Новый «китаец» от 2 699 900 рублей - а насколько он крут?

Exeed TXL просторный. И почти дорос до «премиума».

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Под брендом Exeed (читается «Эксид») и у нас, и на китайском рынке компания Chery продает «приподнятые» машины. «Приподнятые» и по оснащению, и по цене. Этим увлеклись многие китайские производители, глядя на успех таких брендов, как Lexus, Infiniti и Genesis.

В прошлом году этот автомобиль дебютировал под другим именем Cheryexeed TXL, а после обновления превратился в Exeed TXL.

Название вмонтировано в облицовку и подсвечивается вместе с ходовыми огнями. А когда подходишь к машине с ключом в кармане, буквы «чувственно» мерцают — как бы благодаря владельца за то, что он выбрал не Kodiaq за те же деньги, а китайский автомобиль.

Интерьер

Открываю дверь и словно попадаю в эпоху диско — всё блестит и сверкает. Нижняя спица руля тонированным хромом отражает солнечные лучи прямо в глаза водителя. Экраны медиасистемы и виртуальной «приборки», заключенные под общим стеклом, бликуют сами и попутно отражаются в лобовом и боковом стеклах.

Дизайн приборки меняется в зависимости от выбранного режима. Самый адекватный — спортивный. Остальные красиво смотрятся, но пользоваться неудобно. Качество и быстродействие экрана превосходные. Логика меню — не лучшая. А вот так экран отражается в лобовом стекле вечером.

Редкий случай, когда в китайском паркетнике правильное рабочее место. В базовом исполнении на сиденьях кожа «молодого дерматина», в максимальном — натуральная.

Собран просторный салон качественно, однако голый металл дверных рамок или непрокрашенные укромные уголки кузова не дают возникнуть подсознательному ощущению премиальности.

Что до оснащения… Молодцы, что смогли впихнуть столько всякого. Тут и панорамная крыша, и натуральная кожа сидений с вентиляцией, и проецирующаяся на землю надпись Exeed при открытой двери.

Вместо селектора вот такой тумблер. Разом переключиться из заднего хода в драйв нельзя: приходится перебирать все положения. Управление микроклиматом частично сенсорное. Панель сильно бликует.

Какой двигатель? Как едет?

Турбомотор 1.6 мощностью 186 л.с. и робот с двумя сцеплениями — это единственное возможное сочетание на нашем рынке, хотя многие предпочли бы более простой атмосферный мотор 2.2.

Схожий по габаритам Kodiaq со 180‑сильным турбодвигателем от души вжимает в кресло. Exeed TXL не оставляет ощущение «пушки», хотя и разгоняется до 100 км/ч за десять секунд.

Exeed TXL. Цена в России от 2 699 900 ₽

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Отчасти динамику крадет флегматичный робот. Но главная проблема — в лишнем весе. В снаряженном состоянии (с учетом массы водителя) TXL весит 1800 кг (аналогичный Kodiaq — 1695 кг). А вот полная масса — 2100 кг. Формально в Exeed можно грузить только 300 кг — то есть четырех пассажиров по 75 кг без багажа!

Лишние килограммы, настройка силового агрегата, подбор передаточного ряда трансмиссии сказываются на расходе топлива (10 литров на трассе и 15–16 в городе), и 55‑литровый бак быстро заканчивается.

По управляемости Exeed можно поставить в один ряд с такими спокойными машинами, как Nissan X‑Trail или Mitsubishi Outlander, но не более. В резких поворотах и при активных перестроениях кузов сильно кренится и гуляет относительно подвески.

ТУРБО И 92‑Й БЕНЗИН Турбомотор F4J16 объемом 1,6 литра выдает 186 л.с. и 275 ньютон-метров момента. Относится к третьему поколению двигателей Acteco — совместной разработки Chery и австрийской компании AVL. Завод допускает заливать 92‑й бензин, но увлекаться этим не стоит. Двигатель относительно новый — статистики по отказам пока мало. Критические места ожидаются те же, что и у аналогов: ресурс турбины и сильно нагруженной компактной поршневой группы.

Пассажирам понравится?

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Exeed TXL — машина для спокойной езды. Хорошо работают два ряда дверных уплотнителей — шума проникает меньше, голос можно не повышать. Ход мягкий, но с оговорками. На откровенно разбитой дороге Exeed начинает раскачиваться, если попадаешь в амплитуду, подвеска замыкается — так и до ударов недалеко.

Под толстой заводской металлической защитой двигателя я намерил 22 см. Отлично! Но закреплена защита странно: спереди между стальным листом и бампером остается зазор в три сантиметра. В грязи или снегу — словно раскрытый зев кита, глота­ющий планктон.

На бездорожье можно?

Пока не начнешь цепляться защитой, TXL кое-что может. Муфта BorgWarner быстро подключает заднюю ось, «диагоналку» машина тоже переваривает. Но из внедорожных ассистентов — только помощник спуска с горы. Но зачем они нужны, если машина прежде всего асфальтовая?

Цены, плюсы, минусы

На заднем ряду королевский комфорт. Спинки имеют два положения.

Появился подогрев задних сидений (у Cheryexeed его не было).

Exeed TXL продается по цене скромных комплектаций Santa Fe и Kodiaq. Да, он хорошо оснащен, но медленнее и «корейца», и «чеха», хуже рулится и расходует больше топлива. Вопросы надежности и ликвидности открыты. Зато — дорогие материалы интерьера, любимая многими панорамная крыша и прочие радости вроде виртуальной «приборки».

Главная проблема — в позиционировании. Скажи, что это не люкс, и вопросов будет меньше. Но тогда и цена должна быть пониже.

Шасси подчеркнуто комфортное — активной рулежки TXL не любит, а вот по шоссе идет приятно. По заводским данным, багажник вмещает 600 литров — но это разве что до потолка. В подполье есть большой отсек, а под ним еще один — с докаткой.

Вместительный, вменяемая на фоне конкурентов цена Для «премиума» слишком много «но»

EXEED TXL

Длина/ширина/высота/база 4780/1885/1730/2800 мм

4780/1885/1730/2800 мм Снаряженная/полная масса 1796/2099 кг

1796/2099 кг Объем багажника (VDA) 600/1456 л

600/1456 л Максимальная скорость 185 км/ч

185 км/ч Разгон 0–100 км/ч 9,8 с

9,8 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт/186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1598 см³; 136,5 кВт/186 л.с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–4000 об/мин Топливо/запас топлива АИ-92, АИ-95/55 л

АИ-92, АИ-95/55 л Расход топлива (смешанный цикл) 7,6 л/100 км

7,6 л/100 км Трансмиссия полный привод; Р7