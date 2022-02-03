Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — журнал За рулем

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Новый «китаец» от 2 699 900 рублей - а насколько он крут?

Exeed TXL просторный. И почти дорос до «премиума».

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Chery переименовал свой премиальный бренд — теперь это просто Exeed

Под брендом Exeed (читается «Эксид») и у нас, и на китайском рынке компания Chery продает «приподнятые» машины. «Приподнятые» и по оснащению, и по цене. Этим увлеклись многие китайские производители, глядя на успех таких брендов, как Lexus, Infiniti и Genesis.

В прошлом году этот автомобиль дебютировал под другим именем Cheryexeed TXL, а после обновления превратился в Exeed TXL.

Название вмонтировано в облицовку и подсвечивается вместе с ходовыми огнями. А когда подходишь к машине с ключом в кармане, буквы «чувственно» мерцают — как бы благодаря владельца за то, что он выбрал не Kodiaq за те же деньги, а китайский автомобиль.

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Интерьер

Открываю дверь и словно попадаю в эпоху диско — всё блестит и сверкает. Нижняя спица руля тонированным хромом отражает солнечные лучи прямо в глаза водителя. Экраны медиасистемы и виртуальной «приборки», заключенные под общим стеклом, бликуют сами и попутно отражаются в лобовом и боковом стеклах.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Дизайн приборки меняется в зависимости от выбранного режима. Самый адекватный — спортивный.
Дизайн приборки меняется в зависимости от выбранного режима. Самый адекватный — спортивный.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Остальные красиво смотрятся, но пользоваться неудобно.
Остальные красиво смотрятся, но пользоваться неудобно.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Качество и быстродействие экрана превосходные. Логика меню — не лучшая. А вот так экран отражается в лобовом стекле вечером.
Качество и быстродействие экрана превосходные. Логика меню — не лучшая. А вот так экран отражается в лобовом стекле вечером.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Редкий случай, когда в китайском паркетнике правильное рабочее место. В базовом исполнении на сиденьях кожа «молодого дерматина», в максимальном — натуральная.
Редкий случай, когда в китайском паркетнике правильное рабочее место. В базовом исполнении на сиденьях кожа «молодого дерматина», в максимальном — натуральная.

Собран просторный салон качественно, однако голый металл дверных рамок или непрокрашенные укромные уголки кузова не дают возникнуть подсознательному ощущению премиальности.

Что до оснащения… Молодцы, что смогли впихнуть столько всякого. Тут и панорамная крыша, и натуральная кожа сидений с вентиляцией, и проецирующаяся на землю надпись Exeed при открытой двери.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Вместо селектора вот такой тумблер. Разом переключиться из заднего хода в драйв нельзя: приходится перебирать все положения.
Вместо селектора вот такой тумблер. Разом переключиться из заднего хода в драйв нельзя: приходится перебирать все положения.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Управление микроклиматом частично сенсорное. Панель сильно бликует.
Управление микроклиматом частично сенсорное. Панель сильно бликует.

Какой двигатель? Как едет?

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Турбомотор 1.6 мощностью 186 л.с. и робот с двумя сцеплениями — это единственное возможное сочетание на нашем рынке, хотя многие предпочли бы более простой атмосферный мотор 2.2.

Схожий по габаритам Kodiaq со 180‑сильным турбодвигателем от души вжимает в кресло. Exeed TXL не оставляет ощущение «пушки», хотя и разгоняется до 100 км/ч за десять секунд.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Exeed TXL. Цена в России от 2 699 900 ₽
Exeed TXL. Цена в России от 2 699 900 ₽

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Отчасти динамику крадет флегматичный робот. Но главная проблема — в лишнем весе. В снаряженном состоянии (с учетом массы водителя) TXL весит 1800 кг (аналогичный Kodiaq — 1695 кг). А вот полная масса — 2100 кг. Формально в Exeed можно грузить только 300 кг — то есть четырех пассажиров по 75 кг без багажа!

Лишние килограммы, настройка силового агрегата, подбор передаточного ряда трансмиссии сказываются на расходе топлива (10 литров на трассе и 15–16 в городе), и 55‑литровый бак быстро заканчивается.

