовцы хотят продавать по 1300 Спортлайнов в год – в общей сложности, седанов и универсалов.

Я же буду ждать настоящую Весту Спорт. К полумерам не привык.

Сколько я говорил бывшим руководителям завода: сделайте спортивный универсал! Ну вот, наконец-то!

Лада Веста Спортлайн*

Длина / база 4426 / 2635 мм

4426 / 2635 мм Колея передняя / задняя 1528 / 1514 мм

1528 / 1514 мм Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 118 л. с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1596 см³; 118 л. с. при 5900 об/мин; 151 Н·м при 5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,9 (11,0) с

10,9 (11,0) с Максимальная скорость 190 (186) км/ч

190 (186) км/ч Топливо АИ–95

АИ–95 Средний расход топлива 7,4 л / 100 км

7,4 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М5

передний привод; М5 Размерность шин 205/50 R17

*В скобках – данные для универсала.

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