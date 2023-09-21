«Китаец» вместо Camry – в чем сила нового седана Chery?
Действительно бизнес-класс?
Этот большой китайский седан сразу окрестили заменителем японско-корейских бестселлеров: Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia Optima и К5.
Однако их длина доходит до 4,9 м, а расстояние между осями превышает 2,8 м. У Chery – 4,76 и 2,77 м соответственно.
Вдобавок дизайн прежних лидеров класса хоть и был вычурным, но всё же подчеркивал их солидные габариты.
Глядя на Arrizo, такого ощущения нет.
А как внутри?
На втором ряду в Arrizo 8 очень просторно. От коленей до спинки переднего сиденья – почти две ладони. Над головой места тоже вдоволь, хотя панорамная крыша отъедает часть пространства.
Удобнейшие, как в самолете, подголовники снабжены валиками боковой поддержки. Единственный недостаток – подушка установлена низко.
Наворочен уже в «базе»
Китайские машины приучили нас к богатым комплектациям. У Arrizo 8 в минимальный набор за 3,56 млн рублей входят адаптивный круиз-контроль, «кожаный» салон, всевозможные обогревы, вентиляция передних сидений, встроенный видеорегистратор, два дисплея диагональю 12,3 дюйма.
В следующей комплектации появляются панорамная крыша, еще несколько систем активной безопасности. Но самое главное – подушки безопасности для защиты коленей водителя и переднего пассажира, а также задние боковые «эйрбэги».
Таким образом, в Arrizo 8 количество подушек может достигать десяти. Доплата за такую добавку – 100 тысяч рублей. Топ-версия за 3,71 млн отличается лишь другим цветом салона (бело-синий) и декора (бронзовый).
Комфортно едет
Усесться за рулем Chery просто. В отличие от многих китайских седанов, cиденье установлено на нормальной высоте.
Управляемость – надежная. И подвеска настроена приятно. Несмотря на низкопрофильные шины, не трясет и не пробивается.
Шумоизоляция соответствует уровню автомобиля бизнес-класса. Даже не слышно типичного для азиатских моделей гула шин в колесных арках.
Но можно и шустрее
Турбомотор 1.6 мощностью 186 сил с 7-ступенчатым роботом с «мокрыми» сцеплениями знаком по кроссоверу Exeed TXL. Для седана «лошадей» хватает – Arrizo даже после 150 км/ч ускоряется бодро.
Придирки к силовому агрегату две. Мотор сильно шумит при разгоне выше 2500 оборотов.
И робот долго думает и не всегда угадывает передачу. Если подправить алгоритм переключения, Arrizo 8 поедет шустрее.
Еще плюсы?
Chery Arrizo 8 недешев, как и все новые машины сейчас. Но это официальная альтернатива ушедшим с рынка седанам-бестселлерам – с гарантией и сервисной поддержкой.
Конкуренты формально есть – FAW Bestune B70 и Dongfeng Shine Max. Вот только на улицах их еще не видно. А потому и сравнивать Arrizo 8 пока не с кем.
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