По управляемости Exeed можно поставить в один ряд с такими спокойными машинами, как Nissan X‑Trail или Mitsubishi Outlander, но не более. В резких поворотах и при активных перестроениях кузов сильно кренится и гуляет относительно подвески.

ТУРБО И 92‑Й БЕНЗИН

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?

Турбомотор F4J16 объемом 1,6 литра выдает 186 л.с. и 275 ньютон-метров момента. Относится к третьему поколению двигателей Acteco — совместной разработки Chery и австрийской компании AVL. Завод допускает заливать 92‑й бензин, но увлекаться этим не стоит. Двигатель относительно новый — статистики по отказам пока мало. Критические места ожидаются те же, что и у аналогов: ресурс турбины и сильно нагруженной компактной поршневой группы.

Пассажирам понравится?

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Exeed TXL — машина для спокойной езды. Хорошо работают два ряда дверных уплотнителей — шума проникает меньше, голос можно не повышать. Ход мягкий, но с оговорками. На откровенно разбитой дороге Exeed начинает раскачиваться, если попадаешь в амплитуду, подвеска замыкается — так и до ударов недалеко.

Под толстой заводской металлической защитой двигателя я намерил 22 см. Отлично! Но закреплена защита странно: спереди между стальным листом и бампером остается зазор в три сантиметра. В грязи или снегу — словно раскрытый зев кита, глота­ющий планктон.

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На бездорожье можно?

Пока не начнешь цепляться защитой, TXL кое-что может. Муфта BorgWarner быстро подключает заднюю ось, «диагоналку» машина тоже переваривает. Но из внедорожных ассистентов — только помощник спуска с горы. Но зачем они нужны, если машина прежде всего асфальтовая?

Цены, плюсы, минусы

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?На заднем ряду королевский комфорт. Спинки имеют два положения.
На заднем ряду королевский комфорт. Спинки имеют два положения.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Появился подогрев задних сидений (у Cheryexeed его не было).
Появился подогрев задних сидений (у Cheryexeed его не было).

Exeed TXL продается по цене скромных комплектаций Santa Fe и Kodiaq. Да, он хорошо оснащен, но медленнее и «корейца», и «чеха», хуже рулится и расходует больше топлива. Вопросы надежности и ликвидности открыты. Зато — дорогие материалы интерьера, любимая многими панорамная крыша и прочие радости вроде виртуальной «приборки».

Главная проблема — в позиционировании. Скажи, что это не люкс, и вопросов будет меньше. Но тогда и цена должна быть пониже.

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?Шасси подчеркнуто комфортное — активной рулежки TXL не любит, а вот по шоссе идет приятно. По заводским данным, багажник вмещает 600 литров — но это разве что до потолка. В подполье есть большой отсек, а под ним еще один — с докаткой.
Шасси подчеркнуто комфортное — активной рулежки TXL не любит, а вот по шоссе идет приятно. По заводским данным, багажник вмещает 600 литров — но это разве что до потолка. В подполье есть большой отсек, а под ним еще один — с докаткой.

Вместительный, вменяемая на фоне конкурентов цена Для «премиума» слишком много «но»

EXEED TXL

  • Длина/ширина/высота/база 4780/1885/1730/2800 мм
  • Снаряженная/полная масса 1796/2099 кг
  • Объем багажника (VDA) 600/1456 л
  • Максимальная скорость 185 км/ч
  • Разгон 0–100 км/ч 9,8 с
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт/186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин
  • Топливо/запас топлива АИ-92, АИ-95/55 л
  • Расход топлива (смешанный цикл) 7,6 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; Р7

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Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?

Exeed TXL просторный. И почти дорос до «премиума».

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311172Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311173Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311174Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311175Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311170Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311171Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311180Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311176Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311177Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311178Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311179Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?
Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?

Exeed TXL просторный. И почти дорос до «премиума».

Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311175Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311176Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311171Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311174Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311178Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311177Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311180Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311170Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311173Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311172Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут? — фото 1311179Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?
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Новый «китаец» от 2 699 900 рублей — а насколько он крут?
